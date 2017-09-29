 Суд не стал ограничивать Добкина в общении, так как ГПУ не определила круг фигурантов дела

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда от 14 сентября.
Суд по ходатайству прокурора Генпрокуратуры продлил срок действия обязательств Добкина. А именно: являться к следователю, прокурору с установленной периодичностью, не отлучаться без разрешения следователя, прокурора, суда с мест, где проживает и работает (г.Киев, г.Харьков), сообщать следователю, прокурору или суду о смене места жительства, сдать следователю или другому уполномоченному лицу паспорта и другие документы для выезда за рубеж.
В то же время суд отказался возлагать на Добкина обязательство не общаться с свидетелями и другими подозреваемыми по делу, круг которых устанавливается постановлением органа досудебного расследования. Суд выяснил, что следователь ГПУ соответствующее постановление не вынес и прокурор в заседании не смог это опровергнуть.
Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).
14 июля Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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"...не стал ограничивать Добкина в общении..." - ЭТО ПО ПОЛОВИНЕ МАШИНЫ судейские УЖЕ ИМЕЮТ ))))
а як що оц1й суд купить соб1 по нов1й машин1, - допк1н начепить медаль....
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нашеваше ГПУ насвас береже, егеж? це лише з Торнадо та іншими добровольцями все роблять як треба,справу склепали нашвидкоруч, свідків потрібних знайшли і гайда по етапу, а тут для чого?
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