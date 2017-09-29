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 Приговоры Умерову и Семене подтвердили доклад ООН о ситуации в Крыму, - правительство Германии

германия фрг

В правительстве Германии считают, что приговоры Ильми Умерову и Николаю Семене "подтвердили критический доклад ООН о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму".

Об этом 29 сентября сказала пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Она напомнила, что Германия осуждает вынесенные судом решения и требует немедленной отмены наказания Умерову и Семене. В немецком правительстве настаивают, что "Крымский полуостров является неотъемлемой частью государственной территории Украины".

"Свобода слова и собраний, а также свобода религии в Крыму все больше и больше ограничиваются российскими властями после присоединения Крыма в 2014 году. Этнические и религиозные меньшинства преследуют. В частности, подвергаются жестоким преследованиям крымские татары, а их парламент, Меджлис, был приостановлен", - сказала Деммер.

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Управление Верховного комиссара по правам человека в понедельник, 25 сентября, обнародовало доклад о преступлениях России в оккупированном Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот доклад "важным шагом во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205".

Напоминаем, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября огласил приговор журналисту Николаю Семене, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года.

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Ага....... ще б хтось про права людей на Україні так потурбувався...............
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мы кацап о ваших правах здесь дбаємо - ваши права здесь ниже земли на два метра...
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выборы прошли, можно смело тыкать пальцем
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я знову ж, в 1649-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Журналиста Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в помощи сепаратистскому интернет-каналу "Новороссия ТВ". Обоим дали по 9 лет лишения свободы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговоры Умерову и Семене подтвердили доклад ООН о ситуации в Крыму, - правительство Германии
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