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 Политика Украины
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Все про:образование (1689) ПАСЕ (1062)

 ПАСЕ получила запрос о срочных дебатах по украинскому закону об образовании, - Баева

пасе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) получила запрос на проведение дебатов по закону "Об образовании" в ходе сессии, которая состоится 9-13 октября.

Об этом Українським Новинам сообщила сотрудник по связям с общественностью Совета Европы Татьяна Баева, передает Цензор.НЕТ.

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"Есть просьба о проведении срочных дебатов по теме "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств", - сказала она.

По словам Баевой, окончательная повестка дня будет принята ПАСЕ в день открытия сессии 9 октября.

Как сообщали Українські Новини, Президенть Петр Порошенко выступит в ПАСЕ в ходе сессии ассамблеи 11 октября.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы осторожно, но уверенно наполняем государственный статус украинского языка реальным содержанием, - Порошенко

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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Проблема планетарного масштабу, аказивіцца. Во!
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Це якийсь нонсенс. 40 -мільйонна країна приймає законодавство, а весь ЄС має вирішувати за українців, якою мовою їх діти мають здобувати освіту.
Як на мене то треба криком кричати про права українців на навчання рідною мовою в Польщі, Угорщині і т.д. А то якась гра в одні ворота.
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Этот дурацкий и несвоевременный закон будет, безусловно, позорно отменен переработан...
Всякий, кто в настоящих условиях поднимает вопрос о языке-мове является сознательным или бессознательным врагом единой Украины...
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Yuriy Yurieff - врагом единой Украины с Россией....(раша и ее сателиты так против закона, аж до рвоты).. Ну и местные калобаранты тоже...
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Чтоб они не делали, не идут дела, словно в понедельник их мама родила !
(Верховна Рада).
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Кацапне придется много бабла ввалить в евродепутатов, чтобы отменить закон...
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"Мовный" вопрос полезен для властных
банкротов и воров по крайней мере в двух отношениях:
1) Отвлекает людей от несостоятельности власти в
экономических вопросах и ее коррупции
2) Сталкивает русскоговорящих и украиноговорящих
граждан лбами. А основной принцип нерадивых правителей известен давно:
"Разделяй и властвуй".
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Я русскоговорящий, но вполне поддерживаю закон. Некуй тут кацапскую заказуху разводить, юрик
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Ну да, расскажи как страны Балтии при помощи языкового закона поставили в стойло тысячи своих цапов.
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"Сталкивает русскоговорящих и украиноговорящих"? Чуваки, процес іде принаймі 300 років, ви тут про якусь дитячо-мовну муйну? Кацапи убили мільйони українців, а про ізиг ???
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****
Трудно понять человека, который говорит на непонятном тебе языке.
Но ещё трудней понять того, кто не разделяет твою точку зрения..
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Щас петрухины "партнеры"еще и нам санкций навалят ибо нефиг ходить везде с протянутой рукой и под каждого "партнера" за кредиты ложиться.
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Вот и ответ, в развале Украины или слабой Украине заинтересована не только россия, но и европа.
Война в Украине, это следствие крайне негативного влияния на Украину не только россии, но и европы.
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У Польщі власник супермаркету запровадив перевірку українців.Ганебна ксенофобія! Ось коли нам треба звертатися до РЄ

ПАСЕ получила запрос о срочных дебатах по украинскому закону об образовании, - Баева - Цензор.НЕТ 5991
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а определять национальность будут по форме черепа или по запаху чеснока?
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"Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подлежит проверке", - написано на польском и украинском языках. Вначале фотография скандальной таблички была опубликована в социальных сетях местными жителями, а вскоре, опять же, благодаря Всемирной паутине, попала в Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, сообщает "Диалог.UA".
Итак, украинофобское "художество" хозяина супермаркета Bimex Ежи Бителя не продержалось и сутки. Табличку Битель снял, извинился за свое поведение и прокомментировал: "На самом деле она (табличка - ред.) висела сутки, но ее уже сняли.
Я сказал сделать ее под влиянием импульсивного решения. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не должно быть", - сказал он и пояснил, что приказал установить скандальный постер после того, как некий гражданин Украины утащил из супермаркета две сумки продуктов.
Однако инцидент быстро замять не удалось. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения проинформировал о инциденте прокуратуру, омбудсмена и Посольство Украины в Польше. Там заявляют, что этот вопиющий случай не останется безнаказанным.
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с этого нужно было начинать, а не сраться со странами-соседями..доказывать свою позицию... так нет..у плагиаторши Гриневич горел пердак выслужиться перед хозяином... теперь пожинаем...а сколько народных денег пойдет теперь на полеты туды-сюды с никогда нехудеющими членами делегаций... на экспертизу и на еще кучу чего..хотя..мы же богатая страна..можем, наверное, себе это позволить
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Головне, в кацапів пердаки рве. А решта, то таке - дрібв'язкове.
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комментарии, которые не поддерживают дурацкий и несвоевременный закон,бесцензурный
"Цензор" заботливо удаляет...
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Цензор ничего не удаляет. Это читатели, так реагируют на твой бред. Не поддерживают тебя с твоими выпадами. А закон хороший и правильный. Плохо, только 2 вещи:
1. Что Украинский обязательный не 1 класса;
2. Что закон не был принят в 1991 году.
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закон правильний ! хватить об україну ноги витирати де ви герої ми один на один з ордою стикнулись а ці союзнічки на наші областя око поклали і завивають під дудочку росії
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У бывших империй фантомные боли. Это лечиться силой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ получила запрос о срочных дебатах по украинскому закону об образовании, - Баева
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