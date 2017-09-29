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 ОБСЕ зафиксировала на Луганщине 15 грузовиков с российской "гуманитарной помощью"

конвой

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в оккупированной части Луганской области 15 грузовиков российского "гумконвоя".

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"28 сентября Миссия зафиксировала колонну грузовиков, на бортах которых были надписи на русском языке "Гуманитарная помощь из Российской Федерации", - говорится в отчете.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали 15 крытых грузовиков и 5 машин обеспечения с российскими номерными знаками, а также еще два автомобиля с табличками "ЛНР", которые сопровождали колонну в Луганске.

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Ранее сообщалось, что из Ростовской области РФ в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей выдвинулась новая колонна с "гуманитарным грузом".

"69-я колонна МЧС России с "гуманитарной помощью" для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", - сообщили в МЧС РФ. Отправители утверждают, что автомобили везут более 400 тонн грузов, среди них детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Также читайте: В оккупированном Луганске просроченную "гумпомощь" из РФ направили в школы: пятеро детей с сальмонеллезом в больнице, - ИС
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Та пошли вы фиксировщики гребаные, толку от вас никакого.
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Традиционный жентельменский набор - ДБ. Драги и бояра
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Вообще то ето называется прямое вторжение в государство.
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Там горючее , боеприпасы и передвижные крематории. Падеж скота велик.
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