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 ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

калиновка артсклады

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что существует версия, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в г.Калиновка Винницкой области привел заложенный детонатор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Авиация ГСЧС завершила тушение очагов возгорания арсенала Минобороны в Калиновке

"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", - сказал Ю.Луценко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.

При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Юга протрезвел после свадьбы и пукнул в лужу?
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А звідки ви взяли, що він, вчора був п"яний?
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Так раньше объявили, что слышали звук беспилотника? Неужели, то был звук детонатора?
Заврались уже по самые уши!
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То был не беспилотник.
То была летающая тарелка,ну или стакан!
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В случайность череды взрывов на складах боеприпасов может верить только полный идиот.
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Утилизация ватников - вот фото..., детонаторы так себе спокойно были наверное положены на все площадки.. Охрана ВОХР или бухала или парилась делать обходы... А ген.штабу вообще на все насрать..

ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко - Цензор.НЕТ 6504
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Утилизация ватников - я не взрыво-техник, но думаю нет....- в нескольких местах... Впрочем следствие ни хрена ни чего не найдет, так что мы можем здесь понтоваться с разными версиями сколько захотим... Вот только смотришь на фото и понимаешь какой огромный ущерб...
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Неправильно,аполитично мыслишь понимаш!
Только у неполноценных идиотов может повторяться череда взрывов,на сладах с Б.К!
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Я не взрывотехник,но логически подумать,как можно после такого фейерверка ,найти следы детонатора,тем более в эпицентре взрыва.Налейте ему,такой бред выносить на всееобщее обсуждение ,может только клоун.
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если дыса и огня не было а сразу началось все взрываться..значит закладка...и не обязательно в тот день..а на срок работы аккумулятора взрывного устройства с активацией по мобильной связи..а это могут быть и месяцы
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Это недоказуемо в условиях тех взрывов.Любой судья попросит улики.Какие предьявит.Почему генпрокурору это не известно.Ответ очевиден.
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все факты о ВЕРОЯТНО ЗАКЛАДЕННОМ...Юга, а ты меньше закладывать не пробовал?
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,,,,,,,,,,,,,,,и замаскированном ! в ящике для детонаторов !
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Когда этого гада опять аркестуют.Я лично отдам деньги,чтобы его в сизо опустили.
Отчпокали как последнюю шлюху
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Залиш адресу. Зайду за грошами. Може і не я особисто, але почекай трохи зайдуть обов"язково
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Дайте Югику селедку. Уже доказано,что это был лось. Курящий.
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"факт о вероятно заложенном детонаторе"- факт и вероятность в одном флаконе от луценко. ты уж потрудись определиться, кто на ком стоял.
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фточечку ! АЖПРОРЕЗАЛО !
это стиль ЮРИСТА ?
вы кофе будете ? да, нет, навреное !
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Метод известный. Наш знаменитый партизан Заслонов широко использовал мины, замаскированные под уголь. Немец кинет в топку паравоза, а там бах, и паровоза нет.
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литвин) Кто вам эти сказки рассказал мина под уголь замаскирована? Советские партизаны основном воевали только стариками женщинами, и детьми, немцев они обходили десятой дорогой!
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Детонатор могли закласти як диверсанти, так і не зовсім порядні офіцери, щоб прикрити недостачу. Якась тенденція в нас нездорова- як тільки аудит чи перевірка - так зразу всі склади з боєприпасами зриваються.
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Порохососам срочно переписывают методичку, они ведь уже несколько дней доказывают что беспилотник было невозможно вычислить и предотвратить диверсию, потому из генштаба и армии никто неуиноват.
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Свіжа аналітика з нашої,стецьбожевільні
ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко - Цензор.НЕТ 1061

