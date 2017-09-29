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 Областная и местная власть должны как можно быстрее провести восстановительные работы в Калиновке, - Гройсман

гройсман

Местная власть Винницкой области совместно с местными громадами должна как можно быстрее провести все необходимые восстановительные работы в населенных пунктах, наиболее пострадавших от пожара на военных складах в г.Калиновка

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из общенациональных телеканалов в пятницу.

"Сейчас все меры, необходимые для локализации пожара и снижения угрозы, осуществляются. Кроме того, местная власть формирует перечень вопросов, которые требуют решения. Людей никто не оставит один на один с проблемой. Я поставил задание местной власти максимально быстро сделать все работы по восстановлению", - сказал В.Гройсман.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, глава правительства напомнил, что правительство своим решение выделило 100 млн грн на проведение всех работ, но теперь надо использовать эти средства рационально и под контролем громад, а также внимательно позаботиться о тех, кто потерял жилье и будет ждать восстановления домов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством". ВИДЕО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Ага................. і коли та кому вони так "задолжали"???
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Стесняюсь спросить, а что организовать охрану стратегических военных складов и обеспечить безопасность людей никто не должен? Об этом подумать до взрывов Вове Гройсману слабо было??
Или задним умом, только умный? Только тарифы поднимать умеет, да цену на газ накручивать?
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Создать проблему а потом создать видимость ее решения , в этом вся наша власть
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Для порохососиков песенка. Советую всем послушать. :D

https://www.youtube.com/watch?v=CPTMFeNTmVI
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Без указаний гройсмана точно никто ничего бы не делал
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Ми пгадайом, падриваєм-замєтаєм слєди, а ви васстанавлівайтє, шоб пабистрєє забить-затєрєть.
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только местная власть и областная?
а государство? 10 млн на клизмы и все?
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кто подорвал - тот и восстанавливает пусть. Кто проморгал - тот пусть восстанавливает. Но не председатель сельсовета это говнище развез. и не мэр Винницы.
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Получать миллионные зарплаты - центральные чиновники...
Восстанавливать результаты преступлений центральной власти - на местах...
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Помню-помню, ребе! Об одной украденной гривне. Ты сам будешь командовать комендантским взводом, при расстреле мародеров. Ну, шо, скока миллионов уже не дошло? Предполагаю обычный процент воровства: 33(тридцать три). Я не ошибся? Так это тока за сегодняшний день.
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Анекдот.
""На двери Гросиной квартиры кто-то написал слово их трех букв. Грося не растерялся и перед этим словом написал "Большой". И как заиграла надпись, как поднялось самомнение, и сколько новых идей поперло из него."
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Гнойсман, ти , Гавнокомандувач, бойовий кріль, підари з МОУ і генштабу та місцева лада, яка нічого, теж не робила, але тут не при справах, повинна щось робити з цим за народні гроші!?? А ну, суки офшорні розкошелюйтесь, а то будете голі, босі і ніс за холявою на палях сидіти!
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Местные Князья почешутся.Ждите карман ШИРЕ по всей Украине идёт саботаж.все хотят на РАБссию Вонючку слинять,к Педофилу с баблом
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Саботаж- достаточно откровенный! Ты жестко прав! И шо??? Вот шо делать, если этот саботаж не только не пресекается, а и поощряется. Как оценивать этот звиздец???
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Грося забыл упомянуть что все это возможно благодаря дыцынтрализации ,которая проведена урядом непохытных рэхформаторов
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Вчера в Ютубе смотрел документальный фильм про Гришу Котовского.Оказвается это был первый Олигарх РАБссии разбогатевший за годы НЭПа.Чего только Гриша не слямзил у Сцуветскай власти красножопой Даже 2 Борделя содержал в Одессе,не говоря о ресторанах и прочем Гоффне...
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Вы еще и лося заставьте востановить всё - он же главный виновец
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не спрашивайте что ваша страна сделала для вас.спросите себя,что сделали для неё вы. Нахлебники Совка.СССР сдох давно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбластная и местная власть должны как можно быстрее провести восстановительные работы в Калиновке, - Гройсман
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