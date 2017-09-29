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 Политика Украины
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 Министр образования Латвии поддержал языковую норму украинского закона "Об образовании", - МИД

образование

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис отмечает обоснованность положений языковой статьи нового украинского закона "Об образовании".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МИД.

В тексте отмечается: "Шаги Украины по обеспечению предпосылок для изучения государственного языка в системе образования являются понятными", - заявил К.Шадурскис во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который ознакомил его с основными положениями закона.

На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для школьников получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.

П.Климкин в свою очередь отметил интерес Украины к заимствованию латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств.

Как сообщалось, 28 сентября закон "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Министерство образования и науки Украины направило в Совет Европы письмо, в котором заявило о намерении отправить на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право ("Венецианская комиссия") статью о языке обучения закона "Об образовании"

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Понимают люди с чем столкнулась наша страна.
Благодарю за поддержку.
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так скорее всего и прочитал закон, вообше то Карлис молодэц, додавит скрепных - дети станет люми а родители, ну сколько им там осталос, купим им ещё водки, чтоб быстрее ....
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Дякуємо!! Тобто не всім європейцям не подобаються наші реформи? Тільки тим, які на утриманні в рашки.?..
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Правильно, братья по несчастью и советско-российско оккупации Украину лучше других понимают и поддерживают.
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они еще и неграждан сделали.
евросоюз вначале нявкал, а потом смирился и принял.
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Ба в латишів, литовців та естонців такі самі проблеми як і в нас.. Понаїхали до них "братушки" кацапські, та тепер там права качають.. То вони нас, як ніхто інший розуміють.!! Бо сами через це пройшли, та ще і досі проходять.
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иногда мы радуемса этой проблемой - можно класно потролить лишнехромосомных, мда, конечно нам легче, под зонтиком НАТО спокоиней.
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глядіть, обережно. Бо кацапи - мразі. Підступні, брехливі та підлі.. Колись і в нас викликали здивування ці "языковые проблемы", всі розмовляють мовою, якою хочуть, навіть документи не всі українською треба було заповнювати, а "проблема" є (точніше комусь дуже хотілось щоб вона була).. Дивно!!! А бачите чим скінчилось, - війною, кров"ю, загибеллю кращих наших хлопців..
Гарний кацап - це дохлий кацап
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У небольших стран Балтии в отличии от пожирателей дерьмового шпика есть яйца Министр образования Латвии поддержал языковую норму украинского языка "Об образовании", - МИД - Цензор.НЕТ 8995
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для величия, не обязательно надо бить огромным.
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Огромная благодарность за понимание и поддержку.......
Из-за "шумихи" некоторых в последние дни, почему-то вспомнилось: друг познаётся в беде (с)
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Латвийских школ в Украине нет, поэтому поддерживают, если были бы, то тоже наверное возмущались.
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чему? что обучение за буджэтные денги только на государственные денги?! - ты серёзно, латыши были бы против? аха, поэтому ввели похожую систему
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Я просто предположил, самое интересное, что например в Румынии нет ни одной украинской школы, а они еще и возмущаются.
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и свидетельство этому - подписание президентом этого закона
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нее ну иногда и иму заклинивает + и -, но в общем то да, избавит Латвию от обучение на буджетные денги на иностранных языках - только на государственном.
Ч то бы хотелос от вас друзья - чтоб никто вас не смог упрекать - говорите о государственном языке а не о украинском, хоть и в вашем случие это одно и тоже, но против госязыка не сможет выступить никто из свободного мира.
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Где-то читал, что Х√йло жаловался послу на Далю:
"Чего она на меня постоянно гонит?"
Пипец! Это выражение президента!
Или точнее будет - ленинградского гопника...
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та в хуйла харя така, що на нього просто неможливо НЕ гнати!!
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Население Украины из года в год убывает. Граждане, в
основном молодые, уезжают работать за границу. Что сделала однотуровая власть
(кроме запретов), чтобы заинтересовать граждан Украины изучать и разговаривать
на украинском языке?...
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шось ти муйню якусь пишеш...тебе шо, тіки з коматозу вивели?
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и шо?оно везде убывает-и нарасее и в латвии.чем украина так сильно выделилась?
англия в свое время своим убывшим населением заселила сша,канаду,австралию и н.зеландию...
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Ігор Мосійчук
12 год ·
ЯК Я ЗРАНКУ ПОСЛАВ псевдоАВАКОВА
Ранок. Готель в Будапешті. Дзвонить мобільний з якогось незрозуміло-дивного номера. З просоння беру слухавку.- Слухаю
- Це приймальня Міністра внутрішніх справ. З Вами хоче говорити міністр. З'єдную... (в слухавці грає якась мелодія)
- Ало Ігор Володимирович? Це Аваков. Я з приводу засідання Вашого комітету яке Ви з Дейдеєм ініціювали по Шегинях і куди я прийду...
- (Перебиваю) Пішов ти Вован чи як там тебе на х#й! Пішов на х#й і ти, і твій господар Путін! (Кинув слухавку).Так я послав на х#й псевдо Авакова - пранкера який сьогодні зранку телефонував мені від імені міністра внутрішніх справ. Вичислив я його швидко за такими ознаками:1. Арсен Аваков ніколи не телефонував мені а ні з службового, а ні з мобільного телефона (у нас існує негласна домовленість про інші способи комунікації).
2. В приймальні міністра внутрішніх справ на комунікаторі при з'єднані не грає жодна мелодія.
3. Арсен Аваков ніколи не спілкувався зі мною українською мовою (окрім офіційних заходів).
4. Я добре знаю позицію міністра внутрішніх справ з приводу подій в Шегинях. Вона дуже мало чим різниться від моєї. А ще за три роки моєї роботи першим заступником голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Арсен Аваков НІКОЛИ не рекомендував яку позицію мені займати з того чи іншого питання на засіданнях комітету.Провокація пранкерів з тріском провалилася. Тепер залишилося зрозуміти яка була її мета?
Министр образования Латвии поддержал языковую норму украинского закона "Об образовании", - МИД - Цензор.НЕТ 7596
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У них в Латвии такие же поблемы как иу нас лезут ванючки из за границы ми права качать начинают. Есть такая мудрая поговорка "Со своим уставом в чужой монастырь не идут" вот у нас и проблемы с кацапами и мадьярами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр образования Латвии поддержал языковую норму украинского закона "Об образовании", - МИД
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