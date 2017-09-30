 ЧП на учениях в России: срочник, застреливший трех сослуживцев, был убит при задержании

Как передает Цензор.НЕТ, он был застрелен при задержании, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Мужчина оказал сопротивление, из-за чего был убит.
В ведомстве сообщили, что антитеррористическое подразделение обнаружило и заблокировало сбежавшего военного. Во время задержания он применил огнестрельное оружие.
Агентство пишет, что нападение совершил уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов 1994 года рождения. Не так давно он был призван на военную службу в Нижневартовске.
29 сентября в России военнослужащий застрелил трех сослуживцев и сбежал с оружием. Власти усилили охрану важных объектов и призвали граждан к "предельной осторожности".
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та не
то он с кадыркина пример брал,в херои россии намылился - в герои резать нужно
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И оправить в Краснодар....а банках
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Прокуратор Иудеи:
Трамп назначил Тиллерсона куратором исполнения санкций против России
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Спустя два месяца после подписания нового пакета санкций против России, КНДР и Ирана, президент США Дональд Трамп так и не начал выполнять предписания закона. Об этом заявили сенаторы республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин заявили в письме к президенту США, передает Reuters.
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Народ толково прокомментировал помидорную козло новость:
"а вы можете представить Меркель/Трампа/Макрона, обсуждающих помидоры, укроп и морковку на высшем уровне?"
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