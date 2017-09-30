 Взрывы в Балаклее произошли от беспилотника, который сбросил термобарические заряды, - Луценко

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на Еспресо TV

"У нас было объективное расследование ситуации в Сватово. Был уволен заместитель начальника Генштаба, который отвечал за это. Еще около 80 руководителей различных ведомств, различных направлений Минобороны и Генштаба были уволены. Однако это не дало результатов", - отметил генпрокурор.Луценко подчеркнул, что кадровые выводы не дали необходимого эффекта, поскольку взрывы вызваны действиями РФ."Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии. Относительно взрывов в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, которые стали причиной взрыва под Балаклеей. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, уничтожает нашу военную инфраструктуру ", - заявил генпрокурор.Напомним, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.В результате взрывов в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде были повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушено. Повреждены 14 объектов социальной сферы.