 Россия должна прекратить нарушения в Крыму, - глава МИД Латвии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Ринкевичс сказал об этом на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным 29 сентября в Риге, где в течение двух дней проходит ежегодный форум по вопросам внешней политики и безопасности "Рижская конференция 2017".
Руководитель внешнеполитического ведомства Латвии отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Крыма.
"В Крыму значительно ухудшилась ситуация, нарушаются права крымских татар, участились случаи политического заключения. Это неприятный сигнал", - отметил Эдгарс Ринкевичс.
Министры на встрече также обсудили сотрудничество Украины с Латвией и Европейским союзом, а также вопросы политики безопасности и ситуацию на Донбассе. Стороны отметили, что встреча подтвердила общность подходов Украины и Латвии к решению международных проблем.
Павел Климкин в рамках "Рижской конференции 2017" принимает участие в дискуссиях о реформах и альтернативных решениях относительно будущего Украины, в частности вместе с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом - в интерактивной дискуссии "Украина: восточный форпост Европы" и с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом - в тематической сессии "Украина: будущие альтернативы".
25 сентября Управление ООН по правам человека в новом докладе заявило, что ситуация в сфере прав человека в Крыму "значительно ухудшилась из-за российской оккупации".
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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сволочня неспособна к изменением - петухи из говна ето навсегда.
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Phoenix Humorous
что это кацапов столько привалило?
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хоть здесь помолчите.
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