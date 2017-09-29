 Соединенные Штаты в августе на четверть сократили количество виз, выдаваемых россиянам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Эхо Москвы.
В сообщении отмечается: "Согласно этим данным, за месяц американские консульские службы оформили около 15-ти тысяч неиммиграционных виз, в июле - порядка 20-ти тысяч.
Главной причиной стало то, что в конце лета посольство и генконсульства США в России приостановили оформление неиммиграционных виз.
С 1-го сентября процедура возобновилась, но только в Москве. Введение ограничений американские власти объяснили решением Москвы сократить численность персонала дипмиссий США".
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С точки зрения опускания "вяличия" будет самое то.
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не їдуть москалі до Київа за візами? так і не треба дуже радий, що їм добре у себе вдома.
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так що краще вже - ви там, ми тут. кожен у себе вдома. мені візу до Європи тепер у Москві замовляти не треба. то ж якось обійдусь без Москви
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це - у серпні. а позавчора (у вересні) ми овернулися з Мюнстеру. Це там де твій прапорець вкрадено.
теж по безвізу. дуже мене поляки звали до Кракова. кажуть, що буду вражений сильніш за Барселону. побачимо. але наступного року. так що - ще й як чекають. а штати - почекають. зразу після Канади й завітаємо.
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треба Яценюку порадити, щоб помістив над тією стіною портрети Бендери через кожні 100 метрів. Як думаєш - з того вялічіє у москалів лусне чи трісне?
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А в октябре - еще на четверть.
И к новому году процесс завершен.
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Главы министерств иностранных дел России и Гондураса Сергей Лавров и Мирейя Агуэро подписали соглашение о безвизовом режиме между этими странами. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Ожидается, что в ближайшее время Россия подпишет соглашения о безвизовом режиме с Парагваем и Сальвадором
.Включив российское телевидение вы можете наблюдать за демонтажем Российской Федерации в прямом эфире
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