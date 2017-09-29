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 Последние взрывы на складах ВСУ являются диверсиями, но им "помогает" халатность ответственных лиц, - Луценко

самолет калиновка

Все последние взрывы на складах боеприпасов в Украине являются следствием диверсионных действий, организованных российской стороной и поддерживаемыми ею незаконными вооруженными лицами, но им способствует и халатность ответственных украинских должностных лиц.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий Российской Федерации и российских террористов. Мы видим полные признаки диверсий. Заявляю ответственно, что в Балаклее мы установили перелет через украинско-российскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, которые стали причиной взрыва под Балаклеей. Поэтому это диверсия со стороны РФ, которая уничтожает наш военный потенциал", - сказал Ю.Луценко в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Он отметил, что Генпрокуратура и Главная военная прокуратура направляли письма в адрес правительства, Министерства обороны, генерального штаба, СНБО, которыми доносили необходимые, с точки зрения прокуратуры, меры, которые необходимо принять. "Средств выделяется действительно мало, но даже они не все используются. Например, для Калиновки выделили 25 млн грн, но из них использовано только 2,5 млн грн, все остальное - на счетах. Не спешат. Не спешат усиливать оборону", - указал генпрокурор.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Было выделено 11 млн. Можно было сделать все, чтобы там не было диверсантов в виде лося, о которых напечатал Бутусов", - Матиос об охране артскладов в Калиновке. ВИДЕО

Он подчеркнул, что в Балаклее огромный склад охраняло 16 сотрудников военизированной охраны, даже не военнослужащих, с одной "зениткой". "В Калиновке было 17 "вохровцев" и две "зенитки". Склад находится в лесе и фактически, как говорят сегодня следователи, является "проходным двором". Контролирует там ситуацию целый один лейтенант СБУ военной контрразведки, который последний раз в августе посещал эти склады. Поэтому, по моему мнению, к диверсиям приводит беспомощность тех, кто должен был организовывать безопасность этого склада", - считает Ю.Луценко.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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не, ну раз югик сказал то так оно и есть
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юра ж лицо безответственное..конечно не сходится
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А шо твоя методичка говорит о том,шо на 4-й год войны,когда подданные вражеского гос-ва беспрепятственно шлаются по Украине, склады боеприпасов - просто груды снарядов в неогороженном лесу? Или у вас за такое отвечает сержант-разводящий караула?
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где то видал войну без дрг?чечню вспомни..захват заложников в буйнакске,захват школы...може чего поймешь в способах и методах ведения войны..
я уж не говорю о взрывах в метро,поездах и падениях пассажирских самолетов.
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а где захват склада?..шота не вяжется с твоими умо(типа) заключениями
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Угу,т.е. вы берете пример с москальни? ваша отмазка - пААсматришоумоскалейтварицца? Ну так я тебя и твоих коллег поздравляю - у вас творится то же самое,шо у москальни. Далеко же вы смогли уйти за 4 года.....у внучи есть черепашка,так она гораздо быстрее вас бегает.
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нк хочешь вспомнить гражданскую войну в штатах?кто там и какой черепашкой был?или за независимость...
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напрасный наезд....
и да - у нас НК и ПНК были прапора - целый взвод их был...
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Напрасный? Судя по "творчеству" пэдриотов, за взрывы на складах ответственны именно начкары и разводящие. Но ни в коем случае ни НГШ,чьей прямой обязанностью есть боеготовность Армии.А в понятие "боеготовность" как раз и входит снабжение. Но муженко таки на белом коне,и его дерьмо пахнет исключительно чайными розами.
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может маскхалаты с отвеццтвенных лиц взять да и сорвать?
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всё смешалось в доме Облонских кони люди (с)
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Не людей не было, был лось, беспилотник и нетрезвый прокурор.
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лось не пострадал, надеюсь)
главный свидетель как никак)
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Люди генпрокурор Украины,сам признал,что склад фактически не охранялся,а мужеложенко говорит,что им с начальником этого склада геройски все победили.Эти люди будут управлять Украинцами ,которые встанут добровольно на защиту Украины.Я пас.Сначала нужно выкинуть этих,даже не знаю как их назвать.
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"Мы склонны считать"_____________понятно... опять пи*дит.
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В России военный расстрелял сослуживцев: погибли офицер и трое военных
Сегодня, 18:57
Стрелявший скрылся с полигона вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами.
силовики, автомат
Facebook Юрия Мысягина
В России в Амурской области военнослужащий из автомата расстрелял сослуживцев: погибли офицер и трое военных, еще двое - ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, пишет РИА "Новости".
Инцидент произошел на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб.
"Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", - сообщили в Минобороны РФ.
На месте инцидента скончались трое военных, еще двое были госпитализированы с ранениями.
В то же время стрелявший скрылся с полигона вместе с автоматом и несколькими рожками с патронами.
"Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию", - отметили в ведомстве.
Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, среди которых - нервный срыв военнослужащего.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В Амурскую область направлена комиссия во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск.
В свою очередь власти Амурской области поручили усилить охрану школ, котельных, городской больницы и административных зданий "во избежание ситуаций, связанных с возможным захватом заложников".
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" Все последние взрывы на складах боеприпасов в Украине являются следствием диверсионных действий, организованных российской стороной и поддерживаемыми ею незаконными вооруженными лицами, но им способствует и халатность ответственных украинских должностных лиц. "

