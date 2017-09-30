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 Сенцова не оказалось в "пересылочном" СИЗО Челябинска, - правозащитники

сенцов

В СИЗО Челябинска заявили, что украинский режиссер Олег Сенцов к ним не поступал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур в комментарии "ОВД-Инфо".

Она предположила, что местонахождение украинца скрывают с тем, чтобы до него "не добрались правозащитники".

12 сентября представитель Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области заявил, что Сенцова этапировали в Челябинск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцова снова этапируют, - адвокат

23 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что не знает его местонахождения.

В "ОВД-Инфо" сообщили, что СИЗО №3 является "пересылочным" - в нем содержатся люди, которых этапируют в другие регионы.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов уже неделю на этапе, его место нахождения неизвестно, - адвокат

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