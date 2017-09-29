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 Сейм Польши одобрил закон о реадмиссии с Украиной

польша сейм

Сейм одобрил закон о возвращении иностранцев, которые незаконно пересекли границу между Польшей и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

"Протокол, на который распространяется действие закона, содержит технические положения об установлении детальных основ сотрудничества сторон при реализации задач, направленных на депортацию лиц, которые не соблюдают условий или утратили основания для легального въезда или пребывания на территории одной из сторон", - говорится в сообщении.

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В 2016 году из Польши, в рамках реадмиссии и других договоров и соглашений, в другие страны было возвращено почти 20 тыс. иностранцев. Большинство из них - почти 17 тыс. - отправили назад в Украину. В свою очередь, Польши передано 1583 лица, в том числе 8 из Украины.

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у него диабет..с ежедневнимі коньячними процедурамі
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Шо-шо??? Та раньше меня экстрадируют, чем его! Например, потому, что я в Польше налоги не плачу. А уж Саакашвили напрягаться- вовсе не светит.
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а чего ж не одобрить - действие его практически одностороннее...
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Всех Лугандонов и Даунбасов надо вернуть. ПУСТЬ В РАССЕЮ ЕДУТ. Они туды стремились!!
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О, опять провокатор нарисовался. У вас в Ольгино до которого часа смена ?
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Кино смотрел: Иван Васильевич меняет профессию. (ТАК ФУ НА ТЕБЯ).
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А что, поумнее тебя, кацап, в Ольгино никого не нашлось ?
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Мальчиш-плохиш, сходи к буржуину за шоколадкой и не гавкай!
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Смешной ты, кацап ). И предсказуемый. Так интересно тебя палочкой тыкать ))). Ну давай, выдай еще какую нибудь остроту ))).
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значить будуть табори під містом Лева із чорнозадих...
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Не самый плохой вариант! Они безобидные. Вот когда лугандоны, то уже беда будет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСейм Польши одобрил закон о реадмиссии с Украиной
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