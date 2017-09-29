 НАПК утвердило антикоррупционную стратегию на 3 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"На заседании НАПК одобрен проект Закона Украины "Об антикоррупционной стратегии на 2018 - 2020 годы. Проект был разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2017 годы", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, проект завершает процесс создания необходимой законодательной основы для выработки и реализации эффективной государственной антикоррупционной политики на основе имплементации международных стандартов. Кроме того, он знаменует завершение формирования эффективной системы органов по борьбе с коррупцией, четкое разграничение полномочий между ними, усиление их независимости и беспристрастности, обеспечения привлечения широкого круга представителей гражданского общества в процессы борьбы с коррупцией на всех уровнях. Так, для реализации антикоррупционной стратегии предполагается разработать и принять предусмотренные ею законы, а также обеспечить успешную практическую имплементацию положений антикоррупционного законодательства.
"НАПК, в соответствии с требованиями регламента Кабмина, направило проект для согласования в заинтересованные органы", - резюмирует пресс-служба.
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- международных стандартов. Источник: https://censor.net.ua/n457524
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да тут работы лет на 300 !
хрюшка корчак погорячилась...
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Про гражданское общество в статье упоминалось в контексте борьбы с коррупцией?
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И кто же это-эти? Заинтересованные.... говорите...?
Заинтересованные? Это люди. Уставшие жить обещаниями, фальсификациями, враньем... Обращайтесь к этим... "людям". Там и найдете - заинтересованных. А до 2020 года? Это роскошь. У Ленина учитесь. Он это умел быстро, без "шума и пыли". Но вождь, во многом - был прав. Такая вот злая аллегория. Иначе? Боливар не вынесет...
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