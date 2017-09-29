 Авиация ГСЧС завершила тушение очагов возгорания арсенала Минобороны в Калиновке

Об этом говорится в сообщении службы, передает Цензор.НЕТ.
"Авиация ГосЧС завершила работу по тушению очагов возгорания на территории военного склада и вернулась в места дислокации", - сказано в сообщении по состоянию на 17:00.
Всего с начала работ пожарными самолетами Ан-32П осуществлено 48 сбросов (384 тонны воды), из них 29 сентября - 12 сбросов (96 тонн воды).
Отмечается, что в пятницу на территории военного склада наблюдалась одиночная детонация боеприпасов.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Охрану горевших складов боеприпасов в Калиновке Винницкой области обеспечивали всего 25 военнослужащих военизированной охраны Вооруженных сил Украины (ВОХР). При этом почти половина ограждения арсенала - 5 км из 11 - отсутствует. Об этом в эфире «5 канала» рассказал помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков
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