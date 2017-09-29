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 МИД проверяет, действительно ли экс-охранник Яроша находится в российском СИЗО

ярош

Министерство иностранных дел проверяет информацию о пребывании бывшего охранника народного депутата Дмитрия Яроша Александра Шумкова в следственном изоляторе в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца, сообщает "Радио Свобода".

"Министерство проверяет эту информацию", - сказала она.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Александр Шумков, который является экс-охранником депутата Дмитрия Яроша, находится в российском СИЗО. Отмечалось, что на домашний адрес матери Шумкова поступило открытое письмо из Следственного комитета, Федеральной службы безопасности РФ по Брянской области, где было сказано, что Александр Шумков находится в брянском СИЗО и ему объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях".
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Хай приїзжає, а по приїзду прийняти його. І в обмінний фонд дебіла.
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Нет не каких Ярошей и Правых Секторов, это все фейк! Сидят как мыши и молчат РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ! Может они за Порошенка боролись.
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МИД проверяет, действительно ли экс-охранник Яроша находится в российском СИЗО

ОЙ КАК ОТО МИД УСТАЛО, И КАКУЮ РАБОТУ ПРОВЕРНУЛО, ШО АЖ НА ВСЮ СТРАНУ СООБСЧИЛО... - секретарша Маша отправила по электронке запрос ))))

.
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Номінація "Розчарування року" присуджується Ярошу, Провіднику в Нікуди, прийшовшому з Нізвідки, щоб трішки почистив зброю та лапті Парошенка.МИД проверяет, действительно ли экс-охранник Яроша находится в российском СИЗО - Цензор.НЕТ 7364.
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Саакашвили резко ответил мудаку Ярошу Бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош накануне позволил себе некрасивый «наезд» на лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили и сегодня получил от него за это достойный ответ.«Я бы на месте их командира (пограничников - Пророк) однозначно дал бы команду огонь на поражение вести. И не панькаться с той шушерой, которая под сине-желтыми флагами уничтожает государство», - так прокомментировал вчера Ярош в интервью «Апострофу» недавний «прорыв» Саакашвили через украинско-польскую границу.Бывший глава «Правого сектора» сказал и другие плохие слова на сей счет.Сегодня Саакашвили ответил ему в Фейсбуке так:«Я никуда не убежал, живу у себя дома в Киеве и если ты такой смелый, в следующий раз, когда заедешь за очередным инструктажем в СБУ, приходи и сюда, я недалеко».Возможно, Саакашвили знает больше и потому полагает, что Ярош обслуживает сейчас власть (СБУ - это значит Порошенко).Тогда как в СМИ ранее было много информации о том, что Ярош и «Правый сектор» являются проектами олигарха Коломойского.Впрочем, это уже не суть важно. Главное, что Ярош вчерашним интервью относительно Саакашвили показал себя полным мудаком. К сожалению….
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Лучше ему не доехать до зоны.А впрочем мне по х.По х на Украшку и Рашку.
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