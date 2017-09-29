 Военная прокуратура расследует обстоятельства падения самолета Л-39 в Хмельницкой области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"По факту падения военного самолета, произошедшего 29.09.2017 года возле населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области, военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное расследование по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Согласно предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, во время выполнения учебного полета самолет Л-39 потерял связь в районе Староконстантинова, после чего упал и разбился. В результате падения самолета двое пилотов-военнослужащих погибли.
Как сообщалось, два пилота военного самолета Л-39 погибли во время крушения в Хмельницкой области в районе г.Староконстантинов в пятницу днем. Самолет, который вылетел из военного аэродрома в Староконстантинове, упал в поле неподалеку с.Веселовка (Красиловский район Хмельницкой области).
Л-39 - учебно-тренировочный самолет, экипаж которого составляет, по техническим характеристикам, два человека.
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An F-16 fighter jet with the Arizona Air National Guard crashed Tuesday afternoon in southeastern Arizona, officials said.
A male pilot died in the crash, the Graham County Sheriff's Department said Tuesday night . http://abcnews.go.com/US/arizona-national-guard-16
Повторю вопрос на который Вы не ответили: Там тоже деньги на ремонт украдены генералами?
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Где? Кто? (конкретно) сколько? когда? - украл? Ссылки в студию. Но таковых не будет... поскольку ты просто пустозвонный импотент по способности их предоставить? Ты обычный балабол с висячими пустозвонными колокольчиками....Разве не так...?
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"А в чем принципиальная разница погибли пилоты или нет?"
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И сразу начал аппелировать "Пилоты погибли ?". Вот я и спрашиваю, как первоначальные оценки зависят от того, погибли пилоты или нет?
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5 дней назад в Италии разбился современный Еврофайтер, пилот 36 лет погиб
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В итальянской Террачине во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа.
Как сообщает La Stampa, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом находился 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.
Кроме пилота в катастрофе никто не пострадал - самолет разбился на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.
Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.
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ты же тут заявляешь, что проблема в старости техники, ааврий из-за техники всегда на порядок ниже чем из-за человеческого фактора
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но тут нет ничего удивительного, даже в Штатах до сих пор учат летать на Т-38, начал эксплуатироваться еще с 1961 года
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Царствие небесное, ребята.
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установить причины - непременно!
что бы уже по етой причине не было аварий...
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курсанты сейчас выпускаются с налетом под 200часов, как в совдеповские времена
а у пилотов в среднем по 45 часов, у рашиков по 120 (за 2016г)
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Ну может и можно поддерживать одно-два звена в исправном состоянии, канибаля другие старые машины, но это путь тупиковый - Украина не приобрела ни одного нового самолета ни в этом году, ни в десяти предыдущих.
Вот и эту разбившуюся элку заменить тупо нечем - мы не кацапы, производящие больше ста военных самолетов в год.
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средний налет он и есть средний - 45часов в 2016 году, его можно сравнивать только со средним налетом, как вы сравнили с рашинскими 120 часов, я же не спрашиваю и сколько там летчиков со 120 часами налета и на каких "старичках"
мы говорим про цифры, и на этих цифрах вы явно допустили преднамеренную дезинформацию
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Мы до сих пор сидим на старом советском заделе в матчасти, системе обучения, обслуживания и пр. Мало того, что сейчас это просто неэффективно, так эта база еще и неуклонно тает, и не видно даже перспективы чего-то позитивного.
Ну вот представим, что США вдруг подарят нам полк Ф-16...И что мы с ним будем делать? У нас некому летать, некому обслуживать и пр, а что самое плохое - некому учить все это делать. Системный тупик.
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что до летных навыков, то и с этим лучше чем было 5-10 лет назад
а техника, да устарелая, но и на сегодня Миг-29, Су-27, Су-25 самолеты современные, не хуже чем другие, уступают реально только 5 поколению и 4+
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в Штатах летают в среднем по 250 часов в год
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если учесть что полет на полигон или воздушный бой занимает 30 мин, то 50 часов - это более 100 упражнений, т.е. в среднем, грубо, один раз каждые три дня.
а для транспортника, 50 часов - это может быть и всего 25 полетов, грубо 2-3 раза в месяц, что явно недостаточно
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