 "Чего она на меня все время гонит?" - посол ЕС рассказал о жалобе Путина на Грибаускайте

Об этом Ушацкас рассказал в интервью Дождю, передает Цензор.НЕТ.
"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте [были] только президент Еврокомиссии [Жозе Мануэль] Баррозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут. Потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: "Чего она на меня все время гонит?", - рассказал Ушацкас.
Он уточнил у Путина, о ком идет речь. Тот пояснил, что имеет в виду президента Литвы Далю Грибаускайте.
"Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции. Мы должны на это ответить, что нам еще делать?", - пояснил посол. Ушайкас добавил, что затем они с Путиным продолжали разговор до начала пресс-конференции.
У президента РФ Владимира Путина не смогли прокомментировать его жалобы на главу Литвы Далю Грибаускайте, которые он озвучил послу Евросоюза в России Вигаудасу Ушацкасу во время поездки в лифте.
Так, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, ему об этом разговоре ничего неизвестно, передает телеканал Дождь.
"Я не мог бы не подтвердить, ни опровергнуть. Мне об этом ничего неизвестно", - заявил он.
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урки из подворотниуважаемого главы государства. )
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Мне б такую!"
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уважаемого главы государства
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Так и представляю как она читает лекцию о неизбежном крахе капитализма, а сама думает: "Чтоб Вы сдохли, уроды совковые!"
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- потому, что ты хуйло.
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На него уже все гонят, а он не догоняет.
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https://newsyou.info/v-seti-poyavilis-kadry-s-avariej-rossijskogo-bombardirovshhika-video
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Источник: https://censor.net.ua/n457523Наверняка, Цензор не сам придумал, а процитировал слова государственного мужа Росиии, Пескова. Божечки мои! Он ещё и двоечник . НИ подтвердить, НИ опровергнуть - правильное правописание на великорусском.
Даздраствуит руський езык.
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