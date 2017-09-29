 Воспитательницу лагеря "Виктория" семь дней держали в камере без окон, - Найем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne
"Прокуроры, например не проверили, если ли у нее загранпаспорт, может ли она сбежать, но уже написали, что она может сбежать. Они ее держали семь дней в камере без окон. Она там была еще с тремя женщинами. За все время с ней провели всего один допрос", - рассказал депутат.
По словам Найема, он надеется, что прокурора в этом деле не остановятся на том, что у них есть и будут искать других виновников трагедии, которая унесла жизнь трех девочек.
"Я услышал во время заседания от прокурора, что в рамках производства они уточняют других служебных лиц, которые причастны к растрате тех денег (11 млн гривен, потраченных на пожарную безопасность в лагере, - прим ред. ) и к установлению пожарной безопасности. Я надеюсь, что это как раз чиновники из администрации города, которые подчиняются мэру города Геннадию Труханову, а также представители ГСЧС, которые проводили проверку, - уточнил он.
В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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http://argumentua.com/novosti/v-sizo-koloniyakh-i-tyurmakh-ukrainy-rezkii-rost-smertnosti-na-fone-nishchenskoi-meditsiny
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https://www.facenews.ua/news/2016/331459/
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om 3badd7a6
к преступникам только дурак может быть добрым,
29.09.2017 21:35
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не потому ли, что сам скоро мусорскую академию заканчивает и в мусарню намылился ?
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воспитатели или как там их правильно называть не только за воспитательную работу несут ответственность
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проблемы с правописанием ?
россияне этим постоянно грешат.
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У ментиліції і пгокугатугі тепер зібрали найтупіших і най покірніших кретинів, котрі навіть сфальсифікувати нічого невміють ,крім як самих себе нає#ати!
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Нахєра воно створило такі закони, на які жаліється?
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2) Вкрали ці гроші.
3) Корпус згорів.
Поки крім 23-х річної виховательки винних в цій історії немає.
Логічно ?
А Труханову орден Ярослава Мудрого Петька дасть ???
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