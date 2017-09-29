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 ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотник нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

калиновка артсклады

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что существует версия, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в г.Калиновка Винницкой области привел заложенный детонатор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", - сказал Ю.Луценко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.

При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву",Источник: https://censor.net.ua/n457507
Если есть факты, то это вовсе не вероятно, а звучит так, что в таком то месте было заложено то-то в таком то количестве и сделал это тот-то. Когда говорят вероятно это значит что это версия - что за дебил?
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а нафига там использовать беспилотник? Если половина территории была не ограждена вообще, а в охране числилось 25 вохровцев, которые скорее всего дежурили по 8 человек на 100 гектаров леса! Вы хотябы представляете как контролировать с таким количеством участок 3х3 км? Там беспилотник заблудится может и запускать его в лесу тяжеловато, нужно быть хорошим опереатором. Намного проще тупо прийти и установить детонаторы на боеприпасы. И носить много с собою не надо, практически всё лежит на месте. Особенно если тебе всё известно, а ваты у нас среди старших офицеров не мало.
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но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к .
При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.
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Источник: https://censor.net.ua/n457507
Кто-то может перевести эту хрень.
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Вы уже сколько мин заложили, что когда начнут детонировать многие из вас если не поранятся то навеняка обосрутся.
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а что талян тепловизор ничего не пизданул бо они или сами дебилы или нас таковыми считают
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А что мешает "самой мощной армии в мире" взорвать несколько военных складов во вражей России? Или хотя-бы в ДНР-ЛНР.
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"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", - сказал Ю.Луценко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.
И беспилотник не пролетал, кто ж его пасадит, он же памятник и лось не пробегал и тепловизор не проползал... Херня какая то... А вот тебе и пожалуйста. Бабах.
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Мужиль уже попробовал, так его ФСБУ ликвидировала за нарушение Минских договорняков
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Ну это ясно, спилдил-взорвал. Спилдил- взорвал
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Есть факт,о нахождение в Генштабе Украины,токого УШЛЕПКА и НИКЧЕМЫ ,как Муженко-будь он проклят...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотник нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко
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