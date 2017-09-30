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 "Что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста? Раскрыть правду": ЦРУ пригласило на работу знающих русский язык граждан США

Центральное разведывательное управление США разместило объявление о наборе сотрудников с американским гражданством и знанием русского языка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу в Twitter.

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"Говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", - говорится в сообщении.

К подписи прилагается картинка, на которой по-русски написано: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".
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блин, лучше бы они наняли граждан Украины для раскрытия делишек местных иудеев у власти в Украине !
думаю, очередь будет ахренительная...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста? Раскрыть правду": ЦРУ пригласило на работу знающих русский язык граждан США
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