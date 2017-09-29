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 Политика Украины
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 Надеюсь на позитив до конца года в вопросе освобождения Сущенко, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обещает сделать все возможное для возвращения домой незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом глава государства сказал сегодня в Коломые, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы великий украинец Сущенко вернулся домой. Я поднял этот вопрос в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, его супруга Брижит обратилась с этим вопросом к Путину. И уверен, что наши скоординированные усилия вернут его домой", - сказал Порошенко.

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Он также предположил, что до конца года "мы получим позитив в этом вопросе".

Напомним, Московский горсуд в понедельник, 25 сентября, продлил срок ареста журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с безосновательным содержанием Сущенко под стражей по фиктивному обвинению.

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Ты гидрант нам лучше скажи доколе склады рвать будут и кто отвечает за что-то?
А то твои свадебные ленточки резать уже не привлекает. (Разве только право первой брачной ночи с невестой).
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позитив?
йолку ему передадут от тебя или только сигареты и мандарины?
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Основные результаты "революции гидности": 1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь на позитив до конца года в вопросе освобождения Сущенко, - Порошенко
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