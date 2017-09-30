 Сенцова не оказалось в "пересылочном" СИЗО Челябинска, - правозащитники

Она предположила, что местонахождение украинца скрывают с тем, чтобы до него "не добрались правозащитники".12 сентября представитель Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области заявил, что Сенцова этапировали в Челябинск.23 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что не знает его местонахождения.В "ОВД-Инфо" сообщили, что СИЗО №3 является "пересылочным" - в нем содержатся люди, которых этапируют в другие регионы.Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.