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 Сегодня движение по Московскому мосту в направлении Троещины ограничат

мост московский

Дорожники будут проводить ремонт деформационного шва.

В субботу, 30 сентября, до 18:00 движение по Московскому мосту в направлении Троещины будет ограничено до двух полос. Дорожники проведут работы по ремонту деформационного шва, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Да , безобразие !!! И почему до сих пор не вынесен в РАДУ вопрос о переименовании московской колбасы, тамбовского окорока , вологодского масла !!!???
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****это конечно не связанные вещи... но...***

Сегодня единственный день в году - Йом-Кипур, когда Тора предписывает иудею не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов.
Верующие молятся и посещают синагогу.

Израильтяне празднуют Йом-Кипур по всем традициям, поэтому в стране в этот день торжества останавливается общественный транспорт, не работает радио и телевидение, закрываются магазины и развлекательные заведения.
Нарушением также является вождение авто и использование мобильного телефона.
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А почему руки не дошли? А потому что профильная комиссия не поддержала переименование и поэтому не вынесли на расмотрение Киевсовета! Думаю что раз тему о мосте написали, то цензор обязан был об этом написать, как напоминание - или грош цена журналисту от подачи такой новости!
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согласен с Вами...
и очень надеюсь, что на ето обратят внимание.
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Та пусть даже Троещинсикй, только б не название столицы террористов!
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Московский ? За что его так обозвали? Надо Андреевским в честь Степана Андреевича.
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позорное название для истекающей кровью страны!!!!!
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UA частный сектор
какого хрена до сих пор масковскай ?
=======
Кроме моста в Киве ещё две улицы московских
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСегодня движение по Московскому мосту в направлении Троещины ограничат
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