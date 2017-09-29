 Областная и местная власть должны как можно быстрее провести восстановительные работы в Калиновке, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из общенациональных телеканалов в пятницу.
"Сейчас все меры, необходимые для локализации пожара и снижения угрозы, осуществляются. Кроме того, местная власть формирует перечень вопросов, которые требуют решения. Людей никто не оставит один на один с проблемой. Я поставил задание местной власти максимально быстро сделать все работы по восстановлению", - сказал В.Гройсман.
Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, глава правительства напомнил, что правительство своим решение выделило 100 млн грн на проведение всех работ, но теперь надо использовать эти средства рационально и под контролем громад, а также внимательно позаботиться о тех, кто потерял жилье и будет ждать восстановления домов.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман - местным властям о восстановлении Калиновки: "Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством". ВИДЕО
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация
о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек
. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения. Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия"
.
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Или задним умом, только умный? Только тарифы поднимать умеет, да цену на газ накручивать?
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https://www.youtube.com/watch?v=CPTMFeNTmVI
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а государство? 10 млн на клизмы и все?
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Восстанавливать результаты преступлений центральной власти - на местах...
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""На двери Гросиной квартиры кто-то написал слово их трех букв. Грося не растерялся и перед этим словом написал "Большой". И как заиграла надпись, как поднялось самомнение, и сколько новых идей поперло из него."
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