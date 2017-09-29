США предоставят Украине более $ 5 млн для кибербезопасности
Соединенные Штаты Америки предоставят Киеву более 5 млн долларов на укрепление способности Украины и для предотвращения киберугроз.
В пятницу США и Украины провели в Киеве первый двусторонний диалог по кибербезопасности.
"Посол США Мари Йованович заявила во время диалога, что Соединенные Штаты предоставят более 5 млн долларов в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины для того, чтобы предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - сообщили дипломаты.
Они обсудили защиту "критической инфраструктуры" и военных систем, укрепления доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ.
"Обе стороны выразили общее беспокойство тем, что наиболее серьезные вредоносные действия в области кибер-деятельности имеют потенциал подорвать мир, процветание и стабильность международного сообщества", - отметили в посольстве.
Также читайте: Секретарь СНБО Турчинов и Спецпомощник Президента США по вопросам кибербезопасности Стайнман обсудили меры по защите киберпространства. ФОТОрепортаж
Ответить
Ответить
В данный момент там 92 млрд. баксов.
Ответить
Ответить
Эстония - $17 575
Литва - $14 880
Латвия - $14 118
Нищая отсосия - $8 748
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=RU-LV-EE-LT …
Ответить
Ukraine 2,185.7
для порівняння
Angola 3,110.8
Botswana 6,788.0
Equatorial Guinea 8,333.2
і парам-пам-пам
Honduras 2,361.2
не ту країну назвали гондурасом.
Ответить
Ответить
http://politolog.net/ukrnews-php/zaderzhannym-v-krymu-shpionom-okazalsya-voennyj-kotoryj-v-2014-godu-pereshel-na-storonu-rf/ …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на госуровне - они сделают все как надо.
Ответить
Ответить
спистят.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить