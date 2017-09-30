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 Марьинка и Красногоровка третий отопительный сезон остаются без газа, - Жебривский

жебривский

По информации главы Донецкой ВГА Павла Жебривского прифронтовые города Марьинка и Красногоровка в Донецкой области уже третий отопительный сезон остаются без газа.

Об этом заявил председатель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новости Донбасса.

"По Маринке и Красногоровке наибольшая проблема. Дело в том, что там нет газа и уже третий отопительный сезон Марьинка и Красногоровка будут без газа", - сказал он в ходе выездной коллегии ВГА в Покровске.

Жебривский добавил, что, в то же время, тарифы на электроэнергию для отопления электричеством снижены, население обеспечено буржуйками.

Наибольшие проблемы накануне начала отопительного сезона остаются и в других населенных пунктах "серой зоны", куда по словам Жебривского, завезут уголь международные донорские организации.

Строительство газопровода в Марьинку и Красногоровку не начнется в этом году, о чем ранее говорил председатель ДонОВГА. Он отмечал, что проект строительства разрабатывается, а ориентировочная стоимость составит 115 миллионов гривен.

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