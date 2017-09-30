 Сутки в АТО: ранены 4 воина ВСУ, боевики 16 нарушили перемирие, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. За сутки боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий 4 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
После 18 часов боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец. Еще один наш защитник получил ранения около 19 часов во время огневого противостояния на подступах к Березовой. Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы у н.п. Павлополь и Талаковка.
На Луганском направлении, вблизи Новотошковского, боевики около 20 часов выпустили по нашему опорному пункту 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Украинские воины жестко ответили врагу. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец АТО.
На Донецком направлении, после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.
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хорошо бы начать с путлера.
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В ріднім краю панувати не дамо нікому!
Здоров'я пораненим бійцям.
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но всегда говорю именно Ваши слова...
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Убийство произошло во время ночных стрельб на полигоне в микрорайоне Транспортный города Белогорска. Преступник застрелил троих сослуживцев, ждавших выхода на огневой рубеж. Еще двое военных были ранены, их госпитализировали. Нападавший скрылся с полигона, взяв с собой автомат и несколько рожков патронов. Его разыскивают.
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кто против кого проводит АТО, напомните.
или же руководство ато агенты кремля и предатели Украины?
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"Повертаюся з програми "Zіткнення" на ZІК. Знаєте яка думка крутиться в голові? Після Вінниці навколо Порошенка раптово утворилася порожнеча. Це здається називається "кульгава качка". Всі говорять що вони "в опозиції". А хто тоді зараз при владі?
Агонія почалась..."https://www.facebook.com/telekanalZIK/videos/1606365102757673/
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