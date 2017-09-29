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Все про:Путин (24275) Евросоюз (12177) Грибаускайте (157)

 "Чего она на меня все время гонит?" - посол ЕС рассказал о жалобе Путина на Грибаускайте

путин

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал о поездке с Владимиром Путиным в лифте, в ходе которой они обсудили российско-литовские отношения.

Об этом Ушацкас рассказал в интервью Дождю, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте [были] только президент Еврокомиссии [Жозе Мануэль] Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: "Чего она на меня все время гонит?", - рассказал Ушацкас.

Он уточнил у Путина, о ком идет речь. Тот пояснил, что имеет в виду президента Литвы Далю Грибаускайте.

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"Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?", - пояснил посол. Ушайкас добавил, что затем они с Путиным продолжали разговор до начала пресс-конференции.

У президента РФ Владимира Путина не смогли прокомментировать его жалобы на главу Литвы Далю Грибаускайте, которые он озвучил послу Евросоюза в России Вигаудасу Ушацкасу во время поездки в лифте.

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Так, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, ему об этом разговоре ничего неизвестно, передает телеканал Дождь.

"Я не мог бы не подтвердить, ни опровергнуть. Мне об этом ничего неизвестно", - заявил он.
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Лексика истинного урки из подворотни уважаемого главы государства. )
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Не могу спокойно смотреть на эту фотку.Давно хочу М-14,но они дорогие,як холера....
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мне Sauer, и глаз Zeiss - доволен, но если плохо попал, то увы, на оружие не спишишь.

"Чего она на меня все время гонит?" - посол ЕС рассказал о жалобе Путина на Грибаускайте - Цензор.НЕТ 3369
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У меня для таких целей другая модификация Маузера - Ремингтон 700,с оптикой Сваровски. М-14 - оружие другого класса по специфике использования.
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Это у которой ствол без мушки? так это декоративное охотничье оружие. Оно ничем не лучше карабина маузера с индексом К ( короткий) который немцы в качестве снайперских винтовок использовали
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плешивая кремлевская мерзость ей и в пуп не уперлась
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Лексика истинного урки из подворотни уважаемого главы государства
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ХЙУЛО ПОДЗАБОРНОЕ..сін дворничихи и вахтера...
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да урка конченый ... это быдло кацапское большего и не заслуживает
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Даля может собой гордиться. Сам путин глубоко озаботился!
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кто бы сомневался), что она из простых людей))))))) и до сих играет
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Хорошо, про отца не доказано. Но факт, что Даля была членом КПСС и преподавала политэкономию в Вильнюсской высшей партийной школе можно прочитать в её официальной биографии. Так что ватных ублюдков она действительно знает изнутри.
Так и представляю как она читает лекцию о неизбежном крахе капитализма, а сама думает: "Чтоб Вы сдохли, уроды совковые!"
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отдел бесхребетные) - читать одно думать другое
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- "Чего она на меня все время гонит?"

- потому, что ты хуйло.
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начал жаловаться в лифте - значит санкции действуют. Надо еще добавить - что бы начал жаловаться в туалете. После февраля должен начать ссаться.
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шо ж это за мачо такое крутое которого тетка может опустить ?
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потому что ты пуйло а на тебя не грех гнать
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Говорят, педофилы не любят успешных женщин..
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"он й@бнутый владимир путин, чтоб вы поняли..." (Б.Немцов) "Чего она на меня все время гонит?" - посол ЕС рассказал о жалобе Путина на Грибаускайте - Цензор.НЕТ 9220
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быдлота ботоксная, как раз впору сцарь для быдла ватного
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"Чего она на меня гонит?" - пупсик тупой.
На него уже все гонят, а он не догоняет.
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А чего ж на тебя не гнать, Вова, если ты реально Хуйло?
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"Я не мог бы не подтвердить, ни опровергнуть. Мне об этом ничего неизвестно", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n457523Наверняка, Цензор не сам придумал, а процитировал слова государственного мужа Росиии, Пескова. Божечки мои! Он ещё и двоечник . НИ подтвердить, НИ опровергнуть - правильное правописание на великорусском.
Даздраствуит руський езык.
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Нужно проводить референдум и просить Далю чтобы она заняла место президента Украины.
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она не справится с такой мисией она честная и открытая мафия сразу такую облапошит тут больше Саакашвили подходит он все сечет сразу и знает все про них
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Чего она на меня все время гонит?" - посол ЕС рассказал о жалобе Путина на Грибаускайте
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