 "Что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста? Раскрыть правду": ЦРУ пригласило на работу знающих русский язык граждан США

"Говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", - говорится в сообщении.
К подписи прилагается картинка, на которой по-русски написано: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".
Speak Russian?- CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
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Дую , тільки трошки !
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думаю, очередь будет ахренительная...
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