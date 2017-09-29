 Горсовет Мариуполя отказался рассмотреть вопрос о предоставлении звания почетного гражданина разведчику Пустовойту, - волонтер

Разведчик 54 ОРБ Руслан Пустовойт (Паук): "Передо мной стадо из 8 пленных, и я гнал их вперед. Я положил под себя 8 вражеских автоматов, сам полз по полю"
"Состоялась очередная сессия мариупольского горсовета. И мне,как военному волонтеру было стыдно за то отношение городского главы и депутатов к нашим Героям, благодаря которым мы сегодня живем в мирном Мариуполе! Еще в июне месяце мариупольскими общественными организациями было внесено на рассмотрение городского совета предложение, о предоставлении Руслану Пустовойту (позывной "Паук") Народному герою Украины, кавалеру орденов за Отвагу и еще многих государственных наград и вообще легендарному разведчику звания почетного гражданина Мариуполя", - написала она.
"Были выдержаны все процедуры награждения и решение должно было быть вынесено на сессию, где вместе с Русланом было еще три кандидатуры на присвоение звания. Но местная власть, несмотря на все нормы регламента отменила это решение, мотивируя тем, что депутаты не достаточно изучили кандидатуры. Большего абсурда я еще не видела!!! Четыре месяца висели на сайте горсовета кандидатуры", - подчеркнула Однорог.
"Может у депутатов просто не было желания ознакомиться и изучить их. И еще мне очень обидно, что местная власть не удосужилась чтобы как то распространить информацию о Руслане среди местных жителей. Ни одна местная газета, ни один местный телеканал не взяли интервью у разведчика, даже на День разведчика к Руслану приехали брать интервью корреспонденты из Киева, и только все наши местные СМИ наложили табу. У нас есть "четкое указание показывать работу только крепких хозяйственников Метинвеста" и работу местной власти, которую на 90% составляет тот же самый Метинвест. А как же демократия Вадим Бойченко? Или вы уже решили что достаточно? что уже наигрались с "общественностью "? А как же лучший мэр всей Украины? С какой улыбкой вы сидели на сессии, потому что почти все спокойно отреагировали и даже не извинились за то, что этот вопрос не был вынесен по вашей вине", - резюмировала волонтер.
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ЭТИ СУКИ ПСТЯТ, ШО КОГДА ПРИДЕТ ДОЛГОЖДАННАЯ ПЕДОКРЕМЛЁВСКАЯ ВЛАСТЬ (ху* дождётесь) ИХ ПОВЫГОНЯЮТ С БЛАТНЫХ МЕСТ... Вот и мешают достойному получить заслуженное
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А ТАК... А ТАК - ПРОСТО:- СПАСИОБ ЗА ПАТРИОТИЗМ.
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Руслан - вже легендарна особистість, захоплююся ним.
Сподіваюся, що на наступній сесії дане питання не те, що розглянуть, а однозначно позитивно вирішать.
Руслане, Ви на цих сепаратюг уваги не звертайте. Бажаю Вам і Вашій родині здоров'я, добра і щастя.
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зато у депутатиков есть корочки участников боевых действий ,
и клали они ..........массу..
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Не рассматривали, поскольку они видят во сне "срацький миръ", не понимая что они, как ублдки-предатели нахер ни кому не упали. Их бы выгнать с горсовета, за "заслуги", кого-то лишить гражданства за сепаратизм. Вот так и живем
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