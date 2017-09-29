"Стартовала первая волна набора новых руководителей в три министерства "

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Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом написал на своей странице в Facebook руководитель HR-агентства Lobby X Владислав Грезев."Уже все знают про новую государственную службу? Ключевое ее достижение - это РЫНОЧНАЯ ЗАРПЛАТА! Это позволяет привлекать к работе действительно компетентных специалистов и существенно снизить коррупционные риски. Предусмотрено обновление и оптимизацию структур Министерств и за год они должны превратиться в эффективные офисы выработки государственной политики", - отметил Грезев"Сейчас первая волна набора - руководителей. Подавайтесь и рассказывайте друзьям и родственникам. Это замечательная возможность приобщиться к реальным изменениям Украины на лучшее", - подчеркнул руководитель HR-агентства.Министерство финансов Украины:- Директор по стратегическому планированию и евроинтеграции

Министерство образования и науки Украины:

- Директор высшего образования

https://goo.gl/BHHGBS

- Директор по дошкольному образованию

https://goo.gl/ntU3FY

- Директор по науке

https://goo.gl/2CimyB

- Директор по инклюзивности

https://goo.gl/KGRmcG

- Директор по профессиональному образованию

https://goo.gl/hdCGp8

- Директор по инновациям

https://goo.gl/n7qDqQ

- Директор по стратегическому планированию и евроинтеграции

https://goo.gl/tgz66F



Министерство охраны здоровья Украины:

- Директор по стратегическому планированию

https://goo.gl/mzuq15

- Директор медицинских услуг

https://goo.gl/JwzoRn

- Директор общественного здоровья

https://goo.gl/oPCCeJ

- Директор по фармацевтике

https://goo.gl/VM3b2o

- Директор по инновациям, образованию и кадрам

https://goo.gl/Z194Lx

"Мы в Lobby X теперь помогаем с поиском людей в эти три ведомства. Подаваясь через нас - можно получить консультации относительно соответствия требованиям (чтобы не тратить время на подачу документов на конкурс зря) и сопровождение в подаче своей кандидатуры на конкурс. Все вакансии первой волны набора на Новую Государственную Службу и больше деталей о самой реформе по ссылке www.career.gov.ua", - резюмировал Грезев.

