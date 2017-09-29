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 Один украинский воин ранен в результате обстрела опорного пункта под Талаковкой, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток российские наемники 9 раз нарушили перемирие на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий. Наши военные 6 раз ответным огнем подавляли активность противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Ночью на Донецком направлении, недалеко от поселка Пески, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ вблизи Марьинки: ранены двое украинских воинов, - штаб АТО. ВИДЕО

Также, утром, почти 3 часа пророссийские наемники били из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. Уже днем ​​под вражеским огнем снова оказались наши позиции у Авдеевки и Каменки.

На Приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления неподалеку Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя. А около 14 часов, недалеко Талаковки, в результате обстрела нашего опорного пункта из автоматического гранатомета получил ранение один украинский военнослужащий.

Также читайте: Враг два часа обстреливал позиции 72-й ОМБр под Авдеевкой из танка и минометов, - пресс-служба бригады

На Луганском направлении сохранялась тишина.

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