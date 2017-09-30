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 "Игры непокоренных": украинец Будаевский взял четыре золота в соревнованиях по плаванию

игры

Он стал самым результативным спортсменом украинской сборной в 2017 году.

Сразу четыре золотые медали в копилку сборной Украины принесли соревнования по плаванию во время "Игр непокоренных", проходящих в Торонто. Все четыре награды завоевал 28-летний военнослужащий Министерства обороны Украины Павел Будаевский, сообщает Цензор.НЕТ о ссылкой на Укринформ.

Павел оказался самым быстрым во всех заплывах, в которых участвовал: 50 и 100 метров вольным стилем, а также 50 метров на спине и 50 метров брассом.

Таким образом он стал самым результативным спортсменом украинской сборной Игр непокоренных-2017.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бегун Ткаченко принес сборной Украины серебряную медаль на Играх непокоренных-2017. ФОТОрепортаж

Всего же наши военные спортсмены за неделю соревнований завоевали 14 медалей: восемь золотых, три серебряные и три бронзовые. Из них 7 наград они завоевали в последний день.

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Хер параша Украинцев сломает.Красавчик ,поздравляю!Украине быть ,благодаря людям.
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Сила духа,огромная воля - можно только восхищаться такими Людьми
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согласен на все 100 - такие не ломаются и не гнутся.
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Справжній козак з незламним духом! Слава Україні! Героям слава!
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Ну вот, пока наш спортсмен взял четыре золота, в это время в парашке какой-то рюське сволочь взяло за щеку за шиворот бояру ! =) Теперь вы понимаете рогатики почему нам с вами не по пути ?! =)
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Це було круто !
Павло - наша золота рибка.
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Шукав таблицю - знайшов таке:
"Загальної таблиці результатів у "Іграх нескорених" немає. Вважають, що кожен із ветеранів - уже переможець."

тепер зрозуміло....
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Горжусь и восхищаюсь!
Не каждому дано перебороть себя и обстоятельства.
Живите и побеждайте, парни .
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Игры непокоренных": украинец Будаевский взял четыре золота в соревнованиях по плаванию
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