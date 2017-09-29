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Все про:референдум (1219) курды (31) Тиллерсон (164)

 США не признают референдум в Иракском Курдистане, - Тиллерсон

тиллерсон

Соединенные Штаты не признают референдум о независимости в иракском Курдистане, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты не признают одностороннее референдум регионального правительства Курдистана, который состоялся в понедельник. Голосование и результаты не имеют легитимности, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак ", - сказал Тиллерсон.

"Мы призываем к спокойствию и прекращение словесных обвинений и взаимных угроз", - добавил он.

Более 90% иракских курдов поддержало независимость своей провинции на референдуме, состоявшемся 25 сентября.

Президент Турции Эрдоган объявил после встречи с Путиным, что они договорились считать курдский референдум незаконным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иракский Курдистан проголосовал за независимость, - Reuters
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опять рюске за забавы кремлинов заплатили.
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Ну раз эрдоген и спуктным договорились, то рексу этот референдум точно, как серпом по молоту
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гор Лосєв

Курди

Самоназва - "курдманж", "курд". Це один з найдавніших народів регіону, що нараховує понад 40 млн. осіб і вже 200 років веде безперервну боротьбу за незалежність.

Історична доля курдів нагадує історичну долю українців, що, напевно, і спонукало поета Василя Симоненка написати відомий вірш "Курдському брату".

Етнічні землі курдів поділено між Туреччиною, Іраком, Іраном і Сирією. На початку ХХ століття західні держави обіцяли сприяти самовизначенню курдів, але кинули їх напризволяще.

Курди типові європеоїди. Мова курдів належить до іранської групи індоєвропейської мовної сім'ї разом з фарсі, пушту, таджицькою, осетинською і немає нічого спільного з тюркськими чи семітськими мовами.

Курди зберігають розгалужену родоплемінну структуру, що є для них не менш важливим, ніж приналежність до курдського етносу. Курди мусульмани-суніти переважно, хоча і трохи сунітів та єзидів - прихильників старовинного язичницького культу.

Курди були надзвичайно войовничим народом. Саме курд Саллах-Аддін (Саладін) організував спротив лицарям хрестоносцям у Палестині в ХІІ столітті.

Протягом століть Туреччина і Іран були змушені кидати свої армії проти незалежних курдських князівств у гірських районах.
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Весь час курдів піддавали геноциду і етноциду водночас використовуючи їх військову обдарованість - східні володарі дуже цінували чудову курдську кінноту.

Протягом ХІХ століття зафіксовано десятки курдських повстань проти національного гноблення. Наприклад, у 1853-1856 рр. відбулося повстання під проводом Єзданшира, що охопило величезну територію від озера Ван до Багдада. Воно було придушено турецькими військами.

Під час Першої світової війни курди знову стали жертвами масового знищення з боку Османської імперії. Це спровокувало нові курдські повстання у 1925, 1927, 1928, 1930, 1937 рр. Тільки за приблизними підрахунками лише за період з 1925-1927 рр. в Туреччині було вбито до півмільйона курдів.

В Іраку в 1919 році курдській шейх Махмуд організував повстання проти англійців. Потім відбулися повстання за національну автономію в 1929, 1932 і в 1933 рр.
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агато курдських повстань відбулося в Ірані. Радянський Союз намагався використати національно-визвольний рух курдів у своїх геополітичних інтересах.

Представник курдського роду Мустафа Барзані, навіть мав звання радянського генерал-майора. Але в історичній перспективі СРСР, підтримуючи партію Баас і режим Саддама Хусейна в Іраку, фактично, зрадив курдів.

Арешт лідера турецьких курдів і командувача курдською повстанською армією Абдули Оджолана теж вважають результатом змови спецслужб кількох держав, в тому числі і тих, що раніше підтримував курдів.

У турецькій республіці тривалий час заборонялася курдська мова, а існування курдського етносу заперечувалися. Офіційна назва курдів на теренах Туреччини - гірські турки. Хоча з таким же успіхом їх можна було назвати гірськими ефіопами.
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Враховуючи нинішню ситуацію в Іраку шлях до курдської незалежності буде ще довгим, але іракські курди вже зараз мають широку автономію і навряд чи хтось зможе у них її відібрати, бо насторожить численні загони Пешмарга, що перекладаються з курдської, як ті, хто йдуть на смерть. Ці формування курдів мають величезний досвід збройної боротьби.

Нині територія Курдистану є найбільш спокійною і стабільною частиною Іраку, де місцева курдська влада доволі успішно блокує прояви екстремізму.

Внаслідок своєї трагічної історичної долі курди мають велику діаспору в багатьох країнах світу, зокрема, в Західній Європі, насамперед у Німеччині, де курди часто вступають у сутички з німецькими емігрантами. У Франції, Бельгії, Британії, Швеції є курдські громади в Україні.

