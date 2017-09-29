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 Политика Украины
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 Россия пытается избежать ответственности за инциденты с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - МИД

обсе смм

Российская Федерация пытается избежать ответственности за серьезные инциденты с наблюдателями ОБСЕ в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель Украины при международных организациях Игорь Прокопчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Посол отметил, что безопасность и охрана Специальной мониторинговой миссии в Украине должны несомненно оставаться приоритетом для всех стран-членов ОБСЕ, которые в 2014 году дали согласие на начало этой миссии. "Одна из этих стран - Российская Федерация - пытается избежать своей ответственности за серьезные инциденты с наблюдателями СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых её гибридными силами, включая трагический инцидент, произошедший 23 апреля 2017 возле села Пришиб", - сказал Прокопчук.

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"Сегодня мы слышали нелепость так называемых выводов, сделанных Россией на основе доклада внешнего расследования инцидента. Целью российской стороны было уклонение от ответственности, когда она объявила свою идею о размещении миротворческой операции ООН, которая будет ограничена только защитой наблюдателей ОБСЕ", - заявил Прокопчук.

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У вас несчастные случаи были, не? Будут!!!(с)
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Ага! А ещё, в соседнем районе, жених попытался украсть члена партии. Помнишь, о сексуальных домогательствах, к какой-то тетке ОБСЕшной?
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Вы меня опередили. И на ООН и на много другого. Раисся только по харе получить боится.
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Россия пытается избежать ответственности за инциденты с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - МИД

НУ ШО ЗА ГЛУПОСТИ? РОССИЕ, обоярышненному электорату, ГЛУБОКО НАСРАТЬ, ШО ТВОРИТ КРЕМЛЁВСКИЙ КАРЛИК !!!!
У ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ РОССИИ ТОЛЬКО ДВА ВОПРОСА:- " ГДЕ НАЙТИ РУПЛИ НА БОЯРЫШНИК И ЧЕМ ЕГО ЗАЖРАТЬ )))

.
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Предлагаю называть не россия а дермосрань !!!!
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это в случае, когда машина обсе подорвалась на мине хероев?
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На Амурской области зольдатен фашист расеянин расстрелял сослуживцев https://ria.ru/incidents/20170929/1505877097.html …
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пытается избежать ответственности за инциденты с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - МИД
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