 Двое нелегалов из Турции задержаны пограничниками на Закарпатье, - ГПСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Вечером 28 сентября участковому инспектору пограничной службы отделения "Оноковцы" местные жители сообщили, что у заградительного забора заметили двух незнакомых мужчин. Пограничники среагировали мгновенно и в указанном месте задержали двух граждан Турции, которые именно пытались преодолеть забор и добраться до Словакии", - заявили в ГПСУ.
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