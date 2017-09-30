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 Происшествия, За рубежом
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 ЧП на учениях в России: срочник, застреливший трех сослуживцев, был убит при задержании

В России убит военный, который на полигоне в Белгороде Амурской области застрелил офицера и двух бойцов, после чего скрылся с автоматом и несколькими магазинами с патронами.

Как передает Цензор.НЕТ, он был застрелен при задержании, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Мужчина оказал сопротивление, из-за чего был убит.

В ведомстве сообщили, что антитеррористическое подразделение обнаружило и заблокировало сбежавшего военного. Во время задержания он применил огнестрельное оружие.

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Агентство пишет, что нападение совершил уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов 1994 года рождения. Не так давно он был призван на военную службу в Нижневартовске.

29 сентября в России военнослужащий застрелил трех сослуживцев и сбежал с оружием. Власти усилили охрану важных объектов и призвали граждан к "предельной осторожности".

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По сравнению с нашим ЧП в Калиновке, это просто очередная кацапская бытовуха. У них даже каннибалы в военном училище работают
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US imwsgood
та не
то он с кадыркина пример брал,в херои россии намылился - в герои резать нужно
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Тоже самое было в Херсоне месяц назад, правда там не русский,а украинец своих пострелял.
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та не. сидение на бутыльках это чисто рузькая забава.
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ну а мог бы просто...ночью вырезать всю казарму как отару)
И оправить в Краснодар....а банках
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UA Nataliia Mykhailova
Прокуратор Иудеи:

Трамп назначил Тиллерсона куратором исполнения санкций против России
==========
Спустя два месяца после подписания нового пакета санкций против России, КНДР и Ирана, президент США Дональд Трамп так и не начал выполнять предписания закона. Об этом заявили сенаторы республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин заявили в письме к президенту США, передает Reuters.
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вот прекрасный пример того, что у цапов нужно мочить всех, кого видишь в случае чего.
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Дагестанцы- народ горячий. А его- в амурскую область, там холодно. Вот и кофликт.
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Хотел в Даумбабву свалить, за рузькемир воевать, но не успел...
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Немного позитива на 9 минуте. Крыса в капкане https://youtu.be/sveQpCwr8k8
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Героический был боец. Трёх кацапов завалил. Та у нас большенство офицеров таких заслуг перед Украиной не имеют, хотя и УБД получили и награды....
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Народ толково прокомментировал помидорную козло новость:

"а вы можете представить Меркель/Трампа/Макрона, обсуждающих помидоры, укроп и морковку на высшем уровне?"
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Ще трохи, і вся кацапська армія буде мусульманська. Тобто, ІГІЛ-2.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП на учениях в России: срочник, застреливший трех сослуживцев, был убит при задержании
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