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 Воспитательницу лагеря "Виктория" семь дней держали в камере без окон, - Найем

найем

Народный депутат от БПП Мустафа Найем рассказал подробности содержания под стражей воспитательницы лагеря "Виктория" Наталии Янчик. По словам депутата, женщина стала жертвой судебного и прокурорского произвола, а также чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne

"Прокуроры, например не проверили, если ли у нее загранпаспорт, может ли она сбежать, но уже написали, что она может сбежать. Они ее держали семь дней в камере без окон. Она там была еще с тремя женщинами. За все время с ней провели всего один допрос", - рассказал депутат.

По словам Найема, он надеется, что прокурора в этом деле не остановятся на том, что у них есть и будут искать других виновников трагедии, которая унесла жизнь трех девочек.

"Я услышал во время заседания от прокурора, что в рамках производства они уточняют других служебных лиц, которые причастны к растрате тех денег (11 млн гривен, потраченных на пожарную безопасность в лагере, - прим ред. ) и к установлению пожарной безопасности. Я надеюсь, что это как раз чиновники из администрации города, которые подчиняются мэру города Геннадию Труханову, а также представители ГСЧС, которые проводили проверку, - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воспитательницу из "Виктории" отправили в СИЗО и хотят сделать крайней в гибели детей, - Найем

