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Все про:Карпаты (144) Порошенко (13959) туризм (1088)

 Готов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко

порошенко

Государственные природоохранные службы и местные власти должны поддерживать и способствовать не только сохранению лесов, национальных парков, но и развития экологического туризма, убежден Президент Петр Порошенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Как правило территории, где создана подавляющее большинство национальных заповедных парков, являются депрессивными. Занятость на тех территориях крайне низкая. И при таких обстоятельствах, я считаю, что вместо того, чтобы пытаться вырубить лес, забрав часть заповедника и оставить пустыню, мы должны помочь организовать экологический туризм. Это создает и рабочие места ", - подчеркнул Глава государства на совещании по вопросам реформирования лесного хозяйства и совершенствования государственной экологической политики в Ивано-Франковске.

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Петр Порошенко подчеркнул, что вырубленные леса и лысые горы туристов привлекать не будут. "Вырубил - больше ничего не будет", - отметил он.

Президент отметил, что готов поддержать специальную программу, если таковая необходима, для развития указанного направления. "Если нужна национальная программа экологического туризма - жду предложений. И на уровне правительственном, и на уровне законодательном мы этот вопрос можем быстро решить. И это условия для того, чтобы защитить природную среду через формат национального парка ", - сказал он.

По словам Петра Порошенко, Украине целесообразно изучить иностранный опыт организации национальных парков, которые генерируют масштабный туристический поток и положительно влияют на развитие прилегающих территорий и наполнения местных бюджетов.

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Глава государства также подчеркнул, что развитие природно-заповедного дела является приоритетом государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

"Пусть площадь природно-заповедного фонда Украины является недостаточной для сохранения и восстановления особых природных компонентов и объектов, но мы будем работать над этим", - подчеркнул Петр Порошенко.

Отдельно он обратил внимание на проблему, связанную с намеренно организованной неразберихой в пределах заповедников и парков. Президент призвал к совместной работе над ее решением. "Поскольку установление границ заповедников - это компетенция Президента, должны вместе с вами поработать. Восстановить границы, которые были, чтобы субъекты местного самоуправления, которые хотят захватить территорию заповедников задним числом, не меняли эти пределы. Решить (этот вопрос - ред.) на правительственном и президентском уровне ", - отметил Петр Порошенко.

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"К правоохранителям отдельная позиция - предупредите субъекты местного самоуправления не играть и не совершать преступлений в заповедном деле. Каждый сельский голова должен работать на общество, а не против заповедника. Думаю, что это вещи, которые мы 100% сможем регулировать ", - добавил он.

Президент также отметил, что во время совещания ожидает обсуждения принципиальных изменений в организации Государственной экологической службы, гарантий качественного улучшения работы новосозданного органа, а также предложений по поддержке со стороны Главы государства и власти".

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Ну, вот туризм... это главное сейчас для страны... Может и президент из своих липецких прибылей поддержит...
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Ты не понял. Зеленый туризм - с доларами в Панаму
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Что это за фон за барыгой? Это дорога на Ростов?
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Пусть Гидрант лучше ничего не поддерживает, а то и леса СГОРЯТ и национальные парки УСОХНУТ.
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не заважай ..."портрет" від феерверка відходить ...всякі "галюни" можливі...
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Ваши фейерверки у вас еще впереди. Уверен, зрелище будет куда по масштабнее.
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я так зрозумів що горілка в тебе й вправду скінчилася ...ти так різко не кидай ...ато "білочка" на днях навідається ..."Ваши" це чиї по твоєму ?
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О, бачиш, зрозумів нарешті людську мову? От і їдь собі чоловіче до дому з миром, а у нас вогняної води нема. Вибачай, скінчилася, десь далі пошукай на китайському кордоні, наприклад.
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ти по принципу : ЛУЧШЕ ПЕРЕБЗДЕТЬ ЧЕМ НЕДОБЗДЕТЬ ...
у вас на ХУЙЛІ весь світ клином зійшовся
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...в зоне АТО, в зеленке, столько туристов..
ой, я опять не понял президента...
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В Днепре лес рубят , щепки летят . Еще пару лет и ничего не останется .
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Походу вырубят Карпаты полностью, оставив пару гектар для национального парка.
Вход туда будет, разумеется, платным.
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Я вот подумала, а если гидранта запустить по недореспубликам и Крыму открывать всякие заведения, ленточки разрезать...нам потом и воевать не нужно, после все нафиг сгорит или взорвется
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Луиза Тумбочкина - ну вот как не поверить в силу риторики и артистического мастерства... Петр Лексеевич умудрился на этом выезжать целых 4 года, при 0 успехов в практических делах... Пожалуй отдам на подобные курсы своих малых...
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Там целая армия "советчиков" над пэтиными текстами трудится на народные деньги.
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ABC 71397530 - помогают конечно (и яныку писали)..., но талант и самоподготовку не купишь..
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Твой гидрант и так, как в ельцинозаменители вылезло, так все кругом взрываться начало.
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Петя ,когда ты уже станешь вечным туристом.Мы тебе даже на билет и бутылку вискаря скинемся)))
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Так добро пожаловать у Херсон , пан президент !
Тут зелёного туризма мама не горюй ! Ждём.
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А зачем он вышел на Керченский мост? Там еще рано ленточку резать.
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То, как вы обычно поддерживаете, значит - кирдык зелёному туризму...
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Жителей Калиновки он уже поддержал, теперь очередная поддержка другим...
И дня не может Петя, что бы не нагадить Украине.
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Больше всех гадят троллеботы вроде тебя, но уже не далек тот день когда будут смыты эти авгиевы конюшни.
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Деградация вырисовывается всё сильней и сильней,смотрела Петино выступление,он уже глаза открыть не может,заплыл весь...
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Нашому бидлу його лапша - бальзам на душу. У бидла мізки знаходяться понижче спини
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А шо там у вас, в Пітєрі, простий народ думає про працю Президента України?
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Спалился ты ватан, а то бы знал,что вата она не думает,нечем им думать-от тебе и питер. Вот так-то кацапчик.
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Вывод зелёных бумажек с портретами мёртвых президентов в оффшоры - это зелёный туризм? Или может быть это страна, где много дешёвого "зелёного змия"?
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У громадському закладі було понищено українську бойову символіку та жорстоко побито хлопця і все це на очах консультанта Коломийського суду Михайла Прислупського.
https://www.facebook.com/olga.baranecka/videos/vb.100001276870542/1572668816118999/?type=2&theater … .
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Бля, ещё и туристы у нас леса вырубать будут ? Или Gидёнок не в курсе , что у нас творится ?
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Да ведь он неадекватен,он думает ,что находится в Панаме или возле своей вилы в Испании. Похлеще будет Ельцина-алкаша. Барыга вообще в курсе что есть Украина и что там происходит?
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Я свободен Украина тоже От экономической свободы ... Украина 149-я, Грузия - 8-я Ну шо, порохоботы, поговорим о галстуке Саакашвили?

