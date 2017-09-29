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 Авиация ГСЧС завершила тушение очагов возгорания арсенала Минобороны в Калиновке

спасатели гсчс

Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершила тушение очагов возгорания на территории арсенала Минобороны возле Калиновки Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении службы, передает Цензор.НЕТ.

"Авиация ГосЧС завершила работу по тушению очагов возгорания на территории военного склада и вернулась в места дислокации", - сказано в сообщении по состоянию на 17:00.

Всего с начала работ пожарными самолетами Ан-32П осуществлено 48 сбросов (384 тонны воды), из них 29 сентября - 12 сбросов (96 тонн воды).

Отмечается, что в пятницу на территории военного склада наблюдалась одиночная детонация боеприпасов.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Херово,сейчас всё как на ладони с воздуха! Один пуск Ракеты с Воронежа и взрываться будет по новой....В землю зарываться нужно поглубже,а у них даже обваловки не было,Столбов нужно несколько тысяч,Заграждений Колючки и Рябицы километры...За рассредоточение вообще молчу,хотя места там на ДЕСЯТЬ СКЛАДОВ...Сигнализация,Видео-наблюдение с выводом в караульные помещения...Ракеты ПВО в большом радиусе,ведь всё засветилось!!
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Чтобы склады с боеприпасами гарантированно не взрывались, их нужно строить в Конзас-Заспе или возле дворцов гаранта и царских холуёв.

😎
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Один вопрос еще по ходу калиновки возникает.Интересно при наступлении хуйла,чтобы эта сука бомбила в первую очередь.Чем непосредственно мужеложенко собиралось прикрывать этот склад.Ответ ничем.Мы бы в течении 2 часов лишились бы всех боеприпасов.Еще бы крысы с генштаба сами бы наводили самолеты хуйла.за три года не рассосредоточить склады.Денег не было смешно.За три склада сгорело столько бабок,что их можно было в антарктиду перевезти.Прямой саботаж и предательство сои.Факт.
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Проза жизни! Тушат всегда угли после пожара. И кричат: Мы выселили и помогли народу пережить. А потом оказуется, людям самим надо все отстраивать.
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Служил в конце 80-х в армии . Ещё тогда не понимал , как два бывших школьника, замученных недосыпанием и голодом , могут гарантировать безопасность 50-ти га складов . Думаю , что с тех пор ничего не поменялось .
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А шо там думать

Охрану горевших складов боеприпасов в Калиновке Винницкой области обеспечивали всего 25 военнослужащих военизированной охраны Вооруженных сил Украины (ВОХР). При этом почти половина ограждения арсенала - 5 км из 11 - отсутствует. Об этом в эфире «5 канала» рассказал помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков
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Авиация ГСЧС завершила тушение очагов возгорания арсенала Минобороны в Калиновке

хм... мечты-заголовки:-
АВИАЦИЯ ГСЧС ЗАВЕРШИЛА УСПЕШНОЕ БОМБОМЕТАНИЕ ПО ДВОРЦАМ СЛУГ НАРОДА...
ВСЯ КОНЧЕзАСПА В РУИНАХ...
РАБОТАЮТ СПАСАТЕЛИ МОРДОЖОПЬЕВО ИМУЩЕСТВА...
В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ ТРЁХДНЕВНЫЙ ТРАУР...
у яценюка сердечный приступ...
БОМБА ПОПАЛА В ЛЮБИМУЮ СОБАЧКУ ГРОЙСМАНА... ... ...


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Самое сложное ещё впереди,ведь даже плана действий утверждённого у балаболов нет... Как защитить оставшееся от возможного авиа-удара противника,ведь открытые склады во время Войны- это нонсенс!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвиация ГСЧС завершила тушение очагов возгорания арсенала Минобороны в Калиновке
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