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 Взрывы в Балаклее произошли от беспилотника, который сбросил термобарические заряды, - Луценко

луценко

Причиной последних пожаров на военных арсеналах Украины, скорее всего, были диверсии со стороны РФ.

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо TV

"У нас было объективное расследование ситуации в Сватово. Был уволен заместитель начальника Генштаба, который отвечал за это. Еще около 80 руководителей различных ведомств, различных направлений Минобороны и Генштаба были уволены. Однако это не дало результатов", - отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что кадровые выводы не дали необходимого эффекта, поскольку взрывы вызваны действиями РФ.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии. Относительно взрывов в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, которые стали причиной взрыва под Балаклеей. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, уничтожает нашу военную инфраструктуру ", - заявил генпрокурор.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко. ФОТО

Напомним, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде были повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушено. Повреждены 14 объектов социальной сферы.
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хтось нам заважає те саме робити в лугандонії і рабсєє?
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Диверсии....А что,если после Калиновки собрались(сделают ли?) поставить "раннее обнаружение дронов и ни гу-гу об их уничтожении( из чего? сделают ли?)- то почему не после Балаклеи? Или"диверсанты"опять брехня, а на самом деле прятали концы в воду? Недаром же обнародовали убытки на 800 000 000 баксов.......Проговорились.
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алкоголики в охране конечно не могли устроить пожар
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а кто комсомольцу текст писал ?
по-дебильному как-то вышло...
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ПЗДЦ.Мы уволили вязанку стрелочников,но никак не обратили внимание на принятую в Украине практику складирования БК в лесу...без даже забора...в кучах....с одним вохровцем на 100 гектаров. Ну как же у нас снова взорвался склад????мы ж приняли все меры!!! Совок вонючий.
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Это уже не совок. Це Украина. Очень сомневаюсь что в совке такое было возможно.
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помиляєтешся, якщо вони не повні ідіоти, то мали запланувати відповідні перевірки інших місць і позшибати додаткову мзду з відповідальних по організації розкрадання зберігання, за їх скасування чи позитивний висновок
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он вообще понимает какой объем и масса такого заряда ?
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И какой? РГ-60ТБ, например, меньше 400 грамм весит.
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А как Вы сами считаете, такой можно вызвать пожар и последующую детонацию зарядов? Я, например, в это не верю.
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нет конечно, для создания объемного взрыва с высокой температурой нужно критическая концентрация аэрозоля
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В кацапстан та лукастан посилайте такі безпілотники. Чи шоколадний генштаб не хоче шкодити торговим партнерам?
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"...термобарические заряды..."

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"...центр тяжести фигуры тела..."

За двумя зайцами
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Ну прям "Война миров" . Герберта Уэллса не хватает

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Этих рас3.14сдяев нельзя оставлять у власти...у нас атомных энергоблоков полно, какой-то порохобот решит что ему все можно и там где нужно болт закрутить он его забьет кувалдой...надеюсь все понимают степень деградации этих созданий и к чему это может привести?
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та то с тепловизора скорее он же теплый вот и поджег
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Где ответка? Где притензии к Федорашке? Где высылка под жопу разейских дипломатов из страны? Где поднятие вопроса в ООН?
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А вообще в состонии войны нужно было предусмотреть что враг не дремлет и будет предпринимать всяческие диверсии против оборонки и економики страны. У нас уже взорвали 4 склада с боеприпасами, газопровод на 60 миллионов долларов убытков и много чего по мелочи. Власть не сделала до сих пор никаких выводов из етого.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывы в Балаклее произошли от беспилотника, который сбросил термобарические заряды, - Луценко
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