"Стартовала первая волна набора новых руководителей в три министерства "

"Уже все знают про новую государственную службу? Ключевое ее достижение - это РЫНОЧНАЯ ЗАРПЛАТА! Это позволяет привлекать к работе действительно компетентных специалистов и существенно снизить коррупционные риски. Предусмотрено обновление и оптимизацию структур Министерств и за год они должны превратиться в эффективные офисы выработки государственной политики", - отметил Грезев
"Сейчас первая волна набора - руководителей. Подавайтесь и рассказывайте друзьям и родственникам. Это замечательная возможность приобщиться к реальным изменениям Украины на лучшее", - подчеркнул руководитель HR-агентства.
Министерство финансов Украины:
- Директор по стратегическому планированию и евроинтеграции
https://goo.gl/tb8eZY
Министерство образования и науки Украины:
- Директор высшего образования
https://goo.gl/BHHGBS
- Директор по дошкольному образованию
https://goo.gl/ntU3FY
- Директор по науке
https://goo.gl/2CimyB
- Директор по инклюзивности
https://goo.gl/KGRmcG
- Директор по профессиональному образованию
https://goo.gl/hdCGp8
- Директор по инновациям
https://goo.gl/n7qDqQ
- Директор по стратегическому планированию и евроинтеграции
https://goo.gl/tgz66F
Министерство охраны здоровья Украины:
- Директор по стратегическому планированию
https://goo.gl/mzuq15
- Директор медицинских услуг
https://goo.gl/JwzoRn
- Директор общественного здоровья
https://goo.gl/oPCCeJ
- Директор по фармацевтике
https://goo.gl/VM3b2o
- Директор по инновациям, образованию и кадрам
https://goo.gl/Z194Lx
"Мы в Lobby X теперь помогаем с поиском людей в эти три ведомства. Подаваясь через нас - можно получить консультации относительно соответствия требованиям (чтобы не тратить время на подачу документов на конкурс зря) и сопровождение в подаче своей кандидатуры на конкурс. Все вакансии первой волны набора на Новую Государственную Службу и больше деталей о самой реформе по ссылке www.career.gov.ua", - резюмировал Грезев.
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«90-ті знову у Коломиї. Звертаюся насамперед до колег-журналістів з проханням надати максимального розголосу справі, оскільки кількість тиску та "ходаків" через неї зростає з кожним днем.
У громадському закладі було понищено українську бойову символіку та жорстоко побито хлопця і все це на очах консультанта Коломийського суду Михайла Прислупського, який нічого не зробив для того, щоб перешкодити вчиненню злочинів.
Ми однозначно робитимемо програму, а поки що виставляю ролик, щоб надати справі розголосу, бо так є надія на те, що винні будуть покарані, а на нас, як на журналістів, перестануть тиснути проханнями та вимогами не показувати учасника інциденту п.Прислупського.
Ще раз прошу ЗМІ про долучення до висвітлення і співпрацю. Якщо будуть запитання - готова відповісти», - написала у соціальній мережі Facebook Ольга Баранецька..
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"Стартовала первая волна набора новых руководителей в три министерства "
а правильнее будет сказать:-
, А НАРДЕПЫ ПРИСТУПИЛИ К РАССОВЫВАНИЮ СВОИХ ОТПРЫСКОВ ПО БЛАТНЫМ МЕСТАМ.
.
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Усєх сваіх мажорчіков прррістроят....😎
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на пенсию, на повышение, (на нары - не слыхал, к стенке - не ставят...), в бега.. на юга...
что так ... выкосило?
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руководітєлірукойводітєлі, а працювати нікому.
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Тарифы на тепло и электричество привязали к фьючерсным котировкам угля...
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