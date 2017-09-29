 Секретарь СНБО Турчинов и Спецпомощник Президента США по вопросам кибербезопасности Стайнман обсудили меры по защите киберпространства. ФОТОрепортаж

Во время встречи стороны обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, одним из элементов которой является киберагрессия."Украина выдержала несколько мощных кибератак,причинивших достаточно большой вред. Ущерб, нанесенный нашей стране, оценивается в десятки миллионов долларов", - сказал он."Для обеспечения системного противодействия киберугрозе СНБО Украины приняла Стратегию кибербезопасности. С целью координации структур, отвечающих за различные аспекты этой проблематики, создан Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО ", - сообщил Турчинов.Кроме того, по его словам, разворачивается национальная телекоммуникационная сеть и создается защитный ИТ-контур, который должен защитить государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры.Также собеседники обсудили меры, принятые Украиной по защите своего киберпространства, в частности, запрет некоторых программных продуктов, социальных сетей и информационных ресурсов РФ.В свою очередь, Дж. Стайнман отметил, что Президент США Д. Трамп "считает кибербезопасность чрезвычайно важной, и он ценит нынешний уровень сотрудничества между нашими странами"."Украина имеет непосредственный опыт противостояния гибридной агрессии, и США заинтересованы в его анализе и изучении", - сказал Дж. Стайнман, добавив, что "когда есть хорошие друзья, то и враги не страшны".Со своей стороны, А. Турчинов отметил, что Украина и США, объединив свои усилия, могут эффективно противодействовать любым киберугрозам.