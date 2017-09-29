 "Прокуроры и следствие заигрались", - адвокат Раков о попытке ГПУ обвинить нынешних сотрудников полиции в преступлениях против Майдана

Об этом сообщил адвокат генерала Грыняка Владимир Раков на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что стало известно, что в Печерский районный суд города Киева обращается Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Бабичу и Серединскому - лицам, которые работали вместе с Гриняком В.П. в период событий Майдана, поскольку последние отказались дать ложные показания и обвинить Гриняка В.П. в том, чего он не делал", - написал Раков.
При этом он подчеркнул, что действия прокуроров объясняются отсутствием доказательств в деле генерала Грыняка, который подозревается в организации штурма Майдана 18 февраля и содержании "черной кассы", из которой осуществлялись выплаты силовикам за участие в подавлении протестов
"Уважаемые прокуроры и следствие! Лично мне понятны ваши коварные шаги - у вас заканчивается годовой срок расследования, за который не удалось подтвердить вымышленные вами подозрения, а главное - вам не удалось сломать генерала. У вас - цейтнот. Надо это признать. Вы заигрались! Вы решили любой ценой, даже привлечением невиновных к уголовной ответственности, создать у общества представление о "достижениях". Все это мыльный пузырь, это ваше стремление найти "козлов отпущения". Встретимся в суде!" - подытожил адвокат.
Ранее сообщалось, что следователями Департамента специальных расследований ГПУ сообщено о подозрении троим бывшим высокопоставленным сотрудникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины.
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так и не понял из новости, обьясни.
за 100+ людей убитых на Майдане виноватых нет?
а если есть то почему они есть?
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Мне не известно каким будет результат расследований преступлений убийц в лживых погонах на Майдане, но одно я знаю точно: в будущем таких преступлений не будет.
Потому что преступники будут уничтожаться на месте, а потом и их начальнички.
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Задержали киевского прокурора, который продавал наркоту.
А вы говорите - все прокуроры зарабатывают коррупцией...
Вот нельзя огульно обвинять прокурорских.
Не все...
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Cьогодні о 19:00 Обозреватель
Украинского прокурора Александра Шкитова, который предпочел остаться и работать в оккупированном Крыму, лишили российского гражданства.
Об этом рассказал российский журналист Александр Яковина на своей странице в Facebook.
По его словам, ранее Шкитов работал в Симферополе, а после оккупации продолжил работать на Россию. Из-за этого прокурора со временем лишили украинского гражданства.
Однако еще позже Шкитова по неизвестной причине выгнали с работы, а также лишили статуса гражданина Российской Федерации.
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