Министр образования Латвии поддержал языковую норму украинского закона "Об образовании", - МИД
Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис отмечает обоснованность положений языковой статьи нового украинского закона "Об образовании".
В тексте отмечается: "Шаги Украины по обеспечению предпосылок для изучения государственного языка в системе образования являются понятными", - заявил К.Шадурскис во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который ознакомил его с основными положениями закона.
На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для школьников получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.
П.Климкин в свою очередь отметил интерес Украины к заимствованию латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств.
Как сообщалось, 28 сентября закон "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.
Министерство образования и науки Украины направило в Совет Европы письмо, в котором заявило о намерении отправить на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право ("Венецианская комиссия") статью о языке обучения закона "Об образовании"
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Благодарю за поддержку.
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евросоюз вначале нявкал, а потом смирился и принял.
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Гарний кацап - це дохлий кацап
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Из-за "шумихи" некоторых в последние дни, почему-то вспомнилось: друг познаётся в беде (с)
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Ч то бы хотелос от вас друзья - чтоб никто вас не смог упрекать - говорите о государственном языке а не о украинском, хоть и в вашем случие это одно и тоже, но против госязыка не сможет выступить никто из свободного мира.
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"Чего она на меня постоянно гонит?"
Пипец! Это выражение президента!
Или точнее будет - ленинградского гопника...
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основном молодые, уезжают работать за границу. Что сделала однотуровая власть
(кроме запретов), чтобы заинтересовать граждан Украины изучать и разговаривать
на украинском языке?...
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англия в свое время своим убывшим населением заселила сша,канаду,австралию и н.зеландию...
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12 год ·
ЯК Я ЗРАНКУ ПОСЛАВ псевдоАВАКОВА
Ранок. Готель в Будапешті. Дзвонить мобільний з якогось незрозуміло-дивного номера. З просоння беру слухавку.- Слухаю
- Це приймальня Міністра внутрішніх справ. З Вами хоче говорити міністр. З'єдную... (в слухавці грає якась мелодія)
- Ало Ігор Володимирович? Це Аваков. Я з приводу засідання Вашого комітету яке Ви з Дейдеєм ініціювали по Шегинях і куди я прийду...
- (Перебиваю) Пішов ти Вован чи як там тебе на х#й! Пішов на х#й і ти, і твій господар Путін! (Кинув слухавку).Так я послав на х#й псевдо Авакова - пранкера який сьогодні зранку телефонував мені від імені міністра внутрішніх справ. Вичислив я його швидко за такими ознаками:1. Арсен Аваков ніколи не телефонував мені а ні з службового, а ні з мобільного телефона (у нас існує негласна домовленість про інші способи комунікації).
2. В приймальні міністра внутрішніх справ на комунікаторі при з'єднані не грає жодна мелодія.
3. Арсен Аваков ніколи не спілкувався зі мною українською мовою (окрім офіційних заходів).
4. Я добре знаю позицію міністра внутрішніх справ з приводу подій в Шегинях. Вона дуже мало чим різниться від моєї. А ще за три роки моєї роботи першим заступником голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Арсен Аваков НІКОЛИ не рекомендував яку позицію мені займати з того чи іншого питання на засіданнях комітету.Провокація пранкерів з тріском провалилася. Тепер залишилося зрозуміти яка була її мета?
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