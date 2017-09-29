 Еврокомиссия привержена позиции властей Испании по вопросу референдума в Каталонии, - Юнкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы выражаем приверженность правовым нормам и придерживаемся тех решений, которые были приняты Конституционным судом Испании и испанским парламентом", - сказал Ж.-К.Юнкер в пятницу журналистам после "Цифрового саммита" в Таллине.
При этом глава Еврокомиссии подчеркнул, что предстоящий референдум в Каталонии не был предметом обсуждения на саммите.
Власти Каталонии планируют провести референдум по вопросу о независимости от Испании 1 октября. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.
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Мне знакомец отписался, из Таррагоны, которая рядышком с Барселоной, что главных событий они ждут не 1-го, а 2-го октября. Ждут- с опаской, серьезной. В подробности- не вдавался. А я- не настаивал.
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Шо? Опять АТО?
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Это плохо,...дай Боже нашим хлопцам здоровья....
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ну пожгут машины, пограбят магазины, протрезвятся и на работу.
на выхлопе - полиции станет больше...
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