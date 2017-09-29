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Все про:Мариуполь (4166) почетное_звание (21) военнослужащие (4013) волонтеры (2470)

 Горсовет Мариуполя отказался рассмотреть вопрос о предоставлении звания почетного гражданина разведчику Пустовойту, - волонтер

пустовойт

Горсовет Мариуполя несмотря на все нормы регламента не вынес на рассмотрение сессии вопрос о предоставлении звания почетного гражданина Мариуполя бойцу 54-го отдельного разведывательного батальона Руслану Пустовойту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в Facebook военный волонтер Галина Однорог.

Также читайте: Разведчик 54 ОРБ Руслан Пустовойт (Паук): "Передо мной стадо из 8 пленных, и я гнал их вперед. Я положил под себя 8 вражеских автоматов, сам полз по полю"

"Состоялась очередная сессия мариупольского горсовета. И мне,как военному волонтеру было стыдно за то отношение городского главы и депутатов к нашим Героям, благодаря которым мы сегодня живем в мирном Мариуполе! Еще в июне месяце мариупольскими общественными организациями было внесено на рассмотрение городского совета предложение, о предоставлении Руслану Пустовойту (позывной "Паук") Народному герою Украины, кавалеру орденов за Отвагу и еще многих государственных наград и вообще легендарному разведчику звания почетного гражданина Мариуполя", - написала она.

"Были выдержаны все процедуры награждения и решение должно было быть вынесено на сессию, где вместе с Русланом было еще три кандидатуры на присвоение звания. Но местная власть, несмотря на все нормы регламента отменила это решение, мотивируя тем, что депутаты не достаточно изучили кандидатуры. Большего абсурда я еще не видела!!! Четыре месяца висели на сайте горсовета кандидатуры", - подчеркнула Однорог.

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"Может у депутатов просто не было желания ознакомиться и изучить их. И еще мне очень обидно, что местная власть не удосужилась чтобы как то распространить информацию о Руслане среди местных жителей. Ни одна местная газета, ни один местный телеканал не взяли интервью у разведчика, даже на День разведчика к Руслану приехали брать интервью корреспонденты из Киева, и только все наши местные СМИ наложили табу. У нас есть "четкое указание показывать работу только крепких хозяйственников Метинвеста" и работу местной власти, которую на 90% составляет тот же самый Метинвест. А как же демократия Вадим Бойченко? Или вы уже решили что достаточно? что уже наигрались с "общественностью "? А как же лучший мэр всей Украины? С какой улыбкой вы сидели на сессии, потому что почти все спокойно отреагировали и даже не извинились за то, что этот вопрос не был вынесен по вашей вине", - резюмировала волонтер.

Горсовет Мариуполя отказался рассмотреть вопрос о предоставлении звания почетного гражданина разведчику Пустовойту, - волонтер 01


Горсовет Мариуполя отказался рассмотреть вопрос о предоставлении звания почетного гражданина разведчику Пустовойту, - волонтер 02

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Может для них "почетный гражданин" - это МУМИЯ Кабыздон ?
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Ага! Ви не дивіться, що він у мене тоненький, зате він... ще й коротенький.
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От якби це був регіонал, або соратник удільного князя Ахметова! А тут подумаєш, Народний герой України. Для ахметових народ як пилюка, тільки і для нас вони як .....!
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Я удивляюсь , как его ещё на зону не оформили за членовредительство .
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Горсовет Мариуполя отказался рассмотреть вопрос о предоставлении звания почетного гражданина разведчику Пустовойту, - волонтер
ЭТИ СУКИ ПСТЯТ, ШО КОГДА ПРИДЕТ ДОЛГОЖДАННАЯ ПЕДОКРЕМЛЁВСКАЯ ВЛАСТЬ (ху* дождётесь) ИХ ПОВЫГОНЯЮТ С БЛАТНЫХ МЕСТ... Вот и мешают достойному получить заслуженное


