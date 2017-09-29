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 Происшествия, Общество
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 "Прокуроры и следствие заигрались", - адвокат Раков о попытке ГПУ обвинить нынешних сотрудников полиции в преступлениях против Майдана

грыняк

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины обратился с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сотрудникам Нацполиции Бабичу и Серединскому, которые работали вместе с генералом Грыняком в период событий Майдана, поскольку последние отказались дать ложные показания и обвинить Грыняка в том, чего он не делал.

Об этом сообщил адвокат генерала Грыняка Владимир Раков на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Только что стало известно, что в Печерский районный суд города Киева обращается Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Бабичу и Серединскому - лицам, которые работали вместе с Гриняком В.П. в период событий Майдана, поскольку последние отказались дать ложные показания и обвинить Гриняка В.П. в том, чего он не делал", - написал Раков.

При этом он подчеркнул, что действия прокуроров объясняются отсутствием доказательств в деле генерала Грыняка, который подозревается в организации штурма Майдана 18 февраля и содержании "черной кассы", из которой осуществлялись выплаты силовикам за участие в подавлении протестов

"Уважаемые прокуроры и следствие! Лично мне понятны ваши коварные шаги - у вас заканчивается годовой срок расследования, за который не удалось подтвердить вымышленные вами подозрения, а главное - вам не удалось сломать генерала. У вас - цейтнот. Надо это признать. Вы заигрались! Вы решили любой ценой, даже привлечением невиновных к уголовной ответственности, создать у общества представление о "достижениях". Все это мыльный пузырь, это ваше стремление найти "козлов отпущения". Встретимся в суде!" - подытожил адвокат.

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Ранее сообщалось, что следователями Департамента специальных расследований ГПУ сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным сотрудникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины.

Прокуроры и следствие заигрались, - адвокат Раков о попытке ГПУ обвинить нынешних сотрудников полиции в преступлениях против Майдана 01
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Очень жаль погибших на Майдане людей,если бы они только знали,кто пришёл к власти на их крови .
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Нужно сказать спасибо однотуровой мразоте, которая наплевала на небесную сотню.
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Та вообще беспредел. Как можно обвинять этих честнейщих пацанов, для которых Аваков индульгенции выдал. Всем же известно, что майдановцв сами себя перебили. Шатуны, панимаеш, лодку уже тогда раскачивали.
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Ни кого не собираюсь защищать. Я опер - мало ли с кем я аобнимался. Кстати по 1+1 в 2004 году даже от своих ...лей получил. Джинсы жалко. Зато, в академии преподают классику внедрения. 18 лет и менты таскали уебана и контора. На выходе уебали всю лабораторию .
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Привет, Фантомычь...
так и не понял из новости, обьясни.
за 100+ людей убитых на Майдане виноватых нет?
а если есть то почему они есть?
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В глазах темнеет от ненависти к мусарью, убивавшему Майдановцев в киеве и смешно от уродливых попыток замять эти дела.
Мне не известно каким будет результат расследований преступлений убийц в лживых погонах на Майдане, но одно я знаю точно: в будущем таких преступлений не будет.
Потому что преступники будут уничтожаться на месте, а потом и их начальнички.
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***
Задержали киевского прокурора, который продавал наркоту.
А вы говорите - все прокуроры зарабатывают коррупцией...
Вот нельзя огульно обвинять прокурорских.
Не все...
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Адвокат сраков-іди в ... ну сам зрозумів куди....
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Это карма: стало известно, как расправились с предателем Украины в Крыму
Cьогодні о 19:00 Обозреватель
Украинского прокурора Александра Шкитова, который предпочел остаться и работать в оккупированном Крыму, лишили российского гражданства.
Об этом рассказал российский журналист Александр Яковина на своей странице в Facebook.
По его словам, ранее Шкитов работал в Симферополе, а после оккупации продолжил работать на Россию. Из-за этого прокурора со временем лишили украинского гражданства.
Однако еще позже Шкитова по неизвестной причине выгнали с работы, а также лишили статуса гражданина Российской Федерации.
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от того, что сменили вывеску с милиции на полицию мусора, 99,9% которых продолжают "служить" обществу, не перестали быть мусорами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Прокуроры и следствие заигрались", - адвокат Раков о попытке ГПУ обвинить нынешних сотрудников полиции в преступлениях против Майдана
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