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А кто этот УРОД?
Особенно впечитлило про "крутий салют Гидранту"!
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https://www.facebook.com/people/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA/100007888786949
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Если беспилотник ночью в небе никто не видел - это не значит что его вообще не было.
-Видишь суслика?
- Нет.
- А он есть!
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Какой беспилотник?
Там дай любому ВОХРовцу денег раз в десять меньше чем стоит беспилотник,с которого надо еще и попасть,и увести,что бы следов не осталось.И склады будут бабахать аж гай гудэ!
Там же не такая охрана,как на свальбе хгенпгокугога.
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А какие там могуть быть теперь доказательства? Все взорвалось и сгорело нафиг. Подрывник остался незамеченным. Видеонаблюдение ставить не пробовали? И охрану и освещение по периметру?
И вообще непонятно, как можно делать склад в лесу? Как эту территорию охранять? Там можно только с диверсантами в прятки играть.
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На 700 га було 25 чоловік охорони,5 з 11 км зовсім без огорожі,це те шо сам бірюков зізнався,а насправді там мабуть ще страшніше,про що можна говорити як не про повний капець
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Та граница, там сложнее, тысячи километров, и вреда от пересечения меньше. А тут военный объект, на миллиард долларов боеприпасов.
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Было боеприпасов- вы забыли сказать. А с границей и меньшим вредом от ее пресечения - можно поспорить. Это все равно , что дом без окон и дверей.
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взагалі-то тепловізор озвучив 17 вохрівців охорони.
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Открыто хранящиеся Боеприпася,и это ПРи уничтоженных 6 военных заводах делавших БК, которые могли быть законсервированы
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а до окончания следствия можно разпацякивать предварительные выводы?
если это его умозаключения, то уточните, это говорит мужик за рюмкой на кухне или генеальный прокуёй (это разные вещи)
не надо ставить воз впереди кобылки
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Тобто, цілеспрямовано і одночасно знищено все до останньої будівлі і сняряду, що залишилися.
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Было надо, запретить ревизии, проверки, инвентаризации. От них всё взрывается.
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"факты о вероятно заложенном детонаторе" Слово "факты" это когда опровергнуть нельзя, а слово "вероятно" это варианты. А как их связали вместе?
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Та ты шо!!!
А какая разница,беспилотник,детонатор,окурок!?
Ну какая?
Второй крупнуй склад,с Б.К.
И пятый за год!
Если бы этот склад охраняли,как свальбу твоего дефективного выкормыша,тосклад бы был цел и не вредим!
А пока ваши никому не нужные шкуры будут охранять,неизвестно от кого,подготовленные опричники,а склады с Б.К,будет охранять ВОХРа,в виде дедушки с берданкой и пьяного прапора с нищенской зарплатой.То слады будут взрываться,гореть,разворововаться.
И пох,диверсия это или халатность.
Слада с Б.К. нет!
И почемуто охотно верю,что и виновных не найдут.
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Вчера на Праве на владу,размазывали сопли о пяти.
Какая разница?
Ошибка которая не повторяется,не считается ошибкой.(Народная Китайская мудрость)
А тут три по твоему,пять по моему.
Итог,либо трижды неполноценные,либо пять раз неполноценные.
Ключевое слово НЕПОЛНОЦЕННЫЕ!
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Таки- три. Это- по честному. А ключевое будет такое: та хоть десять. И шо? А ничего.
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Галимый звездеж, но хорошая попытка заметания следов после воровства
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Не заметают .когда лыка не вяжут. Это только у Гайдая.
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Мне ваааще непонятно: о чем мы все тут не говорим, а внимаем. Кому??? Югику, который тока сейчас высказался. Генпрокурор... Где этот Чертов Неуловимый Фермер, из Янисоли, который появился немедленно, с его, Югика, заявой, о жутком воровстве, во второй линии обороны?! Где этот Неуловимый Джо??? Их там, повторюсь- всего 3-4 было. И тут- шара подкатила- Калиновка. Понятно, о том, не менее идиотском, а скорее всего- более чем идиотском подрыве- уже пора забыть... Впереди- более Великие Дела. Вашу мать, ребята, а вы не офуели???!!!
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Ничего более не будет! Помяните моё утверждение. Всё тихо-тихо уйдет... Без шансов. Это называется: Круговая Порука. И всё.
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А может что-то с орбиты горячее упало.У кацапов всё валится из рук.
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Вероятно заложенный детонатор -- это проникший на территорию диверсант, наверняка купленные должностные лица. Опять, цсуко, она -- коррупция!
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лось впихнул детонатор в снаряд, тут все ясно.
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І хто ж його міг закласти???...... цей детонатор.................
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похоже инцидент решили просто забалаболить..
