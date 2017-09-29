 Россия пытается избежать ответственности за инциденты с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - МИД

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель Украины при международных организациях Игорь Прокопчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Посол отметил, что безопасность и охрана Специальной мониторинговой миссии в Украине должны несомненно оставаться приоритетом для всех стран-членов ОБСЕ, которые в 2014 году дали согласие на начало этой миссии. "Одна из этих стран - Российская Федерация - пытается избежать своей ответственности за серьезные инциденты с наблюдателями СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых её гибридными силами, включая трагический инцидент, произошедший 23 апреля 2017 возле села Пришиб", - сказал Прокопчук.
"Сегодня мы слышали нелепость так называемых выводов, сделанных Россией на основе доклада внешнего расследования инцидента. Целью российской стороны было уклонение от ответственности, когда она объявила свою идею о размещении миротворческой операции ООН, которая будет ограничена только защитой наблюдателей ОБСЕ", - заявил Прокопчук.
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НУ ШО ЗА ГЛУПОСТИ? РОССИЕ, обоярышненному электорату, ГЛУБОКО НАСРАТЬ, ШО ТВОРИТ КРЕМЛЁВСКИЙ КАРЛИК !!!!
У ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ РОССИИ ТОЛЬКО ДВА ВОПРОСА:- " ГДЕ НАЙТИ РУПЛИ НА БОЯРЫШНИК И ЧЕМ ЕГО ЗАЖРАТЬ )))
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