Готов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7040
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Поговори о том, что Саакашвили был 8 лет у власти, с абсолютной властью, оккупированные территории отказался возвращать и не тратил на это ни копейки. "Порох" - 3 года и с проблемами возврата территорий и оккупированы были не виноградники, а территории с промышленными предприятиями, которые были связаны сильными экономическими связями по всей Украине.
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За що барига не береться-тому киздець....
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Так он взялся за Украину с легкой руки однотуровых дятлов.
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Кажуть що скоро він за троллепідарів візьмется...
Чекаю, не дочекаюсь.
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Хе-хе! Кацапи, заспокійтесь! Всерівно вам пістуц...
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Хай серуть! Нехай думають, що вони мають справжню спеціальність і вони висококласні фахівці, на яких завжди великий попит.
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Могу подсказать маршрут для незабываемых эпизодов
Готов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5581
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Готов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко.

Гадаю, що програма зеленого туризму в розумінні нашого гаранта, це туризм за бакси. А такий туризм треба весь час підтримувати.
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Готов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко

ВОТ ШО ТАКОЕ ((((( ГОТОВ ))))))) ?
Это примерно то же самое, шо алкаш поообещает своей жене , - " Готов поддержать твою притензию, шо пяный кажен день...

.
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Зелений туризм кажете?
Вже після Іловайська назвав Порошенка українською КАТАСТРОФОЮ. І с тих пір Петро кожен день своїми діями підтверджує це. А в його слова вже давно не вслухаюсь. Дивлюсь на жестикуляцію, міміку і головне - очі. Якщо б люди вміли читати думки людини по цим ознакам, вони б жахнулись, які насправді думки у Петра. Але людям достатньо для оцінки особи Петра одного Іловайська. З такою легкістю відправити на розстріл дві тисячі наших патріотів-вояків може тільки лютий ворог. І не дивно, що він сміявсь разом з Турчиновим на вшануванні пам'яті Небесній Сотні. Під час Іловайська стала Небесна Тисяча. До сьогодні вже Небесні Десять Тисяч. Тепер будуть сто тисяч, потім мільон, потім десять мільонів.... І Петро буде сміятись все голосніше і голосніше. Але у мене питання не до Порошенка. В мене питання до українців: хіба ви цього не бачите? А, якщо бачите, чому не виходите на вулиці з вимогами дострокових президентських?

А ви про зелений туризм....
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Пэця молодец....За экономику взялся, теперь череда зелёного туризма подошла...А кто же президентские функции выполнять будет? Когда военные склады взрываться перестанут? Когда агентура ФСБ , перестанет авто в Киеве взрывать? Когда добрососедские отношения с пограничными странами наладятся? Одни вопросы, без ответов.
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Это он зеленых человечков в Крыму имел ввиду, наверное...
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МЛЯ! Какой зелёный туризм? Всё ограждено - частная собственность. К Днепру не подойти - возле Киева весь ограждён. Сам Киев превращают в огромное сборище высотных бетонных бараков, часто - окно в окно! Туризм - это не блуждание в лабиринтах ограждений и заборов. В Польше можно пройти по побережью моря с Гданська через Сопот до Гдыни. И НИГДЕ море не ограждено от людей. Даже супер отель Grand Hotel не забрал себе доступа к морю. А тут шобла людей, которые за доллар продадут костыли родной мамы, вначале всё отбирает, распродаёт, а потом - А НА ЭТОЙ ОСТАВШЕЙСЯ МАЛЕНЬКОЙ ЛУЖАЙКЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗЕЛЁНЫЙ ТУРИЗМ!Готов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9237
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словесный понос не умолкает сегодня бедняга от обещаний создает инфо шум США сунули ручку от швабры в одно место по поводу обязательного создания антикорупционного суда вот и вертится как уж на сковородке окно возможностей воровства резко сузилось вот брехунец и разошелся
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Да не мучте вы гидранта! Дайте ему ленточку резонуть пока мост не завалился.
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Дежавю..... мені це щось нагадує Юща....він також підписував закон Про захист кажанів, в той час, колибули більш нагальні проблеми (*нічого не маю проти кажанів).
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Похоже, что никого на форуме нет, кто хотел бы на этом зарабатывать...
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"Голубой"туризм есть(гей-парады стали реальностью) ну еще зеленых заведем а потом фиолетовых и так далее..хотя в Крыму уже "зеленые туристы "были но только после них Крым отжали.
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Балабол ...что можно больше сказать о Петре \Лексеевиче--звиздежа много а дел кот накакал...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГотов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко
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