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этим займется местная ячейка рух новых сил, щас там все гореть будет
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ЭХ! Як щоб ти в1дпов1дав за що базариш - ц1ны б тоб1 не склалося...
А ТАК... А ТАК - ПРОСТО:- СПАСИОБ ЗА ПАТРИОТИЗМ.
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а должны бздеть нашей власти,которая есть сейчас,а не бздят.почему?потому что влада наша бздливая
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как там насчет лишить мариупольскую шоблу гражданства? Ссыкотно?
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отож-то и оно.... И самое обидное - есть еще верящие им идиоты.. и эти идиоты безмерно агрессивны.
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Дык гражданства у нас лишают НЕСОГЛАСНЫХ С ВЛАСТЬЮ, критикующих ее ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ, а всякие безголосые и фальшивые скрипочки, подпевающие власти, устраивают главного ДИРИЖОПЕРА.
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Не здивований з рішення ватного кодла в міськраді Маріуполя. Але дивно коли зрадогівнюки не напишуть шо це особисто Порох надавив на міськараду Маріуполя щоб не розглядали цього питання.
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дай интервью в газету, это же горячая достоверная информация
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Ща зрадоговенне кодло дасть таку "даставерную" інформацію, що мальчік в трусіках з подиву зомліє...
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Ахметушка с твоим боссом в десна целуется,так,что за все он отвечает и за горсоветы Мариуполя,раз сепар Ахметов прекрасно обувает Украинцев))))
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Фу-у-у-у-...Только за горсоветы Мариуполя? В лифтах значит не он? ну слава богу..
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Ну вот честно,на него пофиг.Все всем понятно.Не верите,выходите в люди,а не в инет))))Там еще не такое расскажут.Желательно,дальше парковой)))
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да не.чому порох не надавил что бы рассмотрели ПОЛОЖИТЕЛЬНО это пытання?потому что ему пох
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А зачем герою-разведчику Пустовойту, звание почетного гражданина ватного Мариуполя? Ахметов их почетный барин, хозяин и гражданин...
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Да они твари,что там в лугандоне,что на нашей части!Их сук как зомбанули при янеке,так у них клепка и отпала!Они падлы ещё нас удивят!
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ПРИКРО,АЛЕ ЦЕ КРАЙ ПЯНІ І СЕПАРОВ, ЦЕ НАРИВ ДЛЯ УКРАЇНИ.
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Мне это непонятно. Что затевают эти черти, которые наша местная власть?! Гарантирую, что ещё год назад, на такое бы они не сподобились. А сейчас- пожалуйста! Похоже, что ситуация- как у моего подъезда, на лавочке. А она такова: снова появились бухари, в количествах. Легкий мордобой, через день-два. Это называется просто: страх потеряли. А отсюда- вопрос: кто дал отмашку, что можно вот так??? У меня единственный вариант: Ахметов. Более у нас- некому. А это- Крайне Херово! Бо этот- многое знает, более всех нас.
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Если сейчас сепарня по всей Украине гриву поднимает,то о чем речь про Мариуполь.В прифронтовой полосе должны стоять только добробаты,чтоб мусорами и не пахло.Мусора ,первые предатели и рассадники сепаратизма.
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Торнадо набирал лично аваков.К кому претензии должны быть?
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...майже всі хто зараз при владі в Маріку у 2014 році були за "новоотсосію"...вони і досі ненавидять все Українське...
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Відразу видно, що у міськраді Маріуполя засідають одні патріоти.
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Горсовет Мариуполя отказался рассмотреть вопрос о предоставлении звания почетного гражданина разведчику Пустовойту, - волонтер. Так гудок не дал команды. А без разрешения рыжего пахана Мариуполь и не почешется.
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ноги сеперского беспреда растут с печерских холмов..
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Не удивительно, вата там была в большинстве, вата и осталась, а всем руководит "хозяин" и все знают кто это и какая у него любовь у украм... патриотов Марика это не касается.
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Ну все же дерьмо плавает на поверхности.СБУ,прокуратура,... ,В чем дело??????
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А вопрос решается просто подымается досье на всех 2014 года и все становится явным в лучшем случае лишение гражданства и ближайший поезд на рашку а еще лучший СИЗО со статьей госизмена и так лет 15 строгого чтобы колокольчики не звенели
