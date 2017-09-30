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 Политика Украины
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 Сутки в АТО: ранены 4 воина ВСУ, боевики 16 нарушили перемирие, - штаб

ато

В конце прошлых суток огневая активность противника с Донецкого сместилась на Приморское направление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. За сутки боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий 4 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

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После 18 часов боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец. Еще один наш защитник получил ранения около 19 часов во время огневого противостояния на подступах к Березовой. Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы у н.п. Павлополь и Талаковка.

На Луганском направлении, вблизи Новотошковского, боевики около 20 часов выпустили по нашему опорному пункту 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Украинские воины жестко ответили врагу. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец ​​АТО.

На Донецком направлении, после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.


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а также вата,сепары,рыгионалы и прочее,прочее
хорошо бы начать с путлера.
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В первую очередь - местные любители рускАго мира...
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любители рускАго мира- эта Петя Парашенка и его рыго-шоколадная кодла.
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достойна словесна відповідь на сепарську арту та гради.
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"активность противника"... По логике, противника изолируют, а не обеспечивают пункты пропуска для "граждан" дыры...
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Станьмо, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому!

Здоров'я пораненим бійцям.
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хотя ранения могут быть и тяжелые..
но всегда говорю именно Ваши слова...
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живі-то живі, але... до нас, в Одесу, у госпіталь на Семінарську прибувають в основному з ураженням кінцівок. З них більше половини вже в принципі такі, що повній реабілітації не підлягають.
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В Амурской области в ночь на пятницу военнослужащий на полигоне застрелил двоих солдат и офицера и скрылся с автоматом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.
Убийство произошло во время ночных стрельб на полигоне в микрорайоне Транспортный города Белогорска. Преступник застрелил троих сослуживцев, ждавших выхода на огневой рубеж. Еще двое военных были ранены, их госпитализировали. Нападавший скрылся с полигона, взяв с собой автомат и несколько рожков патронов. Его разыскивают.
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"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение", - заявили в ведомстве.
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Я живу в Балаклеи. Со слов человека, все видевшего в ту ночь, выстрелили с гранатомета с соседнего нежилого здания, стоящего за забором базы метрах в двухстах. В апреле должна была быть ревизия - надо было все подчистить...
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Столько раненых...

кто против кого проводит АТО, напомните.
или же руководство ато агенты кремля и предатели Украины?
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Семен Семенченко: -
"Повертаюся з програми "Zіткнення" на ZІК. Знаєте яка думка крутиться в голові? Після Вінниці навколо Порошенка раптово утворилася порожнеча. Це здається називається "кульгава качка". Всі говорять що вони "в опозиції". А хто тоді зараз при владі?
Агонія почалась..."https://www.facebook.com/telekanalZIK/videos/1606365102757673/
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парадокс: на передовій поранено 4 воїнів ЗСУ - тільки до Одеси прибув борт із 10-ма пораненими, з них четверо - важких.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСутки в АТО: ранены 4 воина ВСУ, боевики 16 нарушили перемирие, - штаб
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