 ПАСЕ получила запрос о срочных дебатах по украинскому закону об образовании, - Баева

Об этом Українським Новинам сообщила сотрудник по связям с общественностью Совета Европы Татьяна Баева, передает Цензор.НЕТ.
"Есть просьба о проведении срочных дебатов по теме "Новый украинский закон об образовании: серьезное препятствие для преподавания родных языков национальных меньшинств", - сказала она.
По словам Баевой, окончательная повестка дня будет принята ПАСЕ в день открытия сессии 9 октября.
Как сообщали Українські Новини, Президенть Петр Порошенко выступит в ПАСЕ в ходе сессии ассамблеи 11 октября.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
1472 29
Материалы по теме: Закон "Об образовании"
Климкин в ближайшее время проведет встречу с главой МИД Венгрии по закону об образовании(133)
Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского языка, - Гриневич(74)
МИД РФ призвал отменить новый закон "Об образовании" в Украине(179)
"Наше государство - наши законы": В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе. ФОТОрепортаж(111)
Образование Tech: почему я в это верю(0)
Гриневич о позиции РФ насчет закона "Об образовании": "Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор"(113)
До конца осени рассчитываем получить выводы Венецианской комиссии по "языковой статье" закона об образовании, - Гриневич(25)
Ответить
Ответить
Як на мене то треба криком кричати про права українців на навчання рідною мовою в Польщі, Угорщині і т.д. А то якась гра в одні ворота.
Ответить
Всякий, кто в настоящих условиях поднимает вопрос о языке-мове является сознательным или бессознательным врагом единой Украины...
Ответить
Ответить
(Верховна Рада).
Ответить
Ответить
Ответить
"Мовный" вопрос полезен для властных
банкротов и воров по крайней мере в двух отношениях:
1) Отвлекает людей от несостоятельности власти в
экономических вопросах и ее коррупции
2) Сталкивает русскоговорящих и украиноговорящих
граждан лбами. А основной принцип нерадивых правителей известен давно:
"Разделяй и властвуй".
Ответить
Ответить
Ответить
Таварісчі русскіє!
Ответить
Ответить
Ответить
Трудно понять человека, который говорит на непонятном тебе языке.
Но ещё трудней понять того, кто не разделяет твою точку зрения..
Ответить
Ответить
Война в Украине, это следствие крайне негативного влияния на Украину не только россии, но и европы.
Ответить
Ответить
Ответить
Итак, украинофобское "художество" хозяина супермаркета Bimex Ежи Бителя не продержалось и сутки. Табличку Битель снял, извинился за свое поведение и прокомментировал: "На самом деле она (табличка - ред.) висела сутки, но ее уже сняли.
Я сказал сделать ее под влиянием импульсивного решения. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не должно быть", - сказал он и пояснил, что приказал установить скандальный постер после того, как некий гражданин Украины утащил из супермаркета две сумки продуктов.
Однако инцидент быстро замять не удалось. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения проинформировал о инциденте прокуратуру, омбудсмена и Посольство Украины в Польше. Там заявляют, что этот вопиющий случай не останется безнаказанным.
Ответить
Ответить
Ответить
комментарии, которые не поддерживают дурацкий и несвоевременный закон,бесцензурный
"Цензор" заботливо удаляет...
Ответить
Ответить
1. Что Украинский обязательный не 1 класса;
2. Что закон не был принят в 1991 году.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить