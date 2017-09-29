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 Политика Украины
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 Стартовала первая волна набора новых руководителей в три министерства

госслужба

В Украине стартовала первая волна набора руководителей в Министерство финансов, Министерство образования и науки и Министерство охраны здоровья Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook руководитель HR-агентства Lobby X Владислав Грезев.

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"Уже все знают про новую государственную службу? Ключевое ее достижение - это РЫНОЧНАЯ ЗАРПЛАТА! Это позволяет привлекать к работе действительно компетентных специалистов и существенно снизить коррупционные риски. Предусмотрено обновление и оптимизацию структур Министерств и за год они должны превратиться в эффективные офисы выработки государственной политики", - отметил Грезев

"Сейчас первая волна набора - руководителей. Подавайтесь и рассказывайте друзьям и родственникам. Это замечательная возможность приобщиться к реальным изменениям Украины на лучшее", - подчеркнул руководитель HR-агентства.

Министерство финансов Украины:
- Директор по стратегическому планированию и евроинтеграции
https://goo.gl/tb8eZY

Министерство образования и науки Украины:
- Директор высшего образования
https://goo.gl/BHHGBS

- Директор по дошкольному образованию
https://goo.gl/ntU3FY

- Директор по науке
https://goo.gl/2CimyB

- Директор по инклюзивности
https://goo.gl/KGRmcG

- Директор по профессиональному образованию
https://goo.gl/hdCGp8

- Директор по инновациям
https://goo.gl/n7qDqQ

- Директор по стратегическому планированию и евроинтеграции
https://goo.gl/tgz66F


Министерство охраны здоровья Украины:
- Директор по стратегическому планированию
https://goo.gl/mzuq15

- Директор медицинских услуг
https://goo.gl/JwzoRn

- Директор общественного здоровья
https://goo.gl/oPCCeJ

- Директор по фармацевтике
https://goo.gl/VM3b2o

- Директор по инновациям, образованию и кадрам
https://goo.gl/Z194Lx

"Мы в Lobby X теперь помогаем с поиском людей в эти три ведомства. Подаваясь через нас - можно получить консультации относительно соответствия требованиям (чтобы не тратить время на подачу документов на конкурс зря) и сопровождение в подаче своей кандидатуры на конкурс. Все вакансии первой волны набора на Новую Государственную Службу и больше деталей о самой реформе по ссылке www.career.gov.ua", - резюмировал Грезев.

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Зрадоботы, есть шанс поменять ситуацию. Или удобнее критиковать с дивана?
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туда набирают только одних ссученых порохосоов
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У Коломиї в кафе відвідувачі зірвали зі стін українські прапори .https://www.facebook.com/olga.baranecka/videos/vb.100001276870542/1572668816118999/?type=2&theater … . Відео інциденту у мережі оприлюднила журналіст Ольга Баранецька.

«90-ті знову у Коломиї. Звертаюся насамперед до колег-журналістів з проханням надати максимального розголосу справі, оскільки кількість тиску та "ходаків" через неї зростає з кожним днем.

У громадському закладі було понищено українську бойову символіку та жорстоко побито хлопця і все це на очах консультанта Коломийського суду Михайла Прислупського, який нічого не зробив для того, щоб перешкодити вчиненню злочинів.

Ми однозначно робитимемо програму, а поки що виставляю ролик, щоб надати справі розголосу, бо так є надія на те, що винні будуть покарані, а на нас, як на журналістів, перестануть тиснути проханнями та вимогами не показувати учасника інциденту п.Прислупського.

Ще раз прошу ЗМІ про долучення до висвітлення і співпрацю. Якщо будуть запитання - готова відповісти», - написала у соціальній мережі Facebook Ольга Баранецька..
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Не спешите: там честных, порядочных, достойных, ответственных НЕ ЖДУТ.
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Спасибо за комплимент Иллария! Я постараюсь быть не очень честным.
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Порохоботы,почитайте условия конкурса.Потом вместе с новой деевой поржем вместе)))
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Они уже побежали на конкурс! Видишь как их сегодня мало.
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НЕ,-
"Стартовала первая волна набора новых руководителей в три министерства "

а правильнее будет сказать:-
, А НАРДЕПЫ ПРИСТУПИЛИ К РАССОВЫВАНИЮ СВОИХ ОТПРЫСКОВ ПО БЛАТНЫМ МЕСТАМ.

.
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Здравствуй "плємя", маладоє , нєзнакомоє(???)...(с)
Усєх сваіх мажорчіков прррістроят....😎
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а где делись старые?
на пенсию, на повышение, (на нары - не слыхал, к стенке - не ставят...), в бега.. на юга...
что так ... выкосило?
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Директор высшего образования - може, Гройсю порекомендовать, он же юный гений и несколько должностей сразу потянет, а в в/о он как никто другой должен разбираться....
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У него 7 классов и коридор. Не пойдет! Это же не премьером.
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та то я с сарказмом про "должен разбираться".
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"Как я рад -как я рад -что вы все из Ленинграда".
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Вся эта новая стая шакалов уже на СТАРТЕ? Удобная поза, чтобы сразу дать ПОД-ЖО--ПНИКА прямо с лету. Никакая высокая зарплата их не остановит, только будет РАЗЖИГАТЬ ИХ АППЕТИТ.
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Кому-то надо чай заваривать, да и чашки со стола убирать.
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" ПЕРВАЯ ВОЛНА " ... Ужос ! Когда прогнозируют цунами ? Успеть бы убежать ,шоб не накрыло!
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расслабьтесь , первым пунктом в требованиях к кандидатам - Винницкая прописка , остальных просьба не беспокоиться
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Геть чисто всі руководітєлі рукойводітєлі, а працювати нікому.
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...Роттердам+ тепер і в тарифах на тепло...Раніше по формулі "ціна у Роттердамі + 8000 км доставки морем + перевалка у порту + витрати на залізницю" рахувалось все вугілля для розрахунку ціни електроенергії вугільної теплової генерації (ТЕС) - там 75% у ДТЕКу Ахметова. Таким чином зі споживачів зібрали 10 млрд грн минулого року і ще 9 млрд грн за 9 міс. цього.Andriy Gerus...
Тарифы на тепло и электричество привязали к фьючерсным котировкам угля...
Стартовала первая волна набора новых руководителей в три министерства - Цензор.НЕТ 6051
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Єнто єффєктівноє рукоблудство-вопілі мастурбатори....Так і з рехформами...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтартовала первая волна набора новых руководителей в три министерства
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