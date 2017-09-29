 Один украинский воин ранен в результате обстрела опорного пункта под Талаковкой, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Ночью на Донецком направлении, недалеко от поселка Пески, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты. А с 5 утра и в течение часа российско-оккупационные войска выпустили 13 мин калибра 120 миллиметров, 19 мин калибра 82 миллиметра и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке.
Также, утром, почти 3 часа пророссийские наемники били из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи шахты Бутовка. Уже днем под вражеским огнем снова оказались наши позиции у Авдеевки и Каменки.
На Приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления неподалеку Водяного. Факты применения врагом крупнокалиберных пулеметов зафиксированы и в районе Павлополя. А около 14 часов, недалеко Талаковки, в результате обстрела нашего опорного пункта из автоматического гранатомета получил ранение один украинский военнослужащий.
На Луганском направлении сохранялась тишина.
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