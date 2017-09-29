 США не признают референдум в Иракском Курдистане, - Тиллерсон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Соединенные Штаты не признают одностороннее референдум регионального правительства Курдистана, который состоялся в понедельник. Голосование и результаты не имеют легитимности, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак ", - сказал Тиллерсон.
"Мы призываем к спокойствию и прекращение словесных обвинений и взаимных угроз", - добавил он.
Более 90% иракских курдов поддержало независимость своей провинции на референдуме, состоявшемся 25 сентября.
Президент Турции Эрдоган объявил после встречи с Путиным, что они договорились считать курдский референдум незаконным.
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На встрече в Нью-Йорке Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию Минских соглашений, а также сирийский кризис(22)
США могут закрыть посольство на Кубе из-за инцидента с акустической атакой на дипломатов, - Тиллерсон(52)
США призывают Россию и Китай оказать давление на КНДР, - Тиллерсон(38)
"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон(79)
The New York Times: В качестве ответной меры США обязали Россию закрыть генконсульство и некоторые дипподразделения(0)
Китай и РФ должны заявить о своей нетерпимости к безответственным пускам ракет КНДР, - Тиллерсон(89)
Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ(102)
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Курди
Самоназва - "курдманж", "курд". Це один з найдавніших народів регіону, що нараховує понад 40 млн. осіб і вже 200 років веде безперервну боротьбу за незалежність.
Історична доля курдів нагадує історичну долю українців, що, напевно, і спонукало поета Василя Симоненка написати відомий вірш "Курдському брату".
Етнічні землі курдів поділено між Туреччиною, Іраком, Іраном і Сирією. На початку ХХ століття західні держави обіцяли сприяти самовизначенню курдів, але кинули їх напризволяще.
Курди типові європеоїди. Мова курдів належить до іранської групи індоєвропейської мовної сім'ї разом з фарсі, пушту, таджицькою, осетинською і немає нічого спільного з тюркськими чи семітськими мовами.
Курди зберігають розгалужену родоплемінну структуру, що є для них не менш важливим, ніж приналежність до курдського етносу. Курди мусульмани-суніти переважно, хоча і трохи сунітів та єзидів - прихильників старовинного язичницького культу.
Курди були надзвичайно войовничим народом. Саме курд Саллах-Аддін (Саладін) організував спротив лицарям хрестоносцям у Палестині в ХІІ столітті.
Протягом століть Туреччина і Іран були змушені кидати свої армії проти незалежних курдських князівств у гірських районах.
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Протягом ХІХ століття зафіксовано десятки курдських повстань проти національного гноблення. Наприклад, у 1853-1856 рр. відбулося повстання під проводом Єзданшира, що охопило величезну територію від озера Ван до Багдада. Воно було придушено турецькими військами.
Під час Першої світової війни курди знову стали жертвами масового знищення з боку Османської імперії. Це спровокувало нові курдські повстання у 1925, 1927, 1928, 1930, 1937 рр. Тільки за приблизними підрахунками лише за період з 1925-1927 рр. в Туреччині було вбито до півмільйона курдів.
В Іраку в 1919 році курдській шейх Махмуд організував повстання проти англійців. Потім відбулися повстання за національну автономію в 1929, 1932 і в 1933 рр.
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Представник курдського роду Мустафа Барзані, навіть мав звання радянського генерал-майора. Але в історичній перспективі СРСР, підтримуючи партію Баас і режим Саддама Хусейна в Іраку, фактично, зрадив курдів.
Арешт лідера турецьких курдів і командувача курдською повстанською армією Абдули Оджолана теж вважають результатом змови спецслужб кількох держав, в тому числі і тих, що раніше підтримував курдів.
У турецькій республіці тривалий час заборонялася курдська мова, а існування курдського етносу заперечувалися. Офіційна назва курдів на теренах Туреччини - гірські турки. Хоча з таким же успіхом їх можна було назвати гірськими ефіопами.
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Нині територія Курдистану є найбільш спокійною і стабільною частиною Іраку, де місцева курдська влада доволі успішно блокує прояви екстремізму.
Внаслідок своєї трагічної історичної долі курди мають велику діаспору в багатьох країнах світу, зокрема, в Західній Європі, насамперед у Німеччині, де курди часто вступають у сутички з німецькими емігрантами. У Франції, Бельгії, Британії, Швеції є курдські громади в Україні.
За переписом 2001 року в Україні визнали себе курдами 2088 осіб. З них 1173 визнали рідною мовою курдську, 396 - російську, 236 - українську мову.
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И все-все прекрасно понимают: вот этот... ни хрена ни единый, никогда не бывший, и совершенно без всяких признаков демократии Ирак- НИКОГДА не станет процветающим. Так уж вышло. Не повезло Ираку, с наличием нефти. Когда имеешь такие ресурсы- Термоядерное Оружие- не просто необходимо. Без него- не выжить. А теперь там- демократично всё. То есть: резня и трупы ежедневные- десятками и сотнями. Зря так Тиллерсон. О процветании. Я там бывал, в Басре. Не дай Бог- ещё раз оказаться. При процветании.
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В ЦРУ набирают сотрудников со знанием русского языка
rus.DELFI.lv | 16 минут назад
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