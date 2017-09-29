EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Здоровье
  233  28
Все про:лечение (653) Розенко (525)

 В 2017 году более 100 человек прошли лечение за границей за счет бюджета, - Розенко

розенко

В 2017 году 141 гражданин Украины прошел лечение за рубежом за средства государственного бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

Такую информацию чиновник озвучил во время совещания по разработке общегосударственной программы финансирования лечения детей.

"Вот статистика: в 2010 году 40 человек осуществило такое лечение, 2011 год - 18 человек, 2012 год - 14 человек. Сегодня в стране война, сегодня сложная социально-экономическая ситуация, но в этом году лечение за рубежом прошел 141 человек, в том числе 51 ребенок", - сказал Розенко.

Он поручил эффективный механизм контроля за использованием средств программ по лечению детей за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лечение украинцев за рубежом дополнительно выделили 186 млн гривен, - Минздрав
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ворьё и члены их семей ,для понтов отправили пару бойцов .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В 2017 году более 100 человек прошли лечение за границей за счет бюджета, - Розенко

ЕСТЕССТВЕННО ВО ИСПОЛНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ, ФАМИЛИИ ЭТИХ УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ (богатых, натыривших) ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я і не кажу що вона якась , я кажу що вона велика .
 показать весь комментарий
Ответить
 
то от голода, они же не кушают, в тех кругах рева диетолог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой он пухленький стал, как пончик. В случай голодухи первый кандидат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за средства государственного бюджета
------------------------

И ещё 450 - оздоровились за рубежом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько всего людей требуют лечения? И главное дождутся ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Розенко, тобі вже не допоможе, якщо їх буде навіть тисяча. Щодо тебе, консиліум лікарів сказав, - Наберіться мужності, в будь-яку мить це мужнє і великодушне серце може зупинитися.... Тому, вже набралися і коржиків чекаємо... Ти не барися!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ 2017 году более 100 человек прошли лечение за границей за счет бюджета, - Розенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти