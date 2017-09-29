Готов поддержать специальную программу для развития зеленого туризма, - Порошенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Как правило территории, где создана подавляющее большинство национальных заповедных парков, являются депрессивными. Занятость на тех территориях крайне низкая. И при таких обстоятельствах, я считаю, что вместо того, чтобы пытаться вырубить лес, забрав часть заповедника и оставить пустыню, мы должны помочь организовать экологический туризм. Это создает и рабочие места ", - подчеркнул Глава государства на совещании по вопросам реформирования лесного хозяйства и совершенствования государственной экологической политики в Ивано-Франковске.
Петр Порошенко подчеркнул, что вырубленные леса и лысые горы туристов привлекать не будут. "Вырубил - больше ничего не будет", - отметил он.
Президент отметил, что готов поддержать специальную программу, если таковая необходима, для развития указанного направления. "Если нужна национальная программа экологического туризма - жду предложений. И на уровне правительственном, и на уровне законодательном мы этот вопрос можем быстро решить. И это условия для того, чтобы защитить природную среду через формат национального парка ", - сказал он.
По словам Петра Порошенко, Украине целесообразно изучить иностранный опыт организации национальных парков, которые генерируют масштабный туристический поток и положительно влияют на развитие прилегающих территорий и наполнения местных бюджетов.
Глава государства также подчеркнул, что развитие природно-заповедного дела является приоритетом государственной политики в сфере охраны окружающей среды.
"Пусть площадь природно-заповедного фонда Украины является недостаточной для сохранения и восстановления особых природных компонентов и объектов, но мы будем работать над этим", - подчеркнул Петр Порошенко.
Отдельно он обратил внимание на проблему, связанную с намеренно организованной неразберихой в пределах заповедников и парков. Президент призвал к совместной работе над ее решением. "Поскольку установление границ заповедников - это компетенция Президента, должны вместе с вами поработать. Восстановить границы, которые были, чтобы субъекты местного самоуправления, которые хотят захватить территорию заповедников задним числом, не меняли эти пределы. Решить (этот вопрос - ред.) на правительственном и президентском уровне ", - отметил Петр Порошенко.
"К правоохранителям отдельная позиция - предупредите субъекты местного самоуправления не играть и не совершать преступлений в заповедном деле. Каждый сельский голова должен работать на общество, а не против заповедника. Думаю, что это вещи, которые мы 100% сможем регулировать ", - добавил он.
Президент также отметил, что во время совещания ожидает обсуждения принципиальных изменений в организации Государственной экологической службы, гарантий качественного улучшения работы новосозданного органа, а также предложений по поддержке со стороны Главы государства и власти".
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опьянениядиабета?
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у вас на ХУЙЛІ весь світ клином зійшовся
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ой, я опять не понял президента...
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Вход туда будет, разумеется, платным.
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Тут зелёного туризма мама не горюй ! Ждём.
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И дня не может Петя, что бы не нагадить Украине.
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https://www.facebook.com/olga.baranecka/videos/vb.100001276870542/1572668816118999/?type=2&theater … .
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Чекаю, не дочекаюсь.
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Гадаю, що програма зеленого туризму в розумінні нашого гаранта, це туризм за бакси. А такий туризм треба весь час підтримувати.
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ВОТ ШО ТАКОЕ ((((( ГОТОВ ))))))) ?
Это примерно то же самое, шо алкаш поообещает своей жене , - " Готов поддержать твою притензию, шо пяный кажен день...
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Вже після Іловайська назвав Порошенка українською КАТАСТРОФОЮ. І с тих пір Петро кожен день своїми діями підтверджує це. А в його слова вже давно не вслухаюсь. Дивлюсь на жестикуляцію, міміку і головне - очі. Якщо б люди вміли читати думки людини по цим ознакам, вони б жахнулись, які насправді думки у Петра. Але людям достатньо для оцінки особи Петра одного Іловайська. З такою легкістю відправити на розстріл дві тисячі наших патріотів-вояків може тільки лютий ворог. І не дивно, що він сміявсь разом з Турчиновим на вшануванні пам'яті Небесній Сотні. Під час Іловайська стала Небесна Тисяча. До сьогодні вже Небесні Десять Тисяч. Тепер будуть сто тисяч, потім мільон, потім десять мільонів.... І Петро буде сміятись все голосніше і голосніше. Але у мене питання не до Порошенка. В мене питання до українців: хіба ви цього не бачите? А, якщо бачите, чому не виходите на вулиці з вимогами дострокових президентських?
А ви про зелений туризм....
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