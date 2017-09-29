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 Россия должна прекратить нарушения в Крыму, - глава МИД Латвии

крым санкции

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Россию прекратить нарушения прав крымских татар и дестабилизацию ситуации в аннексированном ею Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Ринкевичс сказал об этом на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным 29 сентября в Риге, где в течение двух дней проходит ежегодный форум по вопросам внешней политики и безопасности "Рижская конференция 2017".

Руководитель внешнеполитического ведомства Латвии отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Крыма.

"В Крыму значительно ухудшилась ситуация, нарушаются права крымских татар, участились случаи политического заключения. Это неприятный сигнал", - отметил Эдгарс Ринкевичс.

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Министры на встрече также обсудили сотрудничество Украины с Латвией и Европейским союзом, а также вопросы политики безопасности и ситуацию на Донбассе. Стороны отметили, что встреча подтвердила общность подходов Украины и Латвии к решению международных проблем.

Павел Климкин в рамках "Рижской конференции 2017" принимает участие в дискуссиях о реформах и альтернативных решениях относительно будущего Украины, в частности вместе с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом - в интерактивной дискуссии "Украина: восточный форпост Европы" и с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом - в тематической сессии "Украина: будущие альтернативы".

25 сентября Управление ООН по правам человека в новом докладе заявило, что ситуация в сфере прав человека в Крыму "значительно ухудшилась из-за российской оккупации".

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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Вас возмущает мнение дружественной нам страны?
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Что ж вам на лентесру не сидится, чего вы сюда лезете, кацапы?
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спасибо Латвии, но кацапню к чему то призывать - глухой бесполезняк.
сволочня неспособна к изменением - петухи из говна ето навсегда.
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но, есть нам и чем гордитса - слова жириновского - Латвия, самая омерзительная страна, везде против рассеики, руских пенает и держит хуже скотов итд. это как похвала звучит, кстати, да в Латвие даже скот живёт лучше, чем значительная часть рассеян на россие.
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круговорот рассеян в природе - петухи из гамна и гамно из петехов. гундяй в растеряхе - что ж было в начале? якутское гамно или исконноскрепнорусские пидухи!!!
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...и только дух хуйла уже носился над рашкою. .)))
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там 3 поколения комми недоносков уже вылупилось - рак страны - ето неизлечимо.
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что понравилос в прежней речи Ринкевича - когда закрыл Латвию для газманова и др.певунов рашки пояснил - мы не обязаны вам отсчитиватса, почему вы персоны нон грата в Латвие - помните скулёжь валерии и других дибилов.
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Какое отношение имеет русня к Крыму? Кенингсберг русский, Аляска американская. С какой стати обращаться к рейдерам с призывами?
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Хуйлостан денег на информационную войну не жалеет. Эти боты активизируются во время каких-то значимых событий. Например, взорвали склады, пошел общественный резонанс - и тут же кацапы дровишки в огонь подбрасывают. Но их легко вычислить: достаточно взглянуть на количество друзей - у 90% их 0.
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А почему он не сказал что русские должны уйти из Крыма? Непорядок.
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откуда тебе, какцапу, знать, что такое порядок?
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ну как-же? сталагмиты правильной формы,петухи из говна точны в пропорциях, с лопаты блины достаются каждому кацапу...
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это же дело хозайское - неее ну если рабы не нужны, то можно и выгонять, а если нужны, то ну нельзья же вмешиватса в внутрение экономические дела Украины
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Кому Крым , а кому Дальний восток, китайцы ждут слабости Московии,чтобы потом вернуться на свои земли
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Точно. Вот тот.сверху ,ждёт чтобы забрать Хабаровск.
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у вас вообще своего мнения нет,что хуйло сказало то вы и думаете.
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подтяни своему гегемону штаны..смешно выглядит..даже на фоне китайцев
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то есть, хуйло на тебя рассчитывать не сможет? вот такой удмурдский патриот
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аха, ну а если высокии туфля одевать, что, опять штанина менять, ведь в полушортах не крепно с остальными скрепными стоять.
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Цензор нет это нет цензуры правильно?
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Откуда мы знаем как в стране свинособак регулируеться цензура
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Слобода всех услышать?
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за вас говорят взрывы на Донбассе и репрессии в Крыму.
хоть здесь помолчите.
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Да Россия должна вообще выйти оттуда, А НЕ ЧТО-ТО ПРЕКРАЩАТЬ...
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поки Крим анексовано, будь-які дії педерації у Криму є порушенням
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я знову ж, в 1650-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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