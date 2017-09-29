 Министр образования Латвии поддержал языковую норму украинского закона "Об образовании", - МИД

В тексте отмечается: "Шаги Украины по обеспечению предпосылок для изучения государственного языка в системе образования являются понятными", - заявил К.Шадурскис во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который ознакомил его с основными положениями закона.На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для школьников получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.П.Климкин в свою очередь отметил интерес Украины к заимствованию латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств.Как сообщалось, 28 сентября закон "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.Министерство образования и науки Украины направило в Совет Европы письмо, в котором заявило о намерении отправить на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право ("Венецианская комиссия") статью о языке обучения закона "Об образовании"