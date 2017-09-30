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 Политика Украины
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 Гройсман объявил выговор главе Государственной архивной службы Барановой

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил выговор председателю Государственной архивной службы Украины Барановой Татьяне .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении премьера от 27 сентября 2017 № 672-р "О привлечении к дисциплинарной ответственности", опубликованном на сайте КМУ.

"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей), объявить выговор председателю Государственной архивной службы Украины Барановой Татьяне Ивановне", - сообщается в распоряжении.

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Строгий выговор у него уже есть! У него строгого с предупреждением нет!(с)( "Афоня")
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Как удалось узнать "Стране" из собственных источников в МВД, на день рождения президента Петра Порошенко не только рвались военсклады в Калиновке, но и произошла дерзкая акция малолетних радикалов, которые назвали себя представителями молодежного крыла "Правого сектора". Группа подростков решила проверить на прочность оборону "орлов" главы УГОУ Валерия Гелетея и отрядом из нескольких человек перебралась втихаря через забор, проникнув ночью на закрытую территорию президентской администрации на Банковой. Как обьясняли позже сами юноши, они хотели установить там красно-черный флаг УПА в качестве "знака предупреждения от патриотов" для Порошенко. Подростков задержала охрана и передала в руки полиции. Та, правда, потом их отпустила восвояси в виду отсутствия видимого ущерба от их действий. Но позже в МВД спохватились и, по данным наших источников, сейчас полицией Печерского района Киева зарегистрировано уголовное производство по факту совершения группового хулиганства и юным радикалам светит по ч.2 ст.296 УК Украины до 4 лет тюрьмы.
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спасибо за ссылку на звезду.сру местного разлива, всегда мечтал почитать кацапсинскую пропаганду
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А в чём собственно хулиганство? Побили охрану? Разбили стёкла? Где написано на заборе, что через него нельзя перелезать?
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вот же ж фафик неуемный !
скоро и уборщицам на вид будет ставить за плохо вымытые полы...
"...аки пчела..."
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и это премьер большой европейской страны... тфу на тебя двоешник..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман объявил выговор главе Государственной архивной службы Барановой
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