 Порошенко считает необходимым проанализировать эффективность моратория на вывоз леса-кругляка

Об этом он сказал на совещании по вопросам реформирования лесного хозяйства и усовершенствования государственной экологической политики во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент подчеркнул, что резкого роста загрузки украинских деревообрабатывающих предприятий в связи с прекращением вывоза кругляка не произошло. "Значит существует теневой рынок, который на сегодняшний день должен быть закрыт", - сказал он.
П.Порошенко обратился к представителям прокуратуры, полиции, лесников и представителей местного самоуправления с предложением сформировать четкие меры, установить четкие сроки ответственности и напомнил им о личной ответственности.
"Люди должны почувствовать, что у нас не просто прекратились незаконные рубки, но и очень активно ведется восстановительная работа (по восстановлению лесов)", - подытожил глава государства.
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Янык сбежав сделал всем нам большую услугу.
Но не каждый обязан делать услуги.
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Ну, а для тебя шакалад.
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Намотает на гусенецы и вперед.
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Все треба продати - ліси , землю , корисні копалини ... А далі що ?
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Убийца-Янукович может богатое наследство оставил и осталось только начать выпускать продукцию и во всём мире станут в очередь и будут давиться за украинской продукцией?
Можно узнать - в какой сказочной стране не ужимая себя в чём-то сразу стали получать прибыль? Да, уж...
Что за аналлитик это написал?
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Це озлобленість імпотентів - все одно вони нічого зробити не здатні ... це вже всім зрозуміло .
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Але заморяться вони - адекватних користувачів , тут більше - розспамлять , без проблєм ...))
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На фото - полулысые Карпаты. Наши дни. Оганизатор варварской вырубки и лоббист этого уничтожения лесов - лично Порошенко.
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Мораторий на древесину.....
Все ... Все на продажу.
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Славімо нашого Сивого Гетьмана Перемоги! Зробимо Україну Great Again!
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-Нi.Белка сказала Юге,а Юга вже Пете
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На прошлой неделе купили свиной стейк по цене 99 центов за фунт. В переводе на килограммы это значит 2 доллара 18 центов за килограмм. В гривнах - где-то 59. Выглядит это мясо (после приправки паприкой ) приблизительно так.
На три огромных куска, только в одном была небольшая кость.
Месяц назад там же купили увесистые свиные отбивные в специях по цене 1 доллар 25 центов за штуку. Или 3.78 доллара за килограмм. Что в гривнах составляет - в районе 98. Выглядит это мясо примерно следующим образом:
Повторюсь : 98 гривен за килограмм свежей сочной свиной вырезки, без костей и плевры, которая уже посыпана специями и просто просится в гриль или на сковороду.
Конечно, в Украине такое мясо стоит ДЕШЕВЛЕ.
А иначе и быть не может.
Во-первых, свинина в Украине - чуть ли не национальный продукт.
Во-вторых, как посетовал министр Рева, жрут украинцы много, а значит спрос на свинину стабильный. Из чего следует здоровая конкуренция на рынке и, как следствие, постоянное снижение цен в борьбе за покупателя.
В-третьих, цена электричества в Украине, как авторитетно заметил голова НКРЕ Дима Вовк, самая низкая из стран Европы. Это к вопросу механизации животноводства. Сюда же относится и стоимость труда. Зарплаты в Америке, все же, не сравнить с украинскими.
Как ни крути - свинина в Украине должна быть намного дешевле американской.
А если нет…
Значит, либо свиньи в Украине неправильные (пчелы же неправильные есть ).
Либо кто-то где-то режет не тех свиней.
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с Петром переможете
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Конструкції для Подільського мосту через завод Порошенка купують у росіян (Відео)
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Девственные буковые леса и реликтовые леса Карпат включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в расширенный объект «Девственные буковые леса в Карпатах и других регионах Европы», который охватывает территорию 12 стран
П.Порошенко обратился к представителям прокуратуры, полиции, лесников и представителей местного самоуправления с предложением сформировать четкие меры, установить четкие сроки ответственности и напомнил им о личной ответственности
в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
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