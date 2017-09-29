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Все про:Еврокомиссия (727) Испания (410) Каталония (19) Юнкер (134)

 Еврокомиссия привержена позиции властей Испании по вопросу референдума в Каталонии, - Юнкер

юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз поддерживает позицию Конституционного суда Испании относительно правовой оценки референдума о независимости Каталонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы выражаем приверженность правовым нормам и придерживаемся тех решений, которые были приняты Конституционным судом Испании и испанским парламентом", - сказал Ж.-К.Юнкер в пятницу журналистам после "Цифрового саммита" в Таллине.

При этом глава Еврокомиссии подчеркнул, что предстоящий референдум в Каталонии не был предметом обсуждения на саммите.

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Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.
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Ще б пак.................... європейська "демократія" - у всій своїй "красі"............
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Тобто "референдум" в Криму ти вважаєш законним і визнаєш його результати?
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В Каталонії збираються провести справжній референдум, як свого часу в Шотландії. До кримського цирку європейські референдуми не мають стосунку.
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Єврокомісія чітко знає,чиїх брудних рук і язиків це діло.Вуха хуйла стирчать зі всіх сепаратистських шабашів.
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Пипец испании.Брюссель как обычно в обеспокоенности и все.Хуйло на 100 процентов будет эту ситуацию использовать.Тут грех не воспользоваться.
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kostjaua5 - Каталония по ходу отделится - давние дела и слишком много народу за... Все начнется после первого выстрела какого нибудь истерика..
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пожалкую, але все одно скажу. Іспанці надіялися, що пронесе, якщо в голос не говорити про проблему Каталонії. Поживемо - побачимо
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Свободу испанской Украине! Позор мадридскому Кремлю! Пусть дальше убивают коров на стадионах, почему каталонцы должны жить с этой кастильско-арагонской ватой в одном государстве?
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Даёшь свободную Каталонскую Народную Республику - КНР
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Мне знакомец отписался, из Таррагоны, которая рядышком с Барселоной, что главных событий они ждут не 1-го, а 2-го октября. Ждут- с опаской, серьезной. В подробности- не вдавался. А я- не настаивал.
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В Грузии схавали, в Крыму проглотили. Вам же, дебилам, толковали, что хуйло озабоченностью не остановить. Следующий "референдум" по сценарию кремля будет в Баварии

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Frol Fedoroff) В на территории россиянции проживает больше тысяча коренных этнических народностей! Интересно что будет когда эти народности захотят как в каталонии?
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Татары Казани готовы уже сейчас. Башкиры Уфы на 80% за пукина. Хотя соседи по региону и единоверцы. Вот такая она расея
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Frol Fedoroff) У вас не верная информация, если бы башкиры уфы на 80% за пикуна, тогда бы небыли законы яровой! Сотрудникам фсб, небыли такие большие зарплаты!
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В расеи есть регионы готовые реально противостоят произволу кремля. А Башкортостан такой же послушный Кремлю регион, как и Чечня Кадырова. Сейчас спорить смысла нет. Все покажут результаты, хотя и их нарисовать можно.
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UA Андрей Шевченко 73396fdd
Мне знакомец отписался, из Таррагоны, которая рядышком с Барселоной, что главных событий они ждут не 1-го, а 2-го октября. Ждут- с опаской, серьезной. В подробности- не вдавался. А я- не настаивал.
=======
Шо? Опять АТО?
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Да не знаю я! Подожду 1-го октября. Напишу невинный вопрос- шо и как? А там и о 2-м октября можно спросить. Мне, честно говоря- эти каталонские дела- как-то по хрену. У меня, под окнами, вот только что- вторая скорая военная проехала, с воем, к аэропорту. Значит- тяжелые 300-е...
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UA Андрей Шевченко 73396fdd
========
Это плохо,...дай Боже нашим хлопцам здоровья....
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я обеспокоен. Главное не допустить эскалации. Стороны должны сесть за стол переговоров и выработать формулы и дорожные карты решения кризиса. Хотелось бы предостеречь мадрид от силового решения кризиса
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Посадят пару пастухов, и бараны успокоются,майдан здесь не пройдет,Европа не позволит пользоваться шатуном.
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пришло время нам выразить озабоченность хйло падло колотит всех
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Это- понятно. Никто не позволит. А вот буза- вполне вероятна. Не в масштабах страны. А так... сожгут пару тысяч машинок, разгромят сколько-то сотен магазов... вполне вероятны несколько сотен 300-х, из которых- процентов 80- полиция. Такое вот.
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примерно так, а буза?

ну пожгут машины, пограбят магазины, протрезвятся и на работу.
на выхлопе - полиции станет больше...
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не тешь себя надеждой - ни в Украине ни в Испании никаких "xнр"...
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Косовская была обязана(!) появиться. Балканы- мягкое подбрюшье Европы(с) Это- от Черчилля. Она и появилась. И возник- Прецедент! И Хельсинки стали не при чем и не у дел. И этот процесс- уже не остановить... К сожалению. И пошла спешка, что мне более всего не нравится. Ну, в смысле- Третья Мировая Война. Которую- тоже не остановит уже никто.
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Испанские болельщики че то там нявкали по поводу "украинского фашизма". Ну-ка посмотрим, как сами разрулят ситуацию. Запасаюсь попкорном.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕврокомиссия привержена позиции властей Испании по вопросу референдума в Каталонии, - Юнкер
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