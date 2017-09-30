Гройсман объявил выговор главе Государственной архивной службы Барановой
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил выговор председателю Государственной архивной службы Украины Барановой Татьяне .
"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей), объявить выговор председателю Государственной архивной службы Украины Барановой Татьяне Ивановне", - сообщается в распоряжении.
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скоро и уборщицам на вид будет ставить за плохо вымытые полы...
"...аки пчела..."
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