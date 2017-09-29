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 Заместитель главы Нацполиции Фацевич приходил в суд защищать двух подчиненных, подозреваемых в преступлениях на Майдане

фацевич

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич посетил Печерский районный суд Киева и выступил в защиту двух своих подчиненных, подозреваемых в совершении преступлений на Майдане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Это достойные офицеры, выполнявшие после 2014 свои обязанности. Их вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей, были обыски у этих людей дома, и они продолжали нести службу. Три года их никто не трогал", - заявил Фацевич.

По его словам, один из подозреваемых был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации конвойной службы и охране, второй - был начальником этого же отдела.

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"Одного из них обвиняют, что он организовывал выдачу спецсредств, которые закупались в России. Но старший инспектор по особым поручениям не может отвечать за выдачу спецсредств", - добавил Фацевич.

"Эти работники мне очень нужны, они специалисты и они не нарушали закон. Я читал ходатайство. Если я руководитель и я видел бы, что они к чему-то причастны, я бы здесь не стоял сейчас. Я их непосредственный руководитель, я пришел их поддержать", - заявил он.

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Почему этот фуцевич до сих пор при погонах и когда за все ответит аваков
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У нас отличная власть и отличная полиция. Кацапне это очень не нравится.
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у вас может и такая
почему, вам, кацапне, это очень не нравится ?
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У вас это у кого, просто у нас в Украине, что власть, что полиция одна банда.
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Это момент тонкий,делается это специально,чтобы нынешние мусора не боялись стрелять в восставший народ ....
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"...это достойные офицеры, выполнявшие после 2014 свои обязанности... Источник: https://censor.net.ua/n457522

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эти твари и после 2014 власть так же стерегут
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У енакиевского сепара-бывшего прокурора, ныне зама.министра Минсоцполитики, личного протеже Ревы, проводится обыск. Режут автогеном сейф.
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles

Нельзя всего по 99% сотрудникам полиции судить о реформе МВД. Надо смотреть глубже, шире, добрее, веселее, а лучше идите в жопу.
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Ну тут без комментариев, что в стране происходит.... Свой своих прикрывают, УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТ!!!
МУДОЗВОНЫ, ТАК ЧТО ВЫ ТЕПЕРЬ СКАЖЕТЕ О БОРЬБЕ С КОРУПЦИЕЙ???
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так 70% новой полиции это бывшие менты беркута и теперешняя сепаратня которая поняла что с лугандона под росией бабла не поимееш
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Непонятно в качестве кого выступал этот начальник в суде, и почему судья вообще дал ему там выступать.
Если - в качестве свидетеля, то то представленное содержание его выступления скорее к сути рассматриваемого дела не относится.
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Начальник УГО Валерий Гелетей использует своих подчиненных не только с целью собственной физической охраны, но и как частных водителей и лакеев для своей семьи.
Работники Управления госохраны выполняли функции прислуги на праздновании 50-летнего юбилея своего руководителя и экс-министра обороны Валерия Гелетея. Это засняли журналисты программы "Схеми".
Госохрана сверяла списки приглашенных, работала парковщиками и почетной стражей, встречала гостей праздника в парадной форме и отдавая им честь. Стражи-госслужащие несли службу на частном мероприятии своего начальника до последнего гостя.
Вечеринка по случая юбилея высокого чина состоялось 28 августа в Доме официальных приемов Государственного управления делами в центре Киева по адресу Грушевского, 22. Въезд и выезд гостей с праздника обеспечивали сотрудники Нацполиции, которые для этого выключали светофоры и поставили регулировщиков.
Среди гостей Гелетея были министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-премьер Вячеслав Кириленко, одиозный председатель ЦИК Михаил Охендовский, руководитель госпредприятия «Укроборонпром» Роман Романов, ряд председателей высших судов (Богдан Львов, Ярослав Романюк, Борис Гулько), экс-премьер Арсений Яценюк, нынешний глава правительства Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий и генпрокурор Юрий Луценко.
Валерий Гелетей не видит в таком использовании госохраны ничего плохого.
"Я имею право на то, чтобы отпраздновать в том формате, кого я охраняю, кому я обеспечиваю безопасность, с кем я общаюсь, от жизни которых зависит моя судьба. Где бы это ни было: парикмахерская, любые другие места. Там, где присутствуют первые лица, всегда есть человек, который отдает честь, это порядок для военнослужащих. Поэтому здесь нет никаких нарушений".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаместитель главы Нацполиции Фацевич приходил в суд защищать двух подчиненных, подозреваемых в преступлениях на Майдане
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