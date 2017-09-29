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 Политика Украины
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Все про:лес (437) мораторий (126) Порошенко (13960)

 Порошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка

лес вырубка

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости проанализировать эффективность действия моратория на вывоз леса-кругляка.

Об этом он сказал на совещании по вопросам реформирования лесного хозяйства и усовершенствования государственной экологической политики во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Президент подчеркнул, что резкого роста загрузки украинских деревообрабатывающих предприятий в связи с прекращением вывоза кругляка не произошло. "Значит существует теневой рынок, который на сегодняшний день должен быть закрыт", - сказал он.

П.Порошенко обратился к представителям прокуратуры, полиции, лесников и представителей местного самоуправления с предложением сформировать четкие меры, установить четкие сроки ответственности и напомнил им о личной ответственности.

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"Люди должны почувствовать, что у нас не просто прекратились незаконные рубки, но и очень активно ведется восстановительная работа (по восстановлению лесов)", - подытожил глава государства.

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Считаю необходимым проанализировать вывоз презиков из Украины, застопорился что-то!
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Самое смешное, что если бы Янык не выехал, было бы гораздо хуже чем сейчас.
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Смешно что вы ждете когда Порошенко сбежит.
Янык сбежав сделал всем нам большую услугу.
Но не каждый обязан делать услуги.
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Та не, ты шо, без ПАРАШенки Украине кирдык, Это наше ФСЁ.
Ну, а для тебя шакалад.
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Янику дали втекти - але цьому втекти вже не дадуть !
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Та он и тикать не будет.
Намотает на гусенецы и вперед.
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А ты гавнюк, в будку(ну которую твой вождь построил)!
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Угу - і проводовий "брехунець" цілий день агітує за зняття мораторію на продаж землі ...
Все треба продати - ліси , землю , корисні копалини ... А далі що ?
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Після нас хоч потоп！（ЛюдовікХV, ну і Пeтро Рошeнко）
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А в них все чудово - бабло , вже давно , виведено за кордон ... маєтки , нерухомість , дітки - там же ... Вони будь якої миті можуть звідси свалити , а зараз - просто дограбовують рештки ... Питання до людей - ті , хто зараз при владі скоро просто втечуть , а ВИ залишитись ... із чим ?
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США и ЕС, которые поддержали Порошенко как кандидата в президенты Украины, ожидали от него большего, ожидали радикальных экономических реформ и бескомпромиссной борьбы с коррупцией в стране.Но бизнес - есть бизнес, а политика в первую очередь основана на институтах власти. Именно институты власти за эти 3 года не стали сильнее, скорее наоборот - выжимают из простых Украинцев последние деньги.А значит для Порошенко политика осталась бизнесом. Ничего нового Украинцы не увидели, а если быть точнее, то все это они уже проходили. Коррупция как была так и осталась. Добавить к этому еще и новые тарифы.
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Политика и бизнес - никак не связаны?...
Убийца-Янукович может богатое наследство оставил и осталось только начать выпускать продукцию и во всём мире станут в очередь и будут давиться за украинской продукцией?
Можно узнать - в какой сказочной стране не ужимая себя в чём-то сразу стали получать прибыль? Да, уж...
Что за аналлитик это написал?
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Скажи ка дядя, в какой стране за три года ДОВЕРИЯ к власти сохдана такая жопа как в Украине при ШАКАЛеАДНОМ!
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"Племянник" - в Польше. Если ты только из детского сада, то почитай вопли поляков (их отзывы о Бальцеровиче) тех времён и это при огромном финансировании ЕС на развитие инфраструктуры в Польше.
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Не неси уйни, в Польше таких презервадентов не было, они со скрипом но ДВИГАЛИСЬ, а мы со скрипом пятимся с ПЭДРОЙ!
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Ну что делать, мне приходится носить, таков мой пол. Но знаешь - что я тебе скажу - моя херня мне не мешает. Если тебе мешает и надоело носить - есть способы...
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Ну-ну неси дальше, ты и есть тут для этого.
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Инопланетянен опять прилетел)))Карпаты и полесье почти уничтожено,все на "власть" ложили с болтом.Вся местная власть этим и занимается.Стыдно смотреть на это убожество,которое с надежды Украины от своей жадности,превратилось в жалкое убожество ,которое ненавидят люди.
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Так це чиї проблєми - того "убожества" , чи тих людей ?!
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Проблемы полностью наши.Я славо богу за этого не голосовал.Только от того ,что те кто за него голосовал теперь озлобились Украине не легче.
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те кто за него голосовал теперь озлобились ...

Це озлобленість імпотентів - все одно вони нічого зробити не здатні ... це вже всім зрозуміло .
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Согласен полностью с вами,но время такая штука,повернуть назад нельзя.
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Ну , варіанти все ж таки , можливі різні - "...все можна виправити , якщо докласти певних зусиль !" (с)
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Куча вариантов,но у нас привыкли терпеть до последнего.
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Та , не важко здогадатися , яка саме ... :D
Але заморяться вони - адекватних користувачів , тут більше - розспамлять , без проблєм ...))
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как видим - уже просто комменты трут. Без объяснений.
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Шоколадный украинофоб решил и дальше на законных основаниях вырезать лес Украины и превращать в безжизненную пустыню.
На фото - полулысые Карпаты. Наши дни. Оганизатор варварской вырубки и лоббист этого уничтожения лесов - лично Порошенко.
Порошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка - Цензор.НЕТ 6409
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Лично инопланетяне
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наш президент иуда - а загружать что? для этого нужно вкладывать бабло в основные фонды, на это нужно время, а главное - инвестиционный климат. Поэтому все ждут с нетерпеньем отмены маратрия - и сразу Карпаты начнут лысеть, но даже если нет загрузки - природе от этого хуже точно не будет.
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Мораторий на землю....
Мораторий на древесину.....
Все ... Все на продажу.
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о.. роздуплився.. в нас по станціії кілометрові мораторії щодня ганяють без зупинки
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Порошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка - Цензор.НЕТ 2537Вiльний‏ @NoFated 1 ч.1 час назад
Славімо нашого Сивого Гетьмана Перемоги! Зробимо Україну Great Again!

Порошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка - Цензор.НЕТ 2102

Порошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка - Цензор.НЕТ 5763
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твари тут и мониторить нечего ,повырезали суки все леса.....
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Они еще и весь янтарь выкопали, и кто же это такие?
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Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе - зло, ты ему - конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Фаина Раневская
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Да как возили так и возят, только теперь дровами. И так все владу клянут, аж страшно. Причем все, от лесоруба который в том лесу живет, и до бандюка областного кто основные бабки получает...
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Я- не соглашусь, со многими комментариями. Порошенко тут- не при чем! То есть: ему выкручивают ручки... А у него- нет никаких шансов, к сопротивлению. Я совершенно уверен- ЕС его дожмет... и кругляк понесется туда стремительным домкратом, уже в официозе. Я- не знаю его Долю. Как мне кажется- вопрос стоит иначе: ЕС, хоть завтра может уничтожить его единственное достижение- безвиз. Бо им реально нужен наш лес. Тут я- не эксперт, но живой исполнитель того потока леса, который сейчас иссяк, из Западной Африки. Негры вырубили джунгли по-страшному. За каждое своё слово- отвечаю. Сам видел, проехав Гану...
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Давайте все вместе заплачем, Пэтюня нам тебя очень жалко!
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Та брось ты. Дело- не в этом. Дело в РЕАЛЬНОМ неспособности к сопротивлению. И, несмотря на нашу откровенную ориентацию на Штаты, тут они нам не помогут. Ничем.
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Если в стране ПРЕЗИДЕНТ, а педиризент к ней и относятся соответственно.
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Педрон . а ну сбреши .что то опять про светлое будущее ; для троллей . а то они . как то приуныли . Например - Я запустил сегодня 182 реформу . а тролли тебе . не 182 .а 252 !
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папа карло ищет виновного в том что буратино бестолковый.
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Це ему белка,на днюхе сказала,куме?
-Нi.Белка сказала Юге,а Юга вже Пете
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Еще один мини репортаж из рубрики «Невероятно, но фак».В продолжение истории о том, что в Украине яблочный сок стоит на 40% процентов дороже, чем в Польше , привожу два скана цен на розничную свинину в супермаркетах США.
На прошлой неделе купили свиной стейк по цене 99 центов за фунт. В переводе на килограммы это значит 2 доллара 18 центов за килограмм. В гривнах - где-то 59. Выглядит это мясо (после приправки паприкой ) приблизительно так.
На три огромных куска, только в одном была небольшая кость.
Месяц назад там же купили увесистые свиные отбивные в специях по цене 1 доллар 25 центов за штуку. Или 3.78 доллара за килограмм. Что в гривнах составляет - в районе 98. Выглядит это мясо примерно следующим образом:
Повторюсь : 98 гривен за килограмм свежей сочной свиной вырезки, без костей и плевры, которая уже посыпана специями и просто просится в гриль или на сковороду.
Конечно, в Украине такое мясо стоит ДЕШЕВЛЕ.
А иначе и быть не может.
Во-первых, свинина в Украине - чуть ли не национальный продукт.
Во-вторых, как посетовал министр Рева, жрут украинцы много, а значит спрос на свинину стабильный. Из чего следует здоровая конкуренция на рынке и, как следствие, постоянное снижение цен в борьбе за покупателя.
В-третьих, цена электричества в Украине, как авторитетно заметил голова НКРЕ Дима Вовк, самая низкая из стран Европы. Это к вопросу механизации животноводства. Сюда же относится и стоимость труда. Зарплаты в Америке, все же, не сравнить с украинскими.
Как ни крути - свинина в Украине должна быть намного дешевле американской.
А если нет…
Значит, либо свиньи в Украине неправильные (пчелы же неправильные есть ).
Либо кто-то где-то режет не тех свиней.
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Петя а за что безвиз дали Украине, напомни пожалуйста, а да лес тут не при чем...
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Сделать из Украины родную Синайскую пустыню да еще и с гешефтом - то самое оно для кренделя
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а Петро тут многие не любят, как оказываеццо)
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Путлера люто ненавидят. Так что рашистам радоваться нет причины.
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Так мы скоро и без кислорода останемся.Будемо в ЕС закупать
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Що, Педрило, горіхи вже не цікавлять!?? Тепер кругляк в рошенівські торти класти будеш? В глаза смотреть!!!
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что там анализировать, это не сигареты в колесах авто. Идет состав с лесом за границу, его что, никто не видит!?
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Шутки шутками,а зелень,це озоновый слой от солнечной радиации.Навищо нам вырубують лiси,не замислювались?Передай те Пете,що в рейтинге,чистоты воды,та кисня,ми зможемо скатися,як що продовжимо рубку
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Вековые леса Румынии включены

Девственные буковые леса и реликтовые леса Карпат включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в расширенный объект «Девственные буковые леса в Карпатах и других регионах Европы», который охватывает территорию 12 стран

П.Порошенко обратился к представителям прокуратуры, полиции, лесников и представителей местного самоуправления с предложением сформировать четкие меры, установить четкие сроки ответственности и напомнил им о личной ответственности

в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка
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