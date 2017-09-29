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Все про:виза (1045) Россия (72459) США (13507)

 Соединенные Штаты в августе на четверть сократили количество виз, выдаваемых россиянам

сша санкции

Это следует из статистики, опубликованной Госдепартаментом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Эхо Москвы.

В сообщении отмечается: "Согласно этим данным, за месяц американские консульские службы оформили около 15-ти тысяч неиммиграционных виз, в июле - порядка 20-ти тысяч.

Главной причиной стало то, что в конце лета посольство и генконсульства США в России приостановили оформление неиммиграционных виз.

С 1-го сентября процедура возобновилась, но только в Москве. Введение ограничений американские власти объяснили решением Москвы сократить численность персонала дипмиссий США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США предложило россиянам получать американские визы за рубежом
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Впечатление такое,шо это у нас - война с московией. По Украине русня шляется вполне свободно.
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не довго лишилося. тепер же москалям біометричний паспорт та заздалегідь повідомляти треба, коли збіраються в Країну.
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Угу. Не прошло и 4-х лет. И все равно полноценного визового режима с агрессором нет.
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так у вас тоже. И уже давно Вы что-то пропустили??
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Угу. Только вот судя по крайним выборам,у нас коллоборантов с русней примерно столько же,как в Украине. Около 40 процентов.
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ну нам еще простительно. Многолетняя политика "соседи", "мышебратья", "старший брат" и т,п. не прошла даром. А вот США имеючи 40% - реально удивляют!
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Абсолютно не удивляет.Электорат Орангутана - последователи таких деятелей,как Беннон,Спенсер,Горка и тому подобных нео-нацистов,приверженцев идеологии Дугина.
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И пральна! Чем больше свинорылов останется в хлеву, тем спокойне будет мирному народу...
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хай взашалі припинять видавати. Ці кацапські равлики називають американців "піндосами", звинувачують їх у всіх смертних гріхах, а американці їм візи дають. Як можна давати право на в"ізд дебілам, які писали про американських президентів усілякі гадості та клеяли на скло своїх автівок?? Не розумію просто. Навіщо американцям там ці задрипанці та злидні кацапські???
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Не вижу причин не перенести выдачу виз США кацапам в Киев.
С точки зрения опускания "вяличия" будет самое то.
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"ну як ні - то й ні" (с) Ржевський з відомого анегдоту.
не їдуть москалі до Київа за візами? так і не треба дуже радий, що їм добре у себе вдома.
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та такого сусіда ворогам не побажаєш...

так що краще вже - ви там, ми тут. кожен у себе вдома. мені візу до Європи тепер у Москві замовляти не треба. то ж якось обійдусь без Москви
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самка русской свиньи,ты кадырову ясак заплатила в этом году?
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оооо .. штати просто у ві сні "мріють" щоб вишкребки кацапські до них їхали. Та вас ніхто в своїх країнах бачити не хоче!! Бо ви рашка-швайне.
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яке там "хунде"??))) я вас прошу)). Дивно, що воно марсіанський прапор собі на лоба не притулило. Судячи з опусу - тьотя з сизранів чи ольгіного "пише"))
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та я вас прошу, добродію! яка там "тьотя" "товариш майор" (с)
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о, зник "товариш майор".. Мабуть вальнули його наші адміни)))
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дівчинко. я тільки-но зі своєю дівчинкою іздив до Іспанії. знаеш, по безвізу така гарна Барселона!
це - у серпні. а позавчора (у вересні) ми овернулися з Мюнстеру. Це там де твій прапорець вкрадено.

теж по безвізу. дуже мене поляки звали до Кракова. кажуть, що буду вражений сильніш за Барселону. побачимо. але наступного року. так що - ще й як чекають. а штати - почекають. зразу після Канади й завітаємо.
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брехня по Кракову! им до Барсы как до берега рачки.
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побачу коли поїду. то, кажуть, місто королів - краків. а відповідь була до "тьоті", яка не вірила, що поляки на нас чекають. а вони ж таки чекають та гречно запрошують
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Судя по реакции на комментарий, "вяличие" явно начинает биться в истерике.
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бідна стіночка. дуже її шкода. не витримає такої нагрузки...
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вялічіє бьється в істериці об "Стіну Яценюка"? так це перемога!
треба Яценюку порадити, щоб помістив над тією стіною портрети Бендери через кожні 100 метрів. Як думаєш - з того вялічіє у москалів лусне чи трісне?
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шкода, що коменти видалено. тепер мої віжповіді "відірвано від контексту" (с). почуваю себе якимсь лавровим
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много было до 1.сентября - теперь же дорого и долго.
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как обычно, в заголовке перемога, в тексте зрада, зачем комментаторам сверху читать текст, заголовок же красив. закрыть въезд всем и там и тут
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а що не так, ванятка? Про те і попереджали американці, що при скороченні службовців кількість віз скоротять. Та тільки такі равлики як ти сподіваються, що не встигають, а американці навмисно вам ті візи на в"їзд не дають, бо не потрібне їм там біосміття рашистське. А ти можеш малювати собі "картини" які тобі подобаються.
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гады мои дорогеньки - так и прет хунтовщиной от етих пиндосов......
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А в сентябре - сократить еще на четверть.
А в октябре - еще на четверть.
И к новому году процесс завершен.
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Квоты на визы не сокращались, но сокращались ресурсы для их выдачи. Чувствуете разницу?
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еще лучше - ресурсы на вычу кацвиз нужно сводить к нулю....
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ввх як завжди допоможе: "адекватно та сіметрично" скоротить у контрсанкціях увесь посольский корпус...
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Россия и Гондурас подписали соглашение о безвизовом режиме

Главы министерств иностранных дел России и Гондураса Сергей Лавров и Мирейя Агуэро подписали соглашение о безвизовом режиме между этими странами. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Ожидается, что в ближайшее время Россия подпишет соглашения о безвизовом режиме с Парагваем и Сальвадором
.Включив российское телевидение вы можете наблюдать за демонтажем Российской Федерации в прямом эфире
Соединенные Штаты в августе на четверть сократили количество виз, выдаваемых россиянам - Цензор.НЕТ 6598
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дякую за таку смішну новину але... боронь вас боже включати рос-тв! полаєтеся зі всіма родичами, так і не дочекавшись демонтажа федерації...
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Та треба вам закрити їх взагалі,ця гуманість доведе вас до цугундеру...Це ж кацапи,це багубна наволоч...Женить все кацапське без жалю.
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Это они ещё не ввели для лишнехромосомных тест - Дыхни...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоединенные Штаты в августе на четверть сократили количество виз, выдаваемых россиянам
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