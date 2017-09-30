 Сегодня движение по Московскому мосту в направлении Троещины ограничат

В субботу, 30 сентября, до 18:00 движение по Московскому мосту в направлении Троещины будет ограничено до двух полос. Дорожники проведут работы по ремонту деформационного шва, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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Сегодня единственный день в году - Йом-Кипур, когда Тора предписывает иудею не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов.
Верующие молятся и посещают синагогу.
Израильтяне празднуют Йом-Кипур по всем традициям, поэтому в стране в этот день торжества останавливается общественный транспорт, не работает радио и телевидение, закрываются магазины и развлекательные заведения.
Нарушением также является вождение авто и использование мобильного телефона.
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https://www.youtube.com/watch?v=4xJ-kcfy6TE
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и очень надеюсь, что на ето обратят внимание.
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какого хрена до сих пор масковскай ?
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Кроме моста в Киве ещё две улицы московских
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