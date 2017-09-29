 Сейм Польши одобрил закон о реадмиссии с Украиной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.
"Протокол, на который распространяется действие закона, содержит технические положения об установлении детальных основ сотрудничества сторон при реализации задач, направленных на депортацию лиц, которые не соблюдают условий или утратили основания для легального въезда или пребывания на территории одной из сторон", - говорится в сообщении.
В 2016 году из Польши, в рамках реадмиссии и других договоров и соглашений, в другие страны было возвращено почти 20 тыс. иностранцев. Большинство из них - почти 17 тыс. - отправили назад в Украину. В свою очередь, Польши передано 1583 лица, в том числе 8 из Украины.
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