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Какое то гнилое СБУ! Всех этих в лучшем случае лишить гражданства ,а потом посадить на много лет!Ну так СБУ на фронт надо послать и давно уже и в самую горячую точку!
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В Мариуполе все зрадники и сепаратисты.
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Дать бы тебе по ушам ....Хочешь напечатаю список тут мариупольцев героев которые погибли за УКРАИНУ ???
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не звезди! я лично в Мариуполе знаю массу людей, которые своим здоровьем, душой и телом - всё для Украины отдают, и знаю массу сепаров в Киеве. И вцелом не устаю повторять, в Киеве в разу больше ваты и сепаров, чем в Мариуполе
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Якби держава мала бажання-знайшла би і засоби впливу.Говорячи "держава" маю на увазі структури ,які повинні просувати державницьку позицію.
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От если бы мАтАроле было предложение предАстАвить, то местная вата аж бигом бы прАгАлАсАвАла бы, мля....
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Не для того Марик освобождали, чтоб тут всякий цинизм бандеровский разводить, а чтоб ахметка торговать мог..
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Руководство Мариуполя это Ахметов- главный враг Украины!А для него войны с Россией не существует,а раз так, то не существует и героев этой войны.Он еще надеется изменить власть в Украине в свою пользу и на пользу России, как и вся эта пиз-та в руководстве Мариуполя. Пора эту сволочь ломать.
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Ох там и Мразей перебралось с лугандона. А может и были там???
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80% жителей домбаса это выходцы из росии и их потомки , которых туда везли на место уничтоженного украинского народа ... чего ожидали ? или может это украинцы бегали с кацапскими флагами и кричали путен введи .. ?
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при чем тут домбасс? да в Мариуполь понаехало немало донецких из зоны оккупации, но от этого Мариуполь не стал волшебным образом хоть каким то хреном иметь принадлежность к домбассу
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да падлы сепарские ,гнать сук драной метлой ! ...а нашего героя надо ставить руководить МАРИУПОЛЕМ а не просить присвоить почетного гражданина города
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никто никого не ставит .. там сами выбирают себе руководителей ... тех же рыгов и комуняк ...
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Зачем мариупольцам (ждановцам, как они себя называют) какой-то Пустовойт?? Они уже 3 года ждут хуйла на танке, причмокивая от предстоящего удовольствия пососать у хуйла. Там грёбаная вата на 80%. По крайней мере, сотрудникам Азовстали и Ильича хуйло снится каждый день
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Це як ?
Руслан - вже легендарна особистість, захоплююся ним.
Сподіваюся, що на наступній сесії дане питання не те, що розглянуть, а однозначно позитивно вирішать.
Руслане, Ви на цих сепаратюг уваги не звертайте. Бажаю Вам і Вашій родині здоров'я, добра і щастя.
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З якою гидотою ми мешкаємо в одній країні.
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зато мудаку по фамилии Зинченко, бывшему недолгое время директором металлургического комбината им Ильича, абсолютно не за хрен собачий - активно лоббируют это звание, даже накручивают голоса на сайте горадминистрации. Рядовая ахметовская шестерка, вся заслуга которого в активном отравлении здоровья полумиллиона мариупольцев , человеку который в 2014 подписывал договор с террористами - ему звание дадут. Это просто позор!
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ха..
зато у депутатиков есть корочки участников боевых действий ,
и клали они ..........массу..
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Эти "люди" да же НЕ ПЫТАЛИСЬ рассмотреть вопрос. Интересует состав ДО 2014 этого горсовета, во время и после оккупации. Уверен на 90% состав будет тот же. Рыгоаналы-комунисты, просто рыгоаналы. Очень интересной будет их плодотворная работа во время оккупации. Увы через СИТО не просеяли всех местных ватноголовых.
Не рассматривали, поскольку они видят во сне "срацький миръ", не понимая что они, как ублдки-предатели нахер ни кому не упали. Их бы выгнать с горсовета, за "заслуги", кого-то лишить гражданства за сепаратизм. Вот так и живем
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Потому что во главе стоит шоколадный коллабрационист
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГорсовет Мариуполя отказался рассмотреть вопрос о предоставлении звания почетного гражданина разведчику Пустовойту, - волонтер
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