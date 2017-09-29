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Все про:санкции (6468) США (13505)

 США расширили санкции против уже наказанных российских компаний

санкции

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выпустило поправки к двум директивам Распоряжения президента США 12662 о санкциях против России.

Внесенные изменения сокращают сроки кредитования физических и юридических лиц, находящихся под санкциями США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Управление внешних активов казначейства Министерства финансов США выпускает поправки к Директиве 1 (охватывает финансовый сектор - ред.) и Директиве 2 (вопросы энергетического сектора - ред.), связанных с украинско-российским вопросом", - отметили в американском Минфине.

При этом уточняется, что поправки внесены в соответствии с Законом "О борьбе с российским влиянием в Европе и Евразии 2017 года" (CRIEEA).

В частности, согласно изменениям к Директиве 1 запрещается проводить операции, предоставлять финансирование или совершать другие денежные операции с определенными сроками или капиталом с компаниями, находящимися под санкциями, на срок более 14 дней. Ранее этот срок ограничивался 30 днями.
В энергетическом секторе в соответствии с поправками к Директиве 2 срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

Поправки вступают в силу с 28 ноября 2017 года.

Также читайте: В случае решения проблемы Донбасса Вашингтон будет готов отменить часть антироссийских санкций, - Тэффт

Напомним, что Совет ЕС 14 сентября продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.

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Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.


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Ожидается, что 28 ноября Минфин США введет против Пидарахи санкции в финансовой сфере.
https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_other.aspx#ukraine …
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А против Рошена липецкаго не введёт?
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А против Рошена липецкаго не введёт?

А его деньги и так на Западе...
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ЕС запускает онлайн-карту с информацией о международных санкциях Компании, которые ведут бизнес за рубежом, смогут получить необходимые данные о санкциях.

С 29 сентября Европейский Союз запускает интерактивную онлайн-карту с информацией о международных санкциях, действующих против режимов, организаций и отдельных физических лиц во всем мире, сообщает Deutsche Welle.
Сервис создается для предпринимателей из ЕС, которые ведут бизнес за рубежом и хотят получить комплексную информацию о санкциях в мире и избежать их нарушения.
Этот онлайн-ресурс будет содержать данные о санкциях, действующих против выбранной пользователем страны.
Также будет возможность осуществлять поиск по различным секторам экономики или по названиям предприятий или именами физических лиц.
На данный момент список санкций ЕС помещается на 136-ти страницах и содержит ссылки на сотни документов. Этот список обновляется дважды в год, и каждый год к нему вносится около 80 поправок. Автором идеи создания такой онлайн-карты является Эстония, которая сейчас председательствует в ЕС.
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ещё бы ответку они могли дать, а то как то нет вяличия.
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А Украина хоть маааленькие санкции ввела? Или расширила?
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Ссори. Это я на эмоциях.
Хотя согласитесь, наши санкции больше похожи на передел рынка.
Пока против рашинских владельцев стратегических предприятий - никто ничего не вводил кажется.
Да и как вам фотка http://ukr-biz.com.ua/editor/64193/
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никак...почему я должен верить кому то на слово?бо кроме слов и фотки там ничего нет.
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Что то мне это напоминает....
Рашки в лугандоне нет. Бионг не сбивали. Почему это я..... и дальше по тексту.
О вспомнил - вата!
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Интересно, Петя поддержит эти санкции? Похоже он не испытывает неудобства от того, что агрессор - основной торговый партнёр его страны.
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опять безплатная помошчь, рюске - держите и не уроните, сцарь жэ сказал - на пользу, вот и хавайте.
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Выражаясь словами набибулиной, штаты регулярно заякоривают инфляционные ожидания на раисе
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США расширили санкции против уже наказанных российских компаний

пля, Я СКОРО ВОЗНЕНАВИЖУ ЭТУ "СШУ" ЗА ЕЁ ВОЛОКИТУ !!!
ПОКА ОНИ ТАМ В СЕБЯ РАЗВЕРНУТЬСЯ-СОБЕРУТЬСЯ, ТО АКТУАЛНОСТЬ ВОПРОСА УСТАРЕВАЕТ И РЕШЕНИЕ ЗАПАЗДЫВАЕТ....
КОЗЛЫ, пля, СКИНТЕСЬ ПАРУ МИЛЬЯРДАМИ НА ОПЕРАЦИЮ ЛИКВИДАЦИИ ХУЙЛА И ПШЛИ ВЫ НАХ...
ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАЗУ САМИ СОБОЙ ОТСОХНУТТТТТТ!!!!
и станет щастя на земле.... (Исаак, глава 114, псалом 16)

.
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Нет, мордовецвася,вы со своими соостадниками должны все получить по полной, кто кричал крымнаш и одобрял войну с Украиной ,авось мордовский на этот раз точно не прокатит....
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засранцы - так и хотят кацапам сделать "на пользу"
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Це вiн щойно,з чану з дёгтем вылез.Руссофобскую разведку затевае, в тыл ворога
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Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
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На уборке ягеля, паходу: битва за урожай, ...лять !!!
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..... !!!!! .. и на росии снова "засветилось")).. (пуканы рвутся)
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"Титаник" тонет.
Оркестр играет.
Кэп громко пассажирам объявляет:
- Толчок на пользу!
Стюард, всем вина!
Еще немного - мы достигнем дна!
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