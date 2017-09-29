 ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", - сказал Ю.Луценко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.
При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Заврались уже по самые уши!
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То была летающая тарелка,ну или стакан!
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Только у неполноценных идиотов может повторяться череда взрывов,на сладах с Б.К!
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Отчпокали как последнюю шлюху
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это стиль ЮРИСТА ?
вы кофе будете ? да, нет, навреное !
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Особенно впечитлило про "крутий салют Гидранту"!
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-Видишь суслика?
- Нет.
- А он есть!
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Там дай любому ВОХРовцу денег раз в десять меньше чем стоит беспилотник,с которого надо еще и попасть,и увести,что бы следов не осталось.И склады будут бабахать аж гай гудэ!
Там же не такая охрана,как на свальбе хгенпгокугога.
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И вообще непонятно, как можно делать склад в лесу? Как эту территорию охранять? Там можно только с диверсантами в прятки играть.
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если это его умозаключения, то уточните, это говорит мужик за рюмкой на кухне или генеальный прокуёй (это разные вещи)
не надо ставить воз впереди кобылки
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А какая разница,беспилотник,детонатор,окурок!?
Ну какая?
Второй крупнуй склад,с Б.К.
И пятый за год!
Если бы этот склад охраняли,как свальбу твоего дефективного выкормыша,тосклад бы был цел и не вредим!
А пока ваши никому не нужные шкуры будут охранять,неизвестно от кого,подготовленные опричники,а склады с Б.К,будет охранять ВОХРа,в виде дедушки с берданкой и пьяного прапора с нищенской зарплатой.То слады будут взрываться,гореть,разворововаться.
И пох,диверсия это или халатность.
Слада с Б.К. нет!
И почемуто охотно верю,что и виновных не найдут.
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Какая разница?
Ошибка которая не повторяется,не считается ошибкой.(Народная Китайская мудрость)
А тут три по твоему,пять по моему.
Итог,либо трижды неполноценные,либо пять раз неполноценные.
Ключевое слово НЕПОЛНОЦЕННЫЕ!
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Ключевое слово:Неполноценные!
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И хгэнпгокугог великолепен!
И министр обороны "РЭМБО"!
И нач штаба,фон Клаузевиц!
А народец какойто говняный попался!Недоволен!
Феерверк им не понравился!
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- Чистая правда!
Только не вчера, а неделю назад.
И не рабинович, а вальцман.
И не у луценка, а у гойсмана.
И не в покер, а в лотерею.
И не пятьсот, а пятьдесят лимонов.
И не проиграл, а выиграл!
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Молодці !
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Усі склади цукерок в порядку?
Так-так! Горять боєприпаси.
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Все это служит одной цели, а склады всего лишь важное звено, поэтому сомневаться, чьих это рук дело не приходится.
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На то они и спецы в области навести тень так чтобы мы ваобше нечего непанели.
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Если есть факты, то это вовсе не вероятно, а звучит так, что в таком то месте было заложено то-то в таком то количестве и сделал это тот-то. Когда говорят вероятно это значит что это версия - что за дебил?
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