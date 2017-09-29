 Московский суд арестовал задержанных в оккупированном Крыму за "шпионаж в пользу Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении граждан России Сухоносовой Анны Станиславовны и Долгополова Дмитрия Александровича по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"), Федеральной службой безопасности проведены неотложные следственные действия. Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Напоминаем, 29 сентября ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Один из них, Дмитрий Долгополов, до оккупации полуострова служил в ВСУ, а в феврале-марте 2014 года перешел на службу в российскую армию.
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Некоторые части, даже вышли из Крыма со своим табельным оружием, в частности как воинская часть внутренних войск Украины, расположенная в Крыму.
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(ВС; МВД; СБУ; ПетенцСлужба; Госпогран.; и остальная мелочевка в виде косм.агентства, управления госохраны)
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А ще він на камеру публічно спалив український паспорт. Ось такий він "українский шпійон".
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справедливее только вечно пьяный дядька коля с бодуна....
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Позже оккупанты распространили видео, на котором Долгополов, читая с листка, что хорошо видно на видео, сознаётся в "шпионаже" в пользу Украины. Отмечу, что предатель находится в базе Миротворца с августа 2014 года.
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а если да ихний? - то безусловно...
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Кремль простил странам Африки $20 млрд: кому и почему списывает долги Россия
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Выступившего против «Матильды» крымского прокурора уволили и лишили гражданства.
«Пришло заключение о том, что гражданство получено мной незаконно, в связи с чем я был уволен, потому что сотрудник прокуратуры не может быть лицом без гражданства Российской Федерации», - пояснил Шкитов.
Он добавил, что сейчас у него нет никакого гражданства, поскольку украинского его лишили в 2014 году. (https://lenta.ru/news/2017/09/29/shkitov/)
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