За переписом 2001 року в Україні визнали себе курдами 2088 осіб. З них 1173 визнали рідною мовою курдську, 396 - російську, 236 - українську мову.
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Салах ад Дин завоевал Иерусалим и изгнал крестоносцев! За это, курдам, все мусульмане должны были бы помочь в создании своего государства!
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я сам в шоке я много слішал про Саладина но никогда не мог подумать что он курд я думал что он саудит
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Ти бачив курда в лице? Вони не подібні на європейців. Сім*ї по 4+ дітей як правило із-за цього бідність . Як люди в більшості негативно налаштовані до будь-яких чужинців - чимось подібні на циган.
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Рано или поздно, но курды получат своё государство!
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единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак(с)
И все-все прекрасно понимают: вот этот... ни хрена ни единый, никогда не бывший, и совершенно без всяких признаков демократии Ирак- НИКОГДА не станет процветающим. Так уж вышло. Не повезло Ираку, с наличием нефти. Когда имеешь такие ресурсы- Термоядерное Оружие- не просто необходимо. Без него- не выжить. А теперь там- демократично всё. То есть: резня и трупы ежедневные- десятками и сотнями. Зря так Тиллерсон. О процветании. Я там бывал, в Басре. Не дай Бог- ещё раз оказаться. При процветании.
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почему то арабские государства имеют нефть и успешно обходятся без яо
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Готов поспорить - именно руске будет главное кличество работников, и клали они на матушку, если такой шанс появилса

В ЦРУ набирают сотрудников со знанием русского языка

rus.DELFI.lv | 16 минут назад
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и поверь - хоть и гражданством Америки и вышим оброзованием, но это не изключает скрытого любовника матушки рассеюшки.
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Угу.русня через посредничество Манафорта этот референдум организовала. Теперь волает,шо ихтамнебыло. Но Манафорт имеет йайки в тисках папаши Мюллера - вот где незадача.Очень неудобная ситуация и для русни,и для Рыжей Мартышки.
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Манафорт вместе с Соросом организовал гэбэшный референдум. Баски тоже руку приложили.
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Я, как мариуполец, прежде всего пытаюсь представить себе: насколько "неудобно" там не всяким сраным Манафортам, а ни хрена не ведающем о каком-то Манафорте, русне, и Рыжей Мартышке - местному населению. Их вероятность просто выжить-близка к 0(нолю).
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Курды давно должны бы иметь свой Курдистан.Лет 200 уже.
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Должны... не должны... Кому это интересно? Они- оказались несостоятельны. Для своего Курдистана. Всё ведь просто. А сейчас они- разменная монета. Впрочем, мы- тоже. Всё ведь просто, на самом деле.
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"А сейчас они- разменная монета. Впрочем, мы- тоже"--а вот тут обидно было(
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Однако. Настаиваю. Мы- зеркальное отображение того, что сейчас в Ираке. Внешние интересы. А заплатит за всё- местное население. Тока в Ираке- интересы нефтяные и газовые. А у нас- стратегические. Мы- мягкое подбрюшье рашки. Мягче- не бывает... В этом- всё и Дело...
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просто у тебя там термин "разменная монета", то нас, получается, могут на кого то разменять?
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Так уже. Мы- Никто. Мы- поле битвы. Без учета местного населения. О количестве которого- я просто не упоминаю.
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как то ты сильно резок в суждениях...все таки геополитические игроки должны с нами считаться, главное правильно себя поставить
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Ну, я так не считаю. Что резок. Я- объективен. Всё видно невооруженным глазом. Потому, я и думаю: на кой хрен я дантисту такие деньги выплачиваю??? Зачем мне это? Не болят зубы? Ну и хрен с ними. На несколько лет хватит? Ну и отлично. А большего ни мне, ни нам- никто и не намерял. Ладно. Спокойной ночи.
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русский,а шо за прапорец у тебя такой,весь из себя вражеский?
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Рад видеть шо ты знаешь кто твой хозяин,русская свинья.
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кстати, вышиватники, если вам верить, то курды тоже агенты кремля, раз независимости захотели?а ведь они довольно близки к американцам...нестыковочка)
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Если бы курды объявили независимость в Сирии, Тиллерсон пел бы по другому...
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они там дефакто, и так независимы...и более заняты военными делами по противостоянию асаду и игил
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Насколько де-факто и де-юре будет определять Турция...
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Признай США этот референдум - и кацапьё стало бы немедленно на него ссылаться, оправдывая Крым.
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неудачно--вроде как никто не геноцидил крымчан, а побасенки о "кровавом пс" оставим рашепропагандонам
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на свою вольную интерпретацию устава оон)
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да собственно никуда, просто талдычат эту мантру
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Шо саме цікаве,ідею держави Курдистан проштовхує і підтримує Ізраїль.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША не признают референдум в Иракском Курдистане, - Тиллерсон
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