 "Конкурс был профессиональный и прозрачный", - Совет Европы об отборе судей в Верховный суд

Об этом заявила глава департамента правосудия и правового сотрудничества Совета Европы Ханна Юнкер на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссвлкой телеканал "112 Украина".
"Этот конкурс был очень специфический, очень тщательный, очень профессиональный, прозрачный, если сравнивать с другими странами. Я думаю, если взглянуть на результаты этого конкурса, - все это было действительно на европейском уровне. Мы надеемся, что новый Верховный суд будет быстро развиваться и вскоре начнет функционировать", - сказал она.
Напомним, что сегодня, 29 сентября, Высший совет правосудия огласил окончательный список кандидатов в Верховный суд. На подпись президенту будут переданы 111 фамилий судей из 120. Двум было отказано - это Владимир Матюхин и Татьяна Франтовская.
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