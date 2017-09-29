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 Политика Украины
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 Суд не стал ограничивать Добкина в общении, так как ГПУ не определила круг фигурантов дела

добкин

Печерский суд не ограничил нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина в общении с свидетелями и другими подозреваемым по делу, так как их круг не установлен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда от 14 сентября.

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Суд по ходатайству прокурора Генпрокуратуры продлил срок действия обязательств Добкина. А именно: являться к следователю, прокурору с установленной периодичностью, не отлучаться без разрешения следователя, прокурора, суда с мест, где проживает и работает (г.Киев, г.Харьков), сообщать следователю, прокурору или суду о смене места жительства, сдать следователю или другому уполномоченному лицу паспорта и другие документы для выезда за рубеж.

В то же время суд отказался возлагать на Добкина обязательство не общаться с свидетелями и другими подозреваемыми по делу, круг которых устанавливается постановлением органа досудебного расследования. Суд выяснил, что следователь ГПУ соответствующее постановление не вынес и прокурор в заседании не смог это опровергнуть.

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Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).

14 июля Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Какие там фигуранты в липовом деле служащим понтами для лохтората...
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Допа давно должен зону топтать а не топчет он её только потому,что у власти сейчас в Украине такие же самые Допы.
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Та в ц1эй1 с1туац11 воно, Допа, ще й медаль отримати може:-Суд не стал ограничивать Добкина в общении, так как ГПУ не определила круг фигурантов дела
"...не стал ограничивать Добкина в общении..." - ЭТО ПО ПОЛОВИНЕ МАШИНЫ судейские УЖЕ ИМЕЮТ ))))

а як що оц1й суд купить соб1 по нов1й машин1, - допк1н начепить медаль....




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На сегодняшний день самый крутой бизнес это торговать правдой.Чего я не судья?
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Потому что это - главное, но далеко не единственное условие в нашей стране для того, чтобы именоваться "ваша честь".
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а т.е допа может спокойно общаться с гепой и штепой?
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Пора запомнить , в нашей стране сажают малолеток за кражу велосипеда .
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добкина нельзя в общении ограничивать - ето пытка для общительного как бы человека.
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Одно интересно,когда слово суд в отношении наших контор,по недоразуменю именуемых судами,будет брать в ковычки.Нету судов в Украине.И это есть железный факт.
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Не сумуй, Допо, наше ваше ГПУ нас вас береже, егеж? це лише з Торнадо та іншими добровольцями все роблять як треба,справу склепали нашвидкоруч, свідків потрібних знайшли і гайда по етапу, а тут для чого?
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А з гепой не заборонили спілкуватись,може він хоч трохи дєнєг дасть...
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Штепа , Добкин , ... Прости нас всех Небесная Сотня .
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Не делай такое скучное лицо😑 Гепа, а то денег не дадут.
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да здравствует наш суд, самый продажный суд в мире
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