EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  99  1
Все про:Госпогранслужба (3104) Закарпатье (1507) мигранты (523) нелегалы (249) Словакия (373) Турция (2062)

 Двое нелегалов из Турции задержаны пограничниками на Закарпатье, - ГПСУ

пограничники

В Закарпатской области пограничники Чопского отряда задержали двух нелегальных мигрантов из Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Вечером 28 сентября участковому инспектору пограничной службы отделения "Оноковцы" местные жители сообщили, что у заградительного забора заметили двух незнакомых мужчин. Пограничники среагировали мгновенно и в указанном месте задержали двух граждан Турции, которые именно пытались преодолеть забор и добраться до Словакии", - заявили в ГПСУ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Иранца, который среди овощей нелегально пробирался в Германию, задержали на Буковине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
явно сельджуки через Украину хотели в Германию попасть.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое нелегалов из Турции задержаны пограничниками на Закарпатье, - ГПСУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти