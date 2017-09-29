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Все про:авиакатастрофа (1078) расследование (2349) самолет (2273) Хмельнитчина (409)

 Военная прокуратура расследует обстоятельства падения самолета Л-39 в Хмельницкой области

л-39

Военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины открыла уголовное производство по факту крушения в Хмельницкой области учебно-тренировочного военного самолета Л-39 и гибели двух пилотов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Также читайте: Два пилота погибли из-за крушения военного самолета Л-39 на Хмельнитчине, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

"По факту падения военного самолета, произошедшего 29.09.2017 года возле населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области, военная прокуратура Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное расследование по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, во время выполнения учебного полета самолет Л-39 потерял связь в районе Староконстантинова, после чего упал и разбился. В результате падения самолета двое пилотов-военнослужащих погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники погибших в Ил-76 украинских военных подали в суд из-за фильма о катастрофе, - адвокат

Как сообщалось, два пилота военного самолета Л-39 погибли во время крушения в Хмельницкой области в районе г.Староконстантинов в пятницу днем. Самолет, который вылетел из военного аэродрома в Староконстантинове, упал в поле неподалеку с.Веселовка (Красиловский район Хмельницкой области).

Л-39 - учебно-тренировочный самолет, экипаж которого составляет, по техническим характеристикам, два человека.
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Л-39 ... Нормальный на этого старика не сядет . Тем более , что деньги на ремонт украдены генералами ... Короче , вывод -пилоты виноваты .
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а чо ж тогда як-130 у кацапни упал?вроде же новый,с иголочки?
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Пилоты погибли ?
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Pik Az f246ad80. 5 сентября 2017 г. В США, в штате Аризона, разбился истребитель F-16, принадлежащий Национальной гвардии. Там тоже деньги на ремонт украдены генералами?
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Pik Az f246ad80. По данным американских СМИ - ПИЛОТЫ ПОГИБЛИ

An F-16 fighter jet with the Arizona Air National Guard crashed Tuesday afternoon in southeastern Arizona, officials said.
A male pilot died in the crash, the Graham County Sheriff's Department said Tuesday night . http://abcnews.go.com/US/arizona-national-guard-16
Повторю вопрос на который Вы не ответили: Там тоже деньги на ремонт украдены генералами?
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Pik Az f246ad80 Если погиб даже один пилот то что - это меняет? Ты обосрался своим комментом так, что больше нечего ответить на вопрос; Там тоже деньги на ремонт украдены генералами?
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Конечно , украдены . Пруф , опровергающий мои слова , мордвин !
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Pik Az f246ad80 .Доказывать свои утверждения и обвинения, и подтвержать свои спова фактами должен ты.
Где? Кто? (конкретно) сколько? когда? - украл? Ссылки в студию. Но таковых не будет... поскольку ты просто пустозвонный импотент по способности их предоставить? Ты обычный балабол с висячими пустозвонными колокольчиками....Разве не так...?
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Система катапультирования на взлёте . Стандарт . Слыхали ?
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОС !!!
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А в чем принципиальная разница погибли пилоты или нет?
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Конечно нет разницы ... Подумаешь , два мужика , у которых семьи , матери ...
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Какое это имеет отношение к оценке качества самолета и проведения полетов? Вам даже обстоятельства и причины катастрофы неизвестны.
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Под дурака ?
"А в чем принципиальная разница погибли пилоты или нет?"
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"Л-39 ... Нормальный на этого старика не сядет . Тем более , что деньги на ремонт украдены генералами"
И сразу начал аппелировать "Пилоты погибли ?". Вот я и спрашиваю, как первоначальные оценки зависят от того, погибли пилоты или нет?
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не задавайте глупых вопросов!!!
5 дней назад в Италии разбился современный Еврофайтер, пилот 36 лет погиб
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СлЫш , чухонская морда , не тому закидываешь :

В итальянской Террачине во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа.
Как сообщает La Stampa, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом находился 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.
Кроме пилота в катастрофе никто не пострадал - самолет разбился на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.
Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.
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так это к тебе и закидываю, нику с цифирками
ты же тут заявляешь, что проблема в старости техники, ааврий из-за техники всегда на порядок ниже чем из-за человеческого фактора
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Дуракам закон не писан ... Твой факт на авиашоу и тренировочный полёт совсем разные вещи ...
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совершенно нет различия, что там пилотаж, что там
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А когда это Л-39 был военным самолетом? Что учебным в ДСФ СССР был.
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в ДОСААФе на Як-52 летали, и до сих пор летают, теперь они называют ТСО
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совершенно верно, Л-39 - основной тренировочный самолет как в наших ВВС, так и в рашистких до сих пор
но тут нет ничего удивительного, даже в Штатах до сих пор учат летать на Т-38, начал эксплуатироваться еще с 1961 года
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самолёты бывают военными, а бывают боевыми....военный - да...боевой - нет
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гриша у нас 6 учебно -боевых полков были на л-39...не знаешь не неси охинею..
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Что у вас было мы знаем после Иловайска и вашего дебила Чавокуни!
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...светло и торжественно смотрит на них...огромное небо одно на двоих!...
Царствие небесное, ребята.
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Обо..ть все, вот главная задача так называемых СМИ олухгархов.
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аварии случались, случаются и случатся будут, к сожалению....
установить причины - непременно!
что бы уже по етой причине не было аварий...
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в данной катастрофе большая вероятность ошибка пилотирования
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Очень сомневаюсь ... это "спарка" (курсант+инструктор) скорее отказ управления (РУС или РУД)
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Самолет - не автомобиль, в случае чего просто на обочине притормозить не получится. Странно только почему катапультироваться не успели.
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когда пилотируют на предельно малых высотах, то ошибка длится всего пару секунд, возможно времени не хватило
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Скорее всего, что действительно отрабатывали на ПМВ. Там ошибки не прощаются.
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сам-то понял что написал?... это как из из машины слить тормозную жидкость...хотя, у нас возможно и такое...
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мдя, а ведь мы не летаем и сотой доли от того, что кацапы... А что будет, если начнем летать так, сколько действительно требуется для нормальной квалификации пилотов - в районе 100 часов в год...
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это откуда такая инфа? про сотую долю??
курсанты сейчас выпускаются с налетом под 200часов, как в совдеповские времена
а у пилотов в среднем по 45 часов, у рашиков по 120 (за 2016г)
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Он вероятно имеет ввиду общее количество полётов военной авиации. Там разница действительно в сотни раз.
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а он все правильно имел ввиду - налет на одного летчика
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И сколько у нас этих летчиков с налетом в 45 часов, и на чем вообще можно налетать столько? На старичках МиГ-29 и Су-27, уже сыпящихся от старости. Или на еще более ранних моделях?
Ну может и можно поддерживать одно-два звена в исправном состоянии, канибаля другие старые машины, но это путь тупиковый - Украина не приобрела ни одного нового самолета ни в этом году, ни в десяти предыдущих.
Вот и эту разбившуюся элку заменить тупо нечем - мы не кацапы, производящие больше ста военных самолетов в год.
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не понятен ваш вопрос
средний налет он и есть средний - 45часов в 2016 году, его можно сравнивать только со средним налетом, как вы сравнили с рашинскими 120 часов, я же не спрашиваю и сколько там летчиков со 120 часами налета и на каких "старичках"
мы говорим про цифры, и на этих цифрах вы явно допустили преднамеренную дезинформацию
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да я к тому, что статистика отражает реальное состояние ситуации в отрасли. Если у нас нет достаточного количества минимально юзерабельных машин, и более того, их число непрерывно снижается(тот-же разбившийся Л-39 заменить тупо нечем), то статистика тоже не может радовать глаз.

Мы до сих пор сидим на старом советском заделе в матчасти, системе обучения, обслуживания и пр. Мало того, что сейчас это просто неэффективно, так эта база еще и неуклонно тает, и не видно даже перспективы чего-то позитивного.
Ну вот представим, что США вдруг подарят нам полк Ф-16...И что мы с ним будем делать? У нас некому летать, некому обслуживать и пр, а что самое плохое - некому учить все это делать. Системный тупик.
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в людях у нас проблем нет, и летного состава и технического больше, чем самолетов, в этом не переживайте
что до летных навыков, то и с этим лучше чем было 5-10 лет назад
а техника, да устарелая, но и на сегодня Миг-29, Су-27, Су-25 самолеты современные, не хуже чем другие, уступают реально только 5 поколению и 4+
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почему именно вы решили что 100 часов достаточно для нормальной квалификации?
в Штатах летают в среднем по 250 часов в год
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ну это считается приемлемым минимумом для летчика-истребителя 2 класса. С таким налетом уже более-менее уверенно можно идти в бой. Для более высоких квалификаций нужно конечно больше.
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мое мнение немного другое, класс зависит не от количества часов, а от количества полетов
если учесть что полет на полигон или воздушный бой занимает 30 мин, то 50 часов - это более 100 упражнений, т.е. в среднем, грубо, один раз каждые три дня.
а для транспортника, 50 часов - это может быть и всего 25 полетов, грубо 2-3 раза в месяц, что явно недостаточно
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все это так, но статистика на то и статистика, чтобы бездушно упрощать, в итоге давая более-менее объективное представление. Хотя да, старая советская система подсчета налета в "часах" архаична.
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"заскорузлая" система ,после подрывов складов с оружием,приступила к уничтожению самолетов...
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с-ты падают при любых системах...хоть заскорузлых, хоть отполированных, хоть цветущих.
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не спихнут..похоже на то что на пмв разбились..времени не было катапультироваться...под николаеве точно так же разбился су-25 2 года назад..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенная прокуратура расследует обстоятельства падения самолета Л-39 в Хмельницкой области
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