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Более чем вероятно. Совершенно согласен. А так и надо. Они, Чужие, уже поняли- с нами можно- как угодно. Так нам и надо, повторюсь.
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Та бросьте. Такой достался, который был. Нормальный. Не ожидавший вот такой вот подлости. Вот вы, признайтесь, вам ведь уже глубоко по хрену, что подрыв складов под Мариуполем- таки состоялся. Вам уже неинтересно, что там- бред сраный в СМИ. Бред сраный от МО. Ьред сраный от МВД. Ведь всё затмила Калиновка... Ну... и шо ш вы хотите от народа???
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Та я же и говорю:И прэзидэнт умница!
И хгэнпгокугог великолепен!
И министр обороны "РЭМБО"!
И нач штаба,фон Клаузевиц!
А народец какойто говняный попался!Недоволен!
Феерверк им не понравился!
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Скажите, это правда, что вчера рабинович проиграл луценку в покер пятьсот долларов?
- Чистая правда!
Только не вчера, а неделю назад.
И не рабинович, а вальцман.
И не у луценка, а у гойсмана.
И не в покер, а в лотерею.
И не пятьсот, а пятьдесят лимонов.
И не проиграл, а выиграл!
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Причин одна - повний бардак в країні. Четвертий рік війни, а бариги все реформують, щоб бабло під себе і водичку побільше замутити.
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сами заложили сами подорвали .все концы в воду.
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Похоже, доля правды в этом есть - при таком мощном взрыве и никто из военнослужащих и охраны не пострадал! куда они делись, испарились или все попрятались в караулку и казарму?
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Стара історія. Монополістами контролю торгівлі зброєю у світі є жиди. Торгівля здійснюється, часто нелегально. З бувшої совдепії - вся. Містечкові не можуть, аби не торгувати українською зброєю з часів СРСР. Це генетичні кримінальні злочинці. Щойно виплило звинувачення про продаж африканйцям української зброї, як почали замітати сліди звичним способом: влаштували підрив на складах,з яких нелегально продавали зброю. Ну а матіоси, вірні друзі і родичі юдів, відразу грізно оголосили про страшну ворожу диверсію. І 30 тисяч людей виселено з домівок. Так повторюється кожного разу, коли бувші месопотамці замітають сліди своїх збройних злочинів.
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"Верятно", "возможно", - так зазвичай дєвачкі говорять. )))
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На Іграх Нескорених у нас сьогодні золото - РОМАН ПАНЧЕНКО і два срібла - Дмитро Сидорук та командне. Все - лук.
Молодці !
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***
Усі склади цукерок в порядку?
Так-так! Горять боєприпаси.
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А как по другому может идти подготовка к большой войне, только так, уничтожение складов, кибератаки, убийства военных профессионалов и политических лидеров, информационная война, экономическая война, военная армада на границе и на оккупированной территории наступательного характера, крупномасштабные военные учения и т.д.
Все это служит одной цели, а склады всего лишь важное звено, поэтому сомневаться, чьих это рук дело не приходится.
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Кароче)))) если к этому делу превличины лучшие следователи то мы неузнаем что там было и было ли ваобше там взрывы.
На то они и спецы в области навести тень так чтобы мы ваобше нечего непанели.
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Югік судячи по всьому ваша шоколадна банда хороших "друзів" має - я не думаю що цей детонатор хуйло заклав!!!
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Дубовый гай (не ресторан) с подлеском о чем-нибудь говорит? Может кацапы подошли скрытно и с РПГ из подлеска пальнули, а потом по машинам и через 15 минут у Виннице?
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зачем там РПГ? пришли на указаное место, открыли верхний ящик в вставили детонатор с часовым механизмом, закрыли ящик. Тоже сделали по диагонали. Операцию повторили нужное количество раз. собралися и тихо ушли.
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в нас є всі факти про ймовірно закладений детонатор, який, можливо, і призвів до вибуху", - сказав Ю.Луценко. Ні це не генпрокурор, це гораздо хуже. Це генпгокугог
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но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву",Источник: https://censor.net.ua/n457507
Если есть факты, то это вовсе не вероятно, а звучит так, что в таком то месте было заложено то-то в таком то количестве и сделал это тот-то. Когда говорят вероятно это значит что это версия - что за дебил?
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а нафига там использовать беспилотник? Если половина территории была не ограждена вообще, а в охране числилось 25 вохровцев, которые скорее всего дежурили по 8 человек на 100 гектаров леса! Вы хотябы представляете как контролировать с таким количеством участок 3х3 км? Там беспилотник заблудится может и запускать его в лесу тяжеловато, нужно быть хорошим опереатором. Намного проще тупо прийти и установить детонаторы на боеприпасы. И носить много с собою не надо, практически всё лежит на месте. Особенно если тебе всё известно, а ваты у нас среди старших офицеров не мало.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко
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