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 Политика Украины
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 "Ничего политического в докладе по правам человека в Крыму нет", - Божаник

оон

Марк Божаник разъяснил, для чего ООН доклад составила доклад.

Сотрудник миссии ООН по правам человека Марк Божаник заверяет, что опубликованные организацией в докладе по нарушениям прав человека в Крыму факты проверены по стандартам ООН, поэтому сам документ "невозможно всерьез обвинять в политической ангажированности". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы проверяем все факты, а если не можем сделать это по принятой в ООН методике, то просто не включаем отдельные прецеденты в доклад. Например, случаи похищений проверить на достоверность очень сложно, поскольку нельзя пообщаться с жертвой. Мне хочется, чтобы в России понимали, зачем нужны такие документы: не для того чтобы обвинить, а для того чтобы дать рекомендации по улучшению ситуации с правами человека и сделать нужные выводы. Мы даем определенные рекомендации и Украине, так что ничего политического в докладе по определенно нет", - отметил специалист.

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Трамп доручив Тіллерсону виконувати санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп делегував держсекретареві Рексу Тіллерсону свої повноваження з виконання санкцій відносно РФ за агресію проти України.
Про це йдеться в президентському меморандумі, опублікованому на сайті Білого дому.
Таким чином, Тіллерсон отримав функції і повноваженя в рамках виконання Акту про протидію супротивникам Америки через Закон про санкції 2017 року, Закону про підтримку свободи України від 2014 року і Закону про підтримку суверенітету, цілісності, демократії і економічної стабільності України від 2014 року.
Також Тіллерсон у погодженні з міністром фінансів США Стівеном Мнучіном контролюватиме виконання санкцій щодо Північної Кореї.
Раніше американські сенатори Джон Маккейн і Бен Кардін звернулися до Трампа з листом із вимогою почати виконувати прийнятий Конгресом закон про нові санкції щодо Росії. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/30/7156832/
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"...Марк Божаник разъяснил, для чего ООН доклад сос авила доклад..."Источник: https://censor.net.ua/n457533

І для чого вона сос авіла доповідь?
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Читайте українською!
"Марк Божанік пояснив, для чого ООН склала доповідь." Джерело: https://ua.censor.net.ua/n457533
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понравилась первая строчка......
"Марк Божаник разъяснил, для чего ООН доклад сос
авила доклад"-----------------
ну и для чего ООН доклад сос?
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не для того чтобы обвинить, а для того чтобы дать рекомендации

дать рекомендации, как бить по почкам не оставляя следов?
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На нет и суда нет?

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
‎Есть грозный суд: он ждёт;
‎Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью -
‎Оно вам не поможет вновь,

(С)
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Украину потрясла очередная кровавая трагедия - вот вам и все права человека: кто не пляшет под акорды власти имущих - на тот свет. А мы говорим реформах правохранительной системы, судовой системы. Украина погрузилась во мрак коррупции. В четверг, 28 сентября, в Черкассах расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. По предварительной информации, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата Калашникова. Об этом сообщили в политсиле "УКРОП", чью городскую ячейку возглавлял погибший. В свою очередь по версии мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, Бинусова расстреляли после прямого эфира, где он разоблачал коррупционные схемы, к тому же ранее сам Бинусов рассказывал градоначальнику о готовящемся на него покушении.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20170929/1028124434.html
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Спасибо пану Порошенку, Гройсману, Луценку и Авакову за реформы.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ничего политического в докладе по правам человека в Крыму нет", - Божаник
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