Опять кремлевские агенты ?
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То что юга пататор,это диагноз!
Но то что,к этому диагнозу его подтолкнула умственная отсталоть,это халатность акушера принимавшего роды!
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Диверсанты сами наверно офигели от такой халявы.
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Та ясно! Кацапські ДРГ ну ніяк не можуть підірвати склад боєприпасів.
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как один лейтенант?, Тепловизор намедни сказал, что там два старших офицера нашли буховых!)))
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пусть этот алкаш лучше расскажет нам, ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ(!) ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ(!) ОХРАНЯЕТ...ВОХР???????????????????????
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А что, обнаружены факты, доказывающие диверсию?
Не может генпрокурор так просто бросаться версиями.
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" Не может генпрокурор так просто бросаться версиями. "

Может . Это же Украина
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фактов нет..но вероятность уже доказана..или как там он бухтел
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Т.е. кроме попыток выдать желаемое за действительное доказательств никаких нет.
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а я кацапу, что то должен доказывать?
очнись ватан
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Да никому ты ничего не способен доказать, пороховатник. Назвать кого-то кацапом, насрать и смыться - это потолок педротов.
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А куда диверсанты то делись, которых задержали, самоликвидировались?
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кого задержали? кроме 2 назначенных бухих ахвицеров и сержанта Петренко никого не нашли..потому что они прилетали на дроне-невидимке с помощью летающего авианосца
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офигеть новости. 16-17 вохровцев с революционными наганами и какой-то зениткой охраняют стратегические склады с оружием на миллиарды долларов!!! а не кажется ли вам Йура, что это не просто халатность, а саботаж и конкретная зрада. за такое не погоны, а головы должны лететь у всех по цепочке до министра обороны.
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"помогает" халатность ответственных лиц
Каких , Юрик . КАКИХ ЛИЦ ??? Которые в телек не влазят ?
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Югик, а можна подробнее о беспилотниках и термобарических зарядах?
От Балаклеи до границы 100 км. Что это за беспилотник такой мощный в России? Что-то я не слышал никогда о таком. Что за модель? Какие оценки веса термобарических зарядов?
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шоколадные просрали пять складов,просрут и все остальное,главное что бы Мишико не мешал им керувать
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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХАЛАТНОСТЬ ТЕХ КТО ДОЛЖЕН БЫЛ НАКАЗАТЬ В НАЗИДАНИЕ БУДУЩИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ !

ГПУ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ КОНЕЧНО ! ВСЕ СУДЫ !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоследние взрывы на складах ВСУ являются диверсиями, но им "помогает" халатность ответственных лиц, - Луценко
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