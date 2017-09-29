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Все про:США (13505) Йованович (73) кибербезопасность (213)

 США предоставят Украине более $ 5 млн для кибербезопасности

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Соединенные Штаты Америки предоставят Киеву более 5 млн долларов на укрепление способности Украины и для предотвращения киберугроз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВВС сообщили в пресс-службе посольства США.

В пятницу США и Украины провели в Киеве первый двусторонний диалог по кибербезопасности.

"Посол США Мари Йованович заявила во время диалога, что Соединенные Штаты предоставят более 5 млн долларов в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины для того, чтобы предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - сообщили дипломаты.

Они обсудили защиту "критической инфраструктуры" и военных систем, укрепления доверия в сфере кибербезопасности в ОБСЕ.

"Обе стороны выразили общее беспокойство тем, что наиболее серьезные вредоносные действия в области кибер-деятельности имеют потенциал подорвать мир, процветание и стабильность международного сообщества", - отметили в посольстве.

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Ожидается, что в 2017 году Резервный фонд и Фонд национального благосостояния на нищей Пидароссии уменьшится на $30 млрд

В данный момент там 92 млрд. баксов.
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ВВП на душу населения (номинал):
Эстония - $17 575
Литва - $14 880
Латвия - $14 118
Нищая отсосия - $8 748
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=RU-LV-EE-LT …
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з того ж джерела

Ukraine 2,185.7
для порівняння

Angola 3,110.8

Botswana 6,788.0

Equatorial Guinea 8,333.2
і парам-пам-пам

Honduras 2,361.2
не ту країну назвали гондурасом.
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Задержанным в Крыму "шпионом" оказался военный, который в 2014 году перешел на сторону нимщей пидорахи.
http://politolog.net/ukrnews-php/zaderzhannym-v-krymu-shpionom-okazalsya-voennyj-kotoryj-v-2014-godu-pereshel-na-storonu-rf/ …

США предоставят Украине более $ 5 млн для кибербезопасности - Цензор.НЕТ 2846
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Для кибербезопасности надо программное обеспечение и производство своих компьютеров, а не доллары. Мне вот внук рядом обьясняет.
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Вы конечно извините, но такую маленькую сумму Офшоренко даже разделить между своими не сможет не то что еще дупутатам подкинуть деньжат чтобы ходили на голосование....
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Найбільше брешуть ЗМІ в Україні, котрі всі в руках містечкових.
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нормальную зарплату украинским айтишникам и "добро"
на госуровне - они сделают все как надо.
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А что собственно украинские айтишники дали миру? Какие свои разработки популярны в мире? Только без игр
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Кондитер уже перевел баблосы на РАБссию братскую. Педофилу нужнее
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША предоставят Украине более $ 5 млн для кибербезопасности
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