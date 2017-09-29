 ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотник нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", - сказал Ю.Луценко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.
При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
5460 112
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Областная и местная власть должны как можно быстрее провести восстановительные работы в Калиновке, - Гройсман(48)
Авиация ГСЧС завершила тушение очагов возгорания арсенала Минобороны в Калиновке(11)
ГСЧС завершило разминирование населенных пунктов вблизи складов боеприпасов в Калиновке, - Чечеткин(5)
Военные саперы проводят разминирование и расчистку территории арсенала в Калиновке, - Генштаб ВСУ(2)
Генеральная прокуратура всерьез взялась за сирийского бизнесмена Аднана Кивана(0)
"Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков. ВИДЕО(128)
Очаги горения на военном складе в Калиновке с утра не наблюдаются. За ночь зафиксированы 8 взрывов, - Винницкая ОГА(3)
Если есть факты, то это вовсе не вероятно, а звучит так, что в таком то месте было заложено то-то в таком то количестве и сделал это тот-то. Когда говорят вероятно это значит что это версия - что за дебил?
Ответить
Ответить
При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.
....................................................................................................................................................................
Источник: https://censor.net.ua/n457507
Кто-то может перевести эту хрень.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И беспилотник не пролетал, кто ж его пасадит, он же памятник и лось не пробегал и тепловизор не проползал... Херня какая то... А вот тебе и пожалуйста. Бабах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить