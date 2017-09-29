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 Московский суд арестовал задержанных в оккупированном Крыму за "шпионаж в пользу Украины"

крым фсб

Московский окружной военный суд заключил под стражу задержанных в оккупированном Крыму Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которых российские органы подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении граждан России Сухоносовой Анны Станиславовны и Долгополова Дмитрия Александровича по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"), Федеральной службой безопасности проведены неотложные следственные действия. Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)

Напоминаем, 29 сентября ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Один из них, Дмитрий Долгополов, до оккупации полуострова служил в ВСУ, а в феврале-марте 2014 года перешел на службу в российскую армию.
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ну и правильно сделал окупантский суд если предателей не наказывает родина то накажет окупант
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да там в Криму вообще каждий 2ой єто шпион, а каждий 3 ий агент госдепа
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Вообще то, кто не предал Украину и не изменил присяге на верность народу Украины, тот покинул Крым и не переходил служить рашистам.
Некоторые части, даже вышли из Крыма со своим табельным оружием, в частности как воинская часть внутренних войск Украины, расположенная в Крыму.
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предали Украину 70 % среди военнослужащих в Крыму. Турчинов же озвучивал цифры весной.
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Из чуть более 20 тыс. "силовиков" (суммарно) только чуть более 6 тыс. покинули полуостров, сохранив верность Присяге.
(ВС; МВД; СБУ; ПетенцСлужба; Госпогран.; и остальная мелочевка в виде косм.агентства, управления госохраны)
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Шпионаж😱 Какой ужас, ведь могли узнать, что в россии все дебилы.
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Предал Украину, сжёг паспорт Украины... то сдохни на нарах.
Московский суд арестовал задержанных в оккупированном Крыму за "шпионаж в пользу Украины" - Цензор.НЕТ 3644
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да. это именно он. этот черт парткомом ( замполитом) в всу на симферополе при Украине работал , потом в 14 к мордве переметнулся.
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если не в шльопанцах и без ножовки, это не наши шпионы.верняк.
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Один из них, Дмитрий Долгополов, до оккупации полуострова служил в ВСУ, а в феврале-марте 2014 года перешел на службу в российскую армию.Источник: https://censor.net.ua/n457517
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А ще він на камеру публічно спалив український паспорт. Ось такий він "українский шпійон".
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мацковский суд?
справедливее только вечно пьяный дядька коля с бодуна....
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В Генштабе Украины задержание прокомментировали так: "Ещё один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВСУ, в 2014-м предал присяге и перешёл на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержанный в ФСБ" http://krymsos.com/ru/news/zatrimanii-u-krimu-spivrobitnikami-fsb-rosiyi-dmitro-dolgopolov-ranishe-prokhodiv-sluzhbu-u-zsu/ .

Позже оккупанты распространили видео, на котором Долгополов, читая с листка, что хорошо видно на видео, сознаётся в "шпионаже" в пользу Украины. Отмечу, что предатель находится в базе Миротворца с августа 2014 года.
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я бы повременил до выяснения...
а если да ихний? - то безусловно...
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и правильно, а вот Африканцам везёт во многом, нашли доённую козу, ну и давай доить, повезло, что не соседи с козлостаном.

Кремль простил странам Африки $20 млрд: кому и почему списывает долги Россия
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ой п..ь так они и не собирались ни чего отдавать так вот и пришлось простить
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Та пошли они на путина, и московский суд, и предатели фальшиво-плешивые...
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задерживайте побольше рашистских граждан, особенно предателей из крыма и лугандона....мы только рады будем! может вы все в рашке поскорее пересретесь и друг другу глотки поперегрызаете!!! а вообще какое нам дело до ваших фейковых разборок!!!!
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Странная реакция. Расстрелять... Попался украинский Штирлиц а тут такое.
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Когда прихлебателем Кремля сидящим ВР будут хвосты заламывать ну хоть приблизительно ...
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А вот эту новость прогавили. Она более интересна:
Выступившего против «Матильды» крымского прокурора уволили и лишили гражданства.
«Пришло заключение о том, что гражданство получено мной незаконно, в связи с чем я был уволен, потому что сотрудник прокуратуры не может быть лицом без гражданства Российской Федерации», - пояснил Шкитов.
Он добавил, что сейчас у него нет никакого гражданства, поскольку украинского его лишили в 2014 году. (https://lenta.ru/news/2017/09/29/shkitov/)
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Это закономерный конец всех крысмоиуд. Либо русня их на сайберию елки пилить отправит либо наши патриоты при возвращении крыма этой продажной шкуре голову отрежут и семейку его зашкварят. третьего предателям не полагается.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМосковский суд арестовал задержанных в оккупированном Крыму за "шпионаж в пользу Украины"
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