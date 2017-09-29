 Украина подаст в суд на Россию за экологический вред от строительства Керченского моста, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.
Он отметил: "Президент поручил подать в суд на РФ через экологический ущерб от строительства Керченского моста".
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Надеюсь на позитив до конца года в вопросе освобождения Сущенко, - Порошенко(8)
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Президент Украины подчиняет себе судебную систему,- Sueddeutsche Zeitung(202)
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"Его невозможно построить, а если и построят – он сразу рухнет"(0)
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Уверен, что Рада на следующей неделе проголосует судебную и пенсионную реформы, - Порошенко. ВИДЕО(68)
в следующий раз сам разбирайся - не маленький...
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Первый суд обязал открыть школу с татарским и украинским.
Следующему суду расея докажет что строительством моста она улучшает экологию региона.
Уже сейчас идут статьи о том что мост благотворно влияет на поголовье дельфинов.
Но не в расее вопрос - вопрос в наших скотах, пробравшихся к власти.
Для ознакомления с десятками тысяч документов нужны сотни лет - а число документов будет расти.
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Але хіба може шпигун пуйла зробити щось не так, як йому каже його начальство в кремлі?
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Вже після Іловайська назвав Порошенка українською КАТАСТРОФОЮ. І с тих пір Петро кожен день своїми діями підтверджує це. А в його слова вже давно не вслухаюсь. Дивлюсь на жестикуляцію, міміку і головне - очі. Якщо б люди вміли читати думки людини по цим ознакам, вони б жахнулись, які насправді думки у Петра. Але людям достатньо для оцінки особи Петра одного Іловайська. З такою легкістю відправити на розстріл дві тисячі наших патріотів-вояків може тільки лютий ворог. І не дивно, що він сміявсь разом з Турчиновим на вшануванні пам'яті Небесній Сотні. Під час Іловайська стала Небесна Тисяча. До сьогодні вже Небесні Десять Тисяч. Тепер будуть сто тисяч, потім мільон, потім десять мільонів.... І Петро буде сміятись все голосніше і голосніше. Але у мене питання не до Порошенка. В мене питання до українців: хіба ви цього не бачите? А, якщо бачите, чому не виходите на вулиці з вимогами дострокових президентських?
Після цього тобі зхочеться прислужувати ворогу українців - Баризі, Амбер?
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словесный понос не умолкает сегодня бедняга от обещаний создает инфо шум США сунули ручку от швабры в одно место по поводу обязательного создания антикорупционного суда вот и вертится как уж на сковородке окно возможностей воровства резко сузилось вот брехунец и разошелся.
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