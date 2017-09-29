 США предоставят Украине более $ 5 млн для кибербезопасности

Как передает Цензор.НЕТ , об этом ВВС сообщили в пресс-службе посольства США.

В пятницу США и Украины провели в Киеве первый двусторонний диалог по кибербезопасности."Посол США Мари Йованович заявила во время диалога, что Соединенные Штаты предоставят более 5 млн долларов в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины для того, чтобы предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - сообщили дипломаты.Они обсудили защиту "критической инфраструктуры" и военных систем, укрепления доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ."Обе стороны выразили общее беспокойство тем, что наиболее серьезные вредоносные действия в области кибер-деятельности имеют потенциал подорвать мир, процветание и стабильность международного сообщества", - отметили в посольстве.