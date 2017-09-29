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Все про:Порошенко (13959) экология (1058) Керченский мост (64)

 Украина подаст в суд на Россию за экологический вред от строительства Керченского моста, - Порошенко

порошенко

Украина подаст иск на Россию в международные судебные инстанции за экологический вред, который РФ нанесла Украине, начав строительство Керченского моста в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил: "Президент поручил подать в суд на РФ через экологический ущерб от строительства Керченского моста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инженерно-экологическая экспертиза сделает вывод о безопасности строительства оккупантами Керченского моста, - прокуратура АРК
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А в чем заключается "спам"? изложено все с интернета...
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Цькування Порошенка - це теракт, а всі зрадойоби - терористи. Петро, вводь режим АТО в ИНТЕРНЕТЕ !!

Украина подаст в суд на Россию за экологический вред от строительства Керченского моста, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7683
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Наши правители ржут над нами.
Первый суд обязал открыть школу с татарским и украинским.
Следующему суду расея докажет что строительством моста она улучшает экологию региона.
Уже сейчас идут статьи о том что мост благотворно влияет на поголовье дельфинов.
Но не в расее вопрос - вопрос в наших скотах, пробравшихся к власти.



Для ознакомления с десятками тысяч документов нужны сотни лет - а число документов будет расти.
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От дурило. СБУ б його ще й охороняло від патріотів по кабакам Києва
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Когда Гитлер строил там мост, Сталин в суд подавал по экологии? Никто не в курсе?
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А на Беларусь в суд не подает, что они у себя картошку выращивают?
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Барига хочаб надав до суду у Гаазі докази присутності російських військ на Донбасі.
Але хіба може шпигун пуйла зробити щось не так, як йому каже його начальство в кремлі?
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За три роки війни з Росією у шпигуна пуйла - Жирного Пітора не знайшлось жодних доказів присутності окупантів в Україні.
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Іване , я думав ти порядна людина , а ти заичайний бот і телепень без мізків і совісті !
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Послухай сюда, Амбер.
Вже після Іловайська назвав Порошенка українською КАТАСТРОФОЮ. І с тих пір Петро кожен день своїми діями підтверджує це. А в його слова вже давно не вслухаюсь. Дивлюсь на жестикуляцію, міміку і головне - очі. Якщо б люди вміли читати думки людини по цим ознакам, вони б жахнулись, які насправді думки у Петра. Але людям достатньо для оцінки особи Петра одного Іловайська. З такою легкістю відправити на розстріл дві тисячі наших патріотів-вояків може тільки лютий ворог. І не дивно, що він сміявсь разом з Турчиновим на вшануванні пам'яті Небесній Сотні. Під час Іловайська стала Небесна Тисяча. До сьогодні вже Небесні Десять Тисяч. Тепер будуть сто тисяч, потім мільон, потім десять мільонів.... І Петро буде сміятись все голосніше і голосніше. Але у мене питання не до Порошенка. В мене питання до українців: хіба ви цього не бачите? А, якщо бачите, чому не виходите на вулиці з вимогами дострокових президентських?

Після цього тобі зхочеться прислужувати ворогу українців - Баризі, Амбер?
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То просто Люліна мозгожопа худоба..яка топить за досракові вибори для свого живого боха. Все інше худобу не цікавить..
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На сколько знаю - после распада СССР Россия и Украина порешили считать Азовское море своим общим внутренним морем. Чем вывели его из под юрисдикции международного морского права. Т е - любые претензии друг к другу они могут решать только между собою.А международный суд скажет на обращение по этому вопросу: "Ваше море - вы и разбирайтесь". А экологии это не касается?
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Глупая затея, на мой взгляд. Точно так же Россия может подать в суд за существование Азовстали или одесского химдыма. Да и не в суды надо ходить - там все конкретно, давай экспертизу, и не от тех, кого имеешь, а кого мы назначим, лучше про это заявлять на всяких экологических форумах и пр. - сплошная болтовня, но зажигает всяких неравнодушных.
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Ща зрадоговенне кодло "порадить" коли як і проти кого подавати позови. Природжені подавачі позовів..
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Власов Сергей b3083465

словесный понос не умолкает сегодня бедняга от обещаний создает инфо шум США сунули ручку от швабры в одно место по поводу обязательного создания антикорупционного суда вот и вертится как уж на сковородке окно возможностей воровства резко сузилось вот брехунец и разошелся.
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А по существу. Ракушки там на сваях, или что? В чём заключается вред?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина подаст в суд на Россию за экологический вред от строительства Керченского моста, - Порошенко
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