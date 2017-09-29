 Последние взрывы на складах ВСУ являются диверсиями, но им "помогает" халатность ответственных лиц, - Луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий Российской Федерации и российских террористов. Мы видим полные признаки диверсий. Заявляю ответственно, что в Балаклее мы установили перелет через украинско-российскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, которые стали причиной взрыва под Балаклеей. Поэтому это диверсия со стороны РФ, которая уничтожает наш военный потенциал", - сказал Ю.Луценко в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.
Он отметил, что Генпрокуратура и Главная военная прокуратура направляли письма в адрес правительства, Министерства обороны, генерального штаба, СНБО, которыми доносили необходимые, с точки зрения прокуратуры, меры, которые необходимо принять. "Средств выделяется действительно мало, но даже они не все используются. Например, для Калиновки выделили 25 млн грн, но из них использовано только 2,5 млн грн, все остальное - на счетах. Не спешат. Не спешат усиливать оборону", - указал генпрокурор.
Он подчеркнул, что в Балаклее огромный склад охраняло 16 сотрудников военизированной охраны, даже не военнослужащих, с одной "зениткой". "В Калиновке было 17 "вохровцев" и две "зенитки". Склад находится в лесе и фактически, как говорят сегодня следователи, является "проходным двором". Контролирует там ситуацию целый один лейтенант СБУ военной контрразведки, который последний раз в августе посещал эти склады. Поэтому, по моему мнению, к диверсиям приводит беспомощность тех, кто должен был организовывать безопасность этого склада", - считает Ю.Луценко.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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я уж не говорю о взрывах в метро,поездах и падениях пассажирских самолетов.
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и да - у нас НК и ПНК были прапора - целый взвод их был...
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вот в чём вопрос (с)
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главный свидетель как никак)
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Сегодня, 18:57
Стрелявший скрылся с полигона вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами.
силовики, автомат
Facebook Юрия Мысягина
В России в Амурской области военнослужащий из автомата расстрелял сослуживцев: погибли офицер и трое военных, еще двое - ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, пишет РИА "Новости".
Инцидент произошел на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб.
"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", - сообщили в Минобороны РФ.
На месте инцидента скончались трое военных, еще двое были госпитализированы с ранениями.
В то же время стрелявший скрылся с полигона вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами.
"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", - отметили в ведомстве.
Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, среди которых - нервный срыв военнослужащего.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В Амурскую область направлена комиссия во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск.
В свою очередь власти Амурской области поручили усилить охрану школ, котельных, городской больницы и административных зданий "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".
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Опять кремлевские агенты ?
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Но то что,к этому диагнозу его подтолкнула умственная отсталоть,это халатность акушера принимавшего роды!
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Не может генпрокурор так просто бросаться версиями.
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Может . Это же Украина
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складите в трубочку шоле...
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очнись ватан
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Каких , Юрик . КАКИХ ЛИЦ ??? Которые в телек не влазят ?
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От Балаклеи до границы 100 км. Что это за беспилотник такой мощный в России? Что-то я не слышал никогда о таком. Что за модель? Какие оценки веса термобарических зарядов?
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ГПУ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ КОНЕЧНО ! ВСЕ СУДЫ !
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