 В 2017 году более 100 человек прошли лечение за границей за счет бюджета, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.
Такую информацию чиновник озвучил во время совещания по разработке общегосударственной программы финансирования лечения детей.
"Вот статистика: в 2010 году 40 человек осуществило такое лечение, 2011 год - 18 человек, 2012 год - 14 человек. Сегодня в стране война, сегодня сложная социально-экономическая ситуация, но в этом году лечение за рубежом прошел 141 человек, в том числе 51 ребенок", - сказал Розенко.
Он поручил эффективный механизм контроля за использованием средств программ по лечению детей за рубежом.
233 28
Розенко: Нет никаких оснований для повышения стоимости услуг ЖКХ(56)
Счетчиками тепла оснащены 78% домов, но темпы недостаточны, - Розенко(44)
Розенко о зарплате медиков: Проблема возникновения задолженности в конце года не нова(130)
Идет серьезный переговорный процесс относительно финансирования "Плана Маршалла для Украины", - Розенко(115)
Розенко: Про підвищення пенсійного віку на сьогодні не йдеться(0)
Розенко: Проведение медреформы не нужно персонализировать(13)
"И Президент, и Кабмин, и большинство Рады "заряжены" на то, что пенсионную реформу нужно провести", - Розенко(78)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЕСТЕССТВЕННО ВО ИСПОЛНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ, ФАМИЛИИ ЭТИХ УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ (богатых, натыривших) ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ
.
Ответить
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Только эта "жирная розочка" забыла уточнить, сколько депутатов, министров, всяких подминистров, советников, сбушников, прокуроров, их всяких баб и т.д. из этих 141 ПРОЛЕЧИЛИСЬ БЕСПЛАТНО.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
------------------------
И ещё 450 - оздоровились за рубежом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить