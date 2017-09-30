 Гройсман объявил выговор главе Государственной архивной службы Барановой

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в распоряжении премьера от 27 сентября 2017 № 672-р "О привлечении к дисциплинарной ответственности", опубликованном на сайте КМУ.

"В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей), объявить выговор председателю Государственной архивной службы Украины Барановой Татьяне Ивановне", - сообщается в распоряжении.