В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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меня пугает даже не действия наших чиновников - все и так знают, что єто за твари. А вот наличие мерзавцев, обгаживающих на форуме мало в чем виновную девушку - это уже диагноз
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а Вы попробуйте вспомнить,когда ,по крайней мере тут на цензоре,началось подобное ....
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перед тем как янупадла сбежал их тоже типа было много
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Врадиевка ... Жалко , что не сохранил посты , которые писали до смерти девчёнки ...
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не знаю за Врадиевку - я тогда здесь мало читала. Но. Как только народ начал против педры поднимать голос - сразу тут и сколотилась группка"неравнодушных" граждан...
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девочку конечно жалко, но "кипит наш разум возмущенный"!!!
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Держали без окон, но она все- таки умудрилась сбежать и спалить оружейный склад в Калиновке.
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виновные пытаются найти козла отпущения. В случае произвола судейских и прокурорских надо защитить девчушку. Всей страной.
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коллективный индивидуализм у народа просыпается раз в десять лет..ещё шесть ждать..
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вы не совсем правы- между Революцией на граните и и первым Майданом - 14 лет, между первым и вторым Майданами - 9 лет. Следующий будет в 2019-2020 годах
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всего лишь законы социологии - в 2019 пеця будет пытаться пролезть на второй срок - после всех этих скандалов его рейтинг и так небольшой
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у него пространство для манёвра весьма велико..если не сопьётся или не завалят, то может и пролезет..к сожалению..
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Если вы основываетесь на мнении форумчан,то рейтинг таки так, низкий. Вообще , если судить по делам , то у многих людей отличающееся мнение от форумчан. Здеся % 90 проплаченные хуйлом. Один из методов информационной войны.
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мои выводы основаны на наблюдениях - в стране полная корррупция в высших эшелонах власти - за пол года взорвались 3 военных склада - никого не наказали, не сняли с должности, все фигураны 2-го мая отпущены на свободу, все западные реформаторы потикали с Украины. В стране где наказывают невиновных и отпускают за бабки виновных власть долго не продержиться - доказано янупадлом - а вот вы выдоы делать не умеете
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а проплаченных пецей сколько?)))
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хитры пецяботы - всех противников пеци в агенты хуйла записали, видать они забыли, что Майдан был не за пецю, а против чиновницкого беспредела
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я уже когда-то писала:? найдется "добрая " душа,которая взломает их акки и покажет их морды лица. и будут они висеть - телипаться на всех улицах Украины.
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да я тоже подумываю, а том, что "б" агент кремля...логика тут такая---порохоботы нас сообщили, что все кто против пороха, то агенты кремля...а на цензоре таких пруд пруди и руководство сайта дает им право высказаться)ну а далее понятно)
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ахаха)))откуда статистика?может сам будешь из тех агентов?или 90 процентов тут против пороха просто выступают и по шоколадной методичке они агенты куйло?
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зато мажоров.которые пьяные в задницу поубивали людей,уже оправдали по второму разу,и Юрик луценко,разводит руками,типа я здесь не при делах.
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к преступникам только дурак может быть добрым, но надо их сортировка, грабителей, убийц, насильков др. тяжкие преступлеников в одну тюрьму, остальное дерьмо в другую
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а когда я их голландцев считала дураками? "В Нидерландах закрывается тюрьма из-за нехватки преступников"
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З якої роботи, що, та яким товаришам я повинен розповісти?
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А вам не здається, що за це треба головного офшоропітека 7 днів без інсуліну протримати, а тільки на цукрі і на не розведеному С2Н5ОН !??
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немедленно надо фото и местонахождение таких тюрьм в Украине которые нарушают европейскую конвенцию по правам человека, найда, факты! фото материалы и прочее, надо работать по делу а не просто пистеть за раз, продолжаем - и теперь пока там не будет порядок это будет на ответственности депутатав!
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растратили 11 миллионов гривень на пожарную безопасность... Уволившеяся месяц назад похожа на ту кто украл 11 миллионов гривень? А слабо Труханова за яйца взять? Ах, да, он же помог Саакашвили скомпроментировать в глазах народа так что Пеця его должник.
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а чего это вдруг пуштун так резко засуетился ?
не потому ли, что сам скоро мусорскую академию заканчивает и в мусарню намылился ?
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То есть сма ситуация по аресту девушки тебя не возмущает?
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Настало время афигенных историй от Мустафы.....отгадайте загадку- Бэз викон,бэз двэрэй,повна жопа огиркив?
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Бідненька жертва судового і прокуропського насилля Янчик, просиділа десять днів у камері без вікон. Знову цей лисий провокатор дрочить народ.А те що ця Янчик не виконувала покладені на неї обов'язкиі, в наслідок чого згоріло троє дітей, вже забув.Пііарить свою лису голову, чурка не українець.
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нет, и она ни в коем случае не должна отвечать за всех, но за свою работу да, а начинать надо с тех саркисянов( что таких нанимали
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она может и должна отвечать только за одно: за ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ работу. И все. Согласно диплому. Остальное - это нах. И все эти приказы,журналы - до одного места. Потому что они показывают непрофессионализм директора,назначившего молодого специалиста без стажа работы на такую ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НЕОПЛАЧИВАЕМУЮ должность.
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"воспитальница" детского лагеря несёт какую-то ответственность за детей если это ночная смена, то есть она как бы не должна стоять и смотреть как дети погибают в пожаре, и их выносят кто только может, должна что-то делать согласно её должностной инструкции или пусть там тогда должны быть нормальные работники, чтобы контролироваться с такой цацей воспитательницей что не в состоянии реагировать на внештатную ситуацию, вообще-то оно и правильно, тогда уже другой вопрос почему не было таких работников, .. а вообще главный вопрос сичас интересно где директор лагеря Саркисян сейчас? и другое руководство этого комплекса
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ночная смена, Elena Drozd
воспитатели или как там их правильно называть не только за воспитательную работу несут ответственность
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а те, що вона була призначена відповідальною за пожежну безпеку з порушенням закону - за це директор установи не віноуват?
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Выполняла или нет она свои обязанности установит следствие. Речь идет о МЕРЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ, которая в данном случае совершенно дикая. Она что, опасный преступник, который может скрыться от следствия? Домашний арест нельзя было? Браслет надеть? Она сирота и заступиться за нее некому, потому судьи в таких случаях только и могут карать "по всей строгости закона". Мажору убившему пару человек на пешеходном переходе почему-то выбирают домашний арест. А Мустафа молодец, хоть кто-то догадался помочь.
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7 дней в камерне -подарок ко дню учителя Наташе Янчик
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мыслишЬ вообще то.
проблемы с правописанием ?
россияне этим постоянно грешат.
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Не ганьба, а просто ганьбиЩЕ!!! Проверяющие/контролирующие органы & Володымыр Борисович, АУУУУУУУ!!!! Да откройте мать их глаза!!!!
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Тупі мусора тримали бо надіялись повісити Калинівку на неї .а тут бац .і цей мустафа ібрагім як чорт з табакерки.
У ментиліції і пгокугатугі тепер зібрали найтупіших і най покірніших кретинів, котрі навіть сфальсифікувати нічого невміють ,крім як самих себе нає#ати!
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Оце і все, що ти змогло нафантазувати???.................... Я так і не зрозумів - кого ти вважаєш винним в цій трагедії!
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интересно, она должна была замуж вроде выходить...не бросил ее парень хоть, кто то знает?
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Как всегда, похвалят непричастных, посадят, кого попало.
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Ну ось,як молодi,не уезжать на роботу в ЕС,як,що тут,в роднойй Неньке,можуть посадить по бесприделу?!Оце смотрю на дiвчину,молода,красива,не поехала в ЕС,устроилась здесь,а ей тупо чуть жизнь не испортили
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Конечно, девушка - сирота, защитить некому - чего ж тут не поиздеваться. Суки.
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Наєм - законотворець.

Нахєра воно створило такі закони, на які жаліється?
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Чем больше эта власть совершит беззаконий и несправедливости, а не совершать они не могут, тем скорее народу спротивеет гречка. Это типа горьковских университетов для народа.
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Только прошу Вас , умоляю )))) не говорите о гречке - это самая любимая жратва совков , это "твёрдая валюта" при любом голосовании , ГРЕЧКА РЕШАЕТ ВСЁ !
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Та вона всюди ця несправедливость.Але ця справа стала резонанса,тому так.Як бі не стала,села бі,нихто и не узнав.Що е така дiвчинка.Це така в нас система.Наем ей, коли вона виходила,сказал,що мае надiю,що ті не поменяшь показі.Значит Труха буде далi давити на дiвченку.Гроши або смерть,така буде пропозиция Трухи
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" Без окон без дверей, полна горница людей - " не огурец конечно , а либо сортир , либо камера КПЗ .
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Человек не прошедший обучение по программе ТБ и пожарной безопасности НЕ МОЖЕТ 1. быть допущен к самостоятельной работе 2.не может быть назначен тем более исполнять обязанности ответственного за пожарную безопасность и ДОЛЖЕН быть отстранен НЕМЕДЛЕННО от работы. Ответственность за обеспечение правил лежит на ХОЗЯИНЕ обьекта поэтому директор, который возложил обязаности на лицо,не имеющее права их осуществлять, совершил должностное преступление. И хоть сто подписей эта девочка поставила, если она не прошла обучение в установленном порядке то всем обвинениям против нее грош цена. А еще выяснится что вообще нет инструкций по пожарной безопасности по обьекту , для зданий ,для кабинетов. А ее пресуют, чтобы сделать крайней. Вся мразь сговорилась и вешает на нее всех собак с помощью мерзих прокуроришек вопреки существующему законодательству. И к стати работодателям так нужен новый КЗОТ именно по этой причине сделать кладовщика-слесаря-дворника- электрика-инспектора тб в одном лице и платить за дворника,если не доволен, вот порог. Во Франции люди на улицах при попытке ухудшить кзот, в Украине 450 ублюдков приняли по тихому поправки кзот и результат теперь наглядный -Виктория(а на стольких еще в наглую возложены эти обязаности и они для прокурора козлики,а безопасность там на бумаге)
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1) Виділили гроші на пожсигналізацію.
2) Вкрали ці гроші.
3) Корпус згорів.
Поки крім 23-х річної виховательки винних в цій історії немає.
Логічно ?

А Труханову орден Ярослава Мудрого Петька дасть ???
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зато всякие петрилы с власти с 3 мя паспортами выходят под домашний арест и тупо сваливают, а девочка божий одуванчик должна ответить по всей строгости..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоспитательницу лагеря "Виктория" семь дней держали в камере без окон, - Найем
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