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Все про:блокада (1729) Россия (72455) экспорт (547) Донбасс (16214) уголь (725)

 Россия помогает "Л/ДНР" реэкспортом угля в третьи страны, - замминистра экономики РФ Назаров

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Заместитель министра экономики России Сергей Назаров подтвердил, что самопровозглашенные "ДНР"и "ЛНР" продают уголь в РФ, а Россия перепродает его третьим странам.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам Назарова, ежемесячно из оккупированного Донбасса отправляется около 1 млн тонн угля. Далее Россия экспортирует его в третьи страны через морские порты.

Заместитель министра заявляет, что таким образом Россия помогает "ДНР" и "ЛНР" "решить все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями".

Назаров находится под санкциями Министерства финансов США с пометкой, что он курирует "проекты в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах" в интересах пророссийских сепаратистов.

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Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.

Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.

На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
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И я даже могу вам назвать одну из этих "третьих стран": УССР.
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Блокада удалась, что скажет товаристч Гришин?
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никто и не сомневался, что рашисты погололвно мародёры
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ну правильно
пока в шахте танки-грады откопаешь... уголь то мешает - его надо утилизировать где-то
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В воровстве, лжи, цинизме, очковтирательстве, грабеже населения Украины виновата Россия и лично Путин...
Уту его!...
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Всё-таки такой реэкспорт для сепаров является значительными потерями.
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Россия помогает грабить мой родной Донбасс -- вывозя в Россию все ценное из Донбасса от станов и патронных заводов с Лексусами и Кразами до столового серебра из домов дончан с трусами и обручалками отжатыми у 80 летних бабок . ОТЖАТОЕ -- это выражение родилось в РОссии и быстро прижилось в оккупированном Россией Донбассе .
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Страна расплачивается за то, что прогнав позор Украины - уголовника президента, ее граждане выбрали не ту, которая последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и не побрезговал войти в
правительство этой банды. Слушайте теперь его байки. Так чему удивляетесь! На что надеялись? Зато в один тур, как
говорил Югик.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссия помогает "Л/ДНР" реэкспортом угля в третьи страны, - замминистра экономики РФ Назаров
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