 Россия оставила войска в Беларуси после учений "Запад-2017", - Муженко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Reuters сказал глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
В частности, по словам главы Генштаба, Россия вывела из Беларуси лишь несколько подразделений и солгала о количестве своих военнослужащих на учениях.
Издание отмечает, что заявление главы Генштаба ВСУ может усилить напряженность между Украиной и Россией и противоречит словам представителю Министерства обороны Беларуси, который заверил, что последний поезд с военными РФ и техникой покинул Беларусь в четверг.
При этом Министерство обороны России не отреагировало на просьбу Reuters прокомментировать данную информацию.
Напомним, ранее на официальном сайте учений сообщалось, что из Беларуси с железнодорожной станции в Борисове отбыл в Россию последний эшелон с личным составом и техникой подразделений российских Вооруженных сил, принимавших участие в совместных учениях "Запад-2017".
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1. Обещанная программа "Умереть в россии" - это единственная программа, имеющая "успех". После аннексии крымчане стали аномально быстро уходить на тот свет. За последние четыре года количество избыточно умерших в Крыму по сравнению с уровнем 2013 года превысило 9,4 тысячи человек. Рост смертности носит эпидемический характер по всей территории полуострова, увеличившись в 2,2 раза. При этом с 2005 по 2013 годы смертность в Крыму непрерывно снижалась. Кроме того, уменьшилась потребность населения в интеллектуальном общении и культурном развитии, о чём свидетельствует сокращение посещаемости музеев на 25%, театров - на 33%. Число разводов увеличилось на 200%. Представитель оккупантов резюмирует: "Налицо опасность гуманитарной катастрофы, угрожающей имиджу присоединения Крыма к россии" http://www.sobytiya.info/news/krymchane-stali-anomal-no-bystro-uhodit-na-tot-svet-uchenyy
2. Новости геноцида крымчан, граждан Украины, страной-оккупантом. Сотрудники Керченской больницы № 1 написали открытое обращение ко всем: "Просим ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ людей обратить внимание на наше учреждение! По нашему мнению, идёт планомерный развал медицины. В сложившихся условия работать стало практически невозможно. На сегодняшний день не работает ни один лифт в стационаре и больше года не работает лифт в поликлинике. Лежачих, послеоперационных больных на носилках транспортирую солдаты-срочники. Пищеблок в больнице был закрыт 3 года назад. В понедельник мы мельком увидели в больнице министра здравоохранения Голенко, который отмахнулся от нас и наших вопросов и ретировался в неизвестном направлении. За последние полтора года мы неоднократно обращались в различные инстанции по поводу сложившейся ситуации, но кроме негатива со стороны администрации ответной реакции не было. Острая нехватка кадров, особенно врачебных, - это огромная проблема и для нас, а не только для больных! Мы зачастую не можем оказать помощь в полном объёме, потому как это сделать просто некому. Офтальмолога, ЛОР-врача, уролога нет в поликлинике уже не первый год. Эндокринолог принимает 2 раза в неделю, терапевтов на приёме осталось 6 на 25 участков. Компьютерный томограф не работает больше года, т.к. нет денег на его ремонт. Не хватает расходных материалов для оказания неотложной помощи. Больница не готова к отопительному сезону, т.к. нет средств на закупку необходимого инвентаря. Тот факт, что мы не нужны ни городу, ни минздраву, налицо" http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=69180
3. Керченские медики - беспросветные тупицы! Вы опять ошиблись! Неравнодушные люди, к которым вы сейчас взываете, вышли на Майдан в 2013 году, и четвёртый год помогают ВСУ бороться против агрессии рф!!!
4. Появилась информация о том, что оккупанты собираются закрыть больницу в Севастополе на Ерошенко. Вата в шоке https://twitter.com/Kosstik8/status/913720493810872320 (скрин).
5. В Евпатории построят новый православный храм РПЦ МП. Он заменит горожанам больницы, школы, детские сады, библиотеки и ЖЭКи https://twitter.com/KrimRt/status/913706789891399680 (фото).
6. Россияне, держите карманы шире: на реализацию проекта по обеспечению питьевой водой жителей Керчи и Феодосии оккупанты намерены потратить 4 миллиарда рублей. Причём проект предусматривает усиленную выкачку воды из подземных источников, что только приблизит катастрофу http://www.blackseanews.net/read/135051
7. Оккупанты оценили стоимость трассы "Таврида", которая пройдёт через весь Крым, в 166 миллиардов рублей. Изначально планировалось распилить 79 млрд рублей. Привет российским пенсионерам и бюджетникам http://podpricelom.com.ua/read/economy/stoymost-krymskoj-trassy-tavryda-vozrosla-v-2-raza.html
8. Оккупанты сообщили о задержании в Крыму "двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины - военного и его подругу". В Генштабе Украины задержание прокомментировали так: "Ещё один пример печальных перспектив предателей Украины. Дима Долгополов. Служил в рядах ВСУ, в 2014-м предал присяге и перешёл на службу к оккупантам, потому что там больше денег платили. Сейчас задержанный ФСБ" http://krymsos.com/ru/news/zatrimanii-u-krimu-spivrobitnikami-fsb-rosiyi-dmitro-dolgopolov-ranishe-prokhodiv-sluzhbu-u-zsu/ . Позже оккупанты распространили видео, на котором Долгополов, читая с листка, что хорошо видно на видео, сознаётся в "шпионаже" в пользу Украины. Отмечу, что предатель находится в базе Миротворца с августа 2014 года https://www.youtube.com/watch?v=h8vgtp6uEb8 (видео).
9. Новости с остановившейся 5 дней назад переправы: в порту "Кавказ" лапти стоят в очереди за гречкой. Пока скучно и без массовых драк https://twitter.com/KrimRt/status/913687195294322688 (фото). Но вата уже начала капризничать: "В порту Кавказ очередь за гречкой очень большая. Второго пункта выдачи нет? А то замёрзнуть и заболеть неохота - бесплатная гречка того не стоит" https://twitter.com/KrimRt/status/913702311087820801 (скрин). Тем временем со стороны Керчи очередь в туалет превзошла очередь на оккупендум 2014 года https://twitter.com/KrimRt/status/913673722665381888 (фото).
10. По состоянию на утро 29 сентября открытия переправы по обе стороны ожидали свыше 6000 человек, 1375 автомобилей, 119 автобусов и 1979 грузовых машин и фур. Чтобы всё это добро перевезти, нужно минимум двое суток, но пока очередь только растёт http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=69189 . Тем временем на завтра объявлено экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду http://www.sobytiya.info/news/uragan-ne-ostavit-krym-v-pokoe-i-30-sentyabrya-ob-yavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie
11. Завод Фирташа "Крымсода" просит путина защитить их от российских рейдеров http://podpricelom.com.ua/read/economy/fyrtash-podvergsya-rejderskoj-atake-v-krymu.html . Напомню, что вчера ватники написали, что завод целенаправленно банкротят https://twitter.com/KrimRt/status/913356937592557568 (скрин).
12. Православная террористка Поклонская заявила, что крымские "прокуроры", которые выступили против "Матильды", уволены и лишены "гражданства": "Крымских прокуроров, выступивших против «Матильды», уволили из прокуратуры и лишили гражданства. Они не боялись в период референдума в Крыму, они выполняли свой долг. Сегодня они пострадали за такую же принципиальную позицию по защите нашей родины и людей". Преступница также отметила: "В Украину они вернутся только в тюрьму. Сейчас они все со мной и останутся в россии, у себя на родине! Позиция нашего президента в том, что ни один сотрудник не пострадает". Трудно вникнуть в этот бред https://ru.krymr.com/a/news/28762926.html . Но сегодня севастопольские пропагандоны выяснили, какие "прокуроры" и за что пострадали: "Как выяснилось, ни один из трёх прокуроров не пострадал из-за «Матильды»: один попался на взятке, один на мошенничестве, третьего уволили за незаконное приобретение гражданства рф" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/913714682518802437 (скрин).
13. Поклонская, предавшая Украину, рассказала про честь и достоинство, а также напомнила, что ей в Украине запрещали говорить на русском языке. Кроме того, тварь потребовала не прикасаться к "помазанникам Божьим" и святому государю https://twitter.com/krymrealii/status/913479669575495680 (видео).
14. Более 50 тысяч аккаунтов "Кинопоиска" взломали ради улучшения рейтинга лживого фильма "Крым" про оккупацию полуострова. Сайт уже удалил накрутку https://www.currenttime.tv/a/28762866.html
15. Новый российский фильм ужасов "Оно… в Крыму ищет Сбербанк".
16. Сварил русскоязычных раков. Доволен.
17. - Обычная лампочка по 25 рублей? Вы тут с дуба рухнули? У нас она по 3,5 гривны! - Зато у нас ей памятник поставили.
P.S. Конечно, Долгополов, задержанный сегодня оккупантами, - никакой не шпион. Просто так россия сливает тех, у кого есть фраза в личном деле - "склонен к измене".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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https://www.youtube.com/watch?v=wusSzcrT8Ao
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