 Секретарь СНБО Турчинов и Спецпомощник Президента США по вопросам кибербезопасности Стайнман обсудили меры по защите киберпространства. ФОТОрепортаж

Во время встречи стороны обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
"Украина выдержала несколько мощных кибератак,причинивших достаточно большой вред. Ущерб, нанесенный нашей стране, оценивается в десятки миллионов долларов", - сказал он.
"Для обеспечения системного противодействия киберугрозе СНБО Украины приняла Стратегию кибербезопасности. С целью координации структур, отвечающих за различные аспекты этой проблематики, создан Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО ", - сообщил Турчинов.
Кроме того, по его словам, разворачивается национальная телекоммуникационная сеть и создается защитный ИТ-контур, который должен защитить государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры.
Также собеседники обсудили меры, принятые Украиной по защите своего киберпространства, в частности, запрет некоторых программных продуктов, социальных сетей и информационных ресурсов РФ.
В свою очередь, Дж. Стайнман отметил, что Президент США Д. Трамп "считает кибербезопасность чрезвычайно важной, и он ценит нынешний уровень сотрудничества между нашими странами".
"Украина имеет непосредственный опыт противостояния гибридной агрессии, и США заинтересованы в его анализе и изучении", - сказал Дж. Стайнман, добавив, что "когда есть хорошие друзья, то и враги не страшны".
Со своей стороны, А. Турчинов отметил, что Украина и США, объединив свои усилия, могут эффективно противодействовать любым киберугрозам.
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гузку нажрал как твёрдый шанкр
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