 Заместитель главы Нацполиции Фацевич приходил в суд защищать двух подчиненных, подозреваемых в преступлениях на Майдане

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Это достойные офицеры, выполнявшие после 2014 свои обязанности. Их вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей, были обыски у этих людей дома, и они продолжали нести службу. Три года их никто не трогал", - заявил Фацевич.
По его словам, один из подозреваемых был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации конвойной службы и охране, второй - был начальником этого же отдела.
"Одного из них обвиняют, что он организовывал выдачу спецсредств, которые закупались в России. Но старший инспектор по особым поручениям не может отвечать за выдачу спецсредств", - добавил Фацевич.
"Эти работники мне очень нужны, они специалисты и они не нарушали закон. Я читал ходатайство. Если я руководитель и я видел бы, что они к чему-то причастны, я бы здесь не стоял сейчас. Я их непосредственный руководитель, я пришел их поддержать", - заявил он.
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почему, вам, кацапне, это очень не нравится ?
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https://www.youtube.com/watch?v=rdteDfO6TX4
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эти твари и после 2014 власть так же стерегут
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Нельзя всего по 99% сотрудникам полиции судить о реформе МВД. Надо смотреть глубже, шире, добрее, веселее, а лучше идите в жопу.
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МУДОЗВОНЫ, ТАК ЧТО ВЫ ТЕПЕРЬ СКАЖЕТЕ О БОРЬБЕ С КОРУПЦИЕЙ???
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Если - в качестве свидетеля, то то представленное содержание его выступления скорее к сути рассматриваемого дела не относится.
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Работники Управления госохраны выполняли функции прислуги на праздновании 50-летнего юбилея своего руководителя и экс-министра обороны Валерия Гелетея. Это засняли журналисты программы "Схеми".
Госохрана сверяла списки приглашенных, работала парковщиками и почетной стражей, встречала гостей праздника в парадной форме и отдавая им честь. Стражи-госслужащие несли службу на частном мероприятии своего начальника до последнего гостя.
Вечеринка по случая юбилея высокого чина состоялось 28 августа в Доме официальных приемов Государственного управления делами в центре Киева по адресу Грушевского, 22. Въезд и выезд гостей с праздника обеспечивали сотрудники Нацполиции, которые для этого выключали светофоры и поставили регулировщиков.
Среди гостей Гелетея были министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер Вячеслав Кириленко, одиозный председатель ЦИК Михаил Охендовский, руководитель госпредприятия «Укроборонпром» Роман Романов, ряд председателей высших судов (Богдан Львов, Ярослав Романюк, Борис Гулько), экс-премьер Арсений Яценюк, нынешний глава правительства Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий и генпрокурор Юрий Луценко.
Валерий Гелетей не видит в таком использовании госохраны ничего плохого.
"Я имею право на то, чтобы отпраздновать в том формате, кого я охраняю, кому я обеспечиваю безопасность, с кем я общаюсь, от жизни которых зависит моя судьба. Где бы это ни было: парикмахерская, любые другие места. Там, где присутствуют первые лица, всегда есть человек, который отдает честь, это порядок для военнослужащих. Поэтому здесь нет никаких нарушений".
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