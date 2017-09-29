 МИД проверяет, действительно ли экс-охранник Яроша находится в российском СИЗО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца, сообщает "Радио Свобода".
"Министерство проверяет эту информацию", - сказала она.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Александр Шумков, который является экс-охранником депутата Дмитрия Яроша, находится в российском СИЗО. Отмечалось, что на домашний адрес матери Шумкова поступило открытое письмо из Следственного комитета, Федеральной службы безопасности РФ по Брянской области, где было сказано, что Александр Шумков находится в брянском СИЗО и ему объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях".
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ОЙ КАК ОТО МИД УСТАЛО, И КАКУЮ РАБОТУ ПРОВЕРНУЛО, ШО АЖ НА ВСЮ СТРАНУ СООБСЧИЛО... - секретарша Маша отправила по электронке запрос ))))
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