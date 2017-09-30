 Посол Украины в США Чалый провел встречу с губернатором Калифорнии Брауном

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности, о перспективах двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и штатом Калифорния, который вышел на пятую позицию среди крупнейших экономических центров мира.
Отдельно отмечались перспективные проекты в авиастроительной отрасли, IT секторе и подготовке специалистов по ядерным технологиям, "чистой" энергетики, биоинженерии и тому подобное.
Также собеседники затронули вопрос роли и места украинской общины громады Калифорния, которая является по численности третьей на территории США.
Валерий Чалый поблагодарил губернатора за поддержку Украины и отметил важность чествования 85-летия памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг. и признание Калифорнией этой трагедии актом геноцида украинского народа".
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бюджет калифорнии во много раз больше бюджета Украины.
сдается мне, что это чалый в очереди на встречу стоял...
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Дружить нужно с сильными союзниками. Вот только, у нас такие дипломаты, и политики(за маленьким исключением), что толку от таких встреч/переговоров 0.00.
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Предлагать можно не только экономическую выгоду от сотрудничества.
И будь наша дипломатия, чуть по профессиональнее они бы нашли, чем заинтересовать партнеров.
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