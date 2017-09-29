 ОБСЕ зафиксировала на Луганщине 15 грузовиков с российской "гуманитарной помощью"

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"28 сентября Миссия зафиксировала колонну грузовиков, на бортах которых были надписи на русском языке "Гуманитарная помощь из Российской Федерации", - говорится в отчете.
Отмечается, что наблюдатели зафиксировали 15 крытых грузовиков и 5 машин обеспечения с российскими номерными знаками, а также еще два автомобиля с табличками "ЛНР", которые сопровождали колонну в Луганске.
Ранее сообщалось, что из Ростовской области РФ в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей выдвинулась новая колонна с "гуманитарным грузом".
"69-я колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", - сообщили в МЧС РФ. Отправители утверждают, что автомобили везут более 400 тонн грузов, среди них детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.
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