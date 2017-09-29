 Россия помогает "Л/ДНР" реэкспортом угля в третьи страны, - замминистра экономики РФ Назаров

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Назарова, ежемесячно из оккупированного Донбасса отправляется около 1 млн тонн угля. Далее Россия экспортирует его в третьи страны через морские порты.
Заместитель министра заявляет, что таким образом Россия помогает "ДНР" и "ЛНР" "решить все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями".
Назаров находится под санкциями Министерства финансов США с пометкой, что он курирует "проекты в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах" в интересах пророссийских сепаратистов.
Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
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пока в шахте танки-грады откопаешь... уголь то мешает - его надо утилизировать где-то
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Уту его!...
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правительство этой банды. Слушайте теперь его байки. Так чему удивляетесь! На что надеялись? Зато в один тур, как
говорил Югик.
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