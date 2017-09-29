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 Общество
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 НАПК утвердило антикоррупционную стратегию на 3 года

напк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердила антикоррупционную стратегию на 3 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На заседании НАПК одобрен проект Закона Украины "Об антикоррупционной стратегии на 2018 - 2020 годы. Проект был разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2017 годы", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, проект завершает процесс создания необходимой законодательной основы для выработки и реализации эффективной государственной антикоррупционной политики на основе имплементации международных стандартов. Кроме того, он знаменует завершение формирования эффективной системы органов по борьбе с коррупцией, четкое разграничение полномочий между ними, усиление их независимости и беспристрастности, обеспечения привлечения широкого круга представителей гражданского общества в процессы борьбы с коррупцией на всех уровнях. Так, для реализации антикоррупционной стратегии предполагается разработать и принять предусмотренные ею законы, а также обеспечить успешную практическую имплементацию положений антикоррупционного законодательства.

"НАПК, в соответствии с требованиями регламента Кабмина, направило проект для согласования в заинтересованные органы", - резюмирует пресс-служба.

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3 года... они хотят искоренить коррупыию или перевоспитывать ворье?
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Национальное агентство... как утвердила, так и выполнит )
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ну и шо? я купил собаку сегодня, Басенджи, красава. жизнь прекрасна!
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до сраки ваши стратегии рыба гниет с головы а не с хвоста
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Пока не начнётся расстрелы этих всех ублюдочных мразей - розенблатов , ахметиков , поляковых ,коломойских .. все стратегии это просто ноль .
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Из 1,2 миллиона деклараций которые они должны проверить, проверено 3 тысячи,тут стратегии на сотню лет должно быть ,а не на каких то три года
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проект:
- завершает процесс
- создания
- необходимой законодательной основы
- для выработки и
- реализации
- эффективной
- государственной
- антикоррупционной
- политики
- на основе
- имплементации
- международных стандартов. Источник: https://censor.net.ua/n457524

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да тут работы лет на 300 !
хрюшка корчак погорячилась...
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Международные стандарты есть? Есть. Теперь необходимо пересматривать украинское законодательство, чтобы подвести под стандарты.
Про гражданское общество в статье упоминалось в контексте борьбы с коррупцией?
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"НАПК, в соответствии с требованиями регламента Кабмина, направило проект для согласования в заинтересованные органы", - резюмирует пресс-служба."
И кто же это-эти? Заинтересованные.... говорите...?
Заинтересованные? Это люди. Уставшие жить обещаниями, фальсификациями, враньем... Обращайтесь к этим... "людям". Там и найдете - заинтересованных. А до 2020 года? Это роскошь. У Ленина учитесь. Он это умел быстро, без "шума и пыли". Но вождь, во многом - был прав. Такая вот злая аллегория. Иначе? Боливар не вынесет...
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