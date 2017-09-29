 Приговоры Умерову и Семене подтвердили доклад ООН о ситуации в Крыму, - правительство Германии

Об этом 29 сентября сказала пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Она напомнила, что Германия осуждает вынесенные судом решения и требует немедленной отмены наказания Умерову и Семене. В немецком правительстве настаивают, что "Крымский полуостров является неотъемлемой частью государственной территории Украины".
"Свобода слова и собраний, а также свобода религии в Крыму все больше и больше ограничиваются российскими властями после присоединения Крыма в 2014 году. Этнические и религиозные меньшинства преследуют. В частности, подвергаются жестоким преследованиям крымские татары, а их парламент, Меджлис, был приостановлен", - сказала Деммер.
Управление Верховного комиссара по правам человека в понедельник, 25 сентября, обнародовало доклад о преступлениях России в оккупированном Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот доклад "важным шагом во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205".
Напоминаем, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября огласил приговор журналисту Николаю